RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: BIG MATCH AL MENTI!

I risultati Serie C ci propongono 14 partite oggi, domenica 16 febbraio, con le quali prosegue la 27^ giornata: coinvolti naturalmente tutti i gironi ma il grande highlight arriva alle ore 15:00 al Romeo Menti, si gioca Vicenza Padova che, oltre a essere un derby, rappresenta anche la grande sfida per la promozione. Il Vicenza era riuscito a riavvicinarsi: in due giornate aveva recuperato ben 5 punti alla capolista tornando a sognare, ma poi ha perso contro la Feralpisalò e il Padova, che non ha sbagliato all’Euganeo contro la Pro Patria, ha riscattato due uscite poco felici riportando a 7 punti il suo vantaggio sul LaneRossi.

Tutto finito per la promozione diretta? Assolutamente no: è vero che i biancoscudati hanno mostrato di avere un passo straordinario nei risultati Serie C di questa stagione, ma il Vicenza vincendo la sfida diretta di oggi arriverebbe a -4 e poi potrebbe mettere pressione al Padova, che per una volta sta vivendo il duello per andare in Serie B dalla parte “giusta” della classifica, mentre ad esempio l’anno scorso non era riuscito a completare la rincorsa al Mantova e poi ai playoff, ancora una volta, era stato eliminato prima del previsto dovendo nuovamente rinunciare ai sogni di gloria.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GIRONE C INTRICATO

Non solo girone A nei risultati Serie C di oggi, abbiamo anche le partite del girone C nel quale il quadro è sempre molto intricato. Il Taranto è ormai condannato e probabilmente non finirà nemmeno il campionato: attenzione perché questo potrebbe generare una classifica diversa perché, in questo caso, si toglierebbero alle squadre i punti fatti contro i pugliesi. Per il momento possiamo dire che l’Audace Cerignola sogna in grande, grazie a una serie di vittorie ha ottenuto il primo posto in solitaria e potrebbe davvero prendersi la Serie B, un risultato storico che però passa attraverso le rivali, che hanno già giocato e che restano naturalmente in corsa.

Anche per la zona playoff e playout la situazione è in definizione: grande momento per la Juventus Next Gen che, dopo aver battuto il Benevento, ha allungato la sua serie positiva e ora vuole i playoff coronando una rimonta molto simile a quella dello scorso anno, sarà difficile vincere a Potenza perché i lucani, al netto delle tre sconfitte consecutive, restano una squadra di buon livello che è sesta in classifica, sarà una bella partita che vivremo insieme con i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Trento Lumezzane

Ore 15:00 Vicenza Padova

Ore 17:30 Albinoleffe Feralpisalò

Ore 17:30 Giana Erminio Atalanta U23

GIRONE B

Ore 15:00 Arezzo Torres

Ore 15:00 Legnago Salus Entella

Ore 17:30 Spal Rimini

Ore 19:30 Campobasso Ternana

GIRONE C

Ore 12:30 Potenza Juventus Next Gen

Ore 15:00 Avellino Crotone

Ore 15:00 Trapani Sorrento

Ore 17:30 Audace Cerignola Turris

Ore 17:30 Catania Casertana

Ore 17:30 Monopoli Altamura

