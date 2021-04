Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle partite, recuperi

RISULTATI SERIE C: SPAZIO AI RECUPERI

Spazio ai risultati della Serie C anche in questo mercoledì 7 aprile 2021: pur superato solo pochi giorni fa un sabato davvero eccezionale dedicato al terzo campionato nazionale, ecco che i nostri beniamini della Lega Pro tornano in campo, per disputare ben sette recuperi. Ancora una volta la terza serie del calcio italiano deve dunque mettere una pezza al calendario: visti i continui rinvii per problematiche legate alla pandemia in corso, che ormai sono scontati ad ogni turno, e una lista di recuperi che si fa ogni volta più lunga, è inevitabile che in mezzo alla settimana, si aprano spesso questo tipo di finestre.

E anzi altre se ne apriranno ancora, tenuto poi conto che solo settimana scorsa la Lega Pro ha deciso di posticipare la conclusione del campionato regolare 2020-21, allungando il periodo fino al prossimo 2 maggio, proprio per aver maggiori possibilità di recuperare le sfide sopracitate.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: I MATCH IN PROGRAMMA

Non sorprendendoci dunque più di queste finestre per i risultati della Serie C, dedicate esclusivamente ai recuperi, andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che ci faranno oggi compagnia. Calendario alla mano e partendo dal girone A, vediamo dunque subito che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 con la sfida tra Pistoiese e Juventus U23 e il derby lombardo tra Renate e Pergolettese: alle ore 17.30 sarà al volta di Olbia-Carrarese, coi sardi che tenteranno il colpaccio dopo aver già messo in scacco negli ultimi giorni Pistoiese e Renate. Per il girone B sarà fischio d’inizio alle ore 15.00 per il derby tra Ravenna e Cesena, mentre alla stessa ora avrà luogo anche Sambenedettese-Triestina, dove gli alabardati superano nel tris dopo aver superato negli ultimi giorni anche Carpi e la capolista Padova. Ultime sfide per il girone C, con alle ore 15.00 l’incontro particolarmente atteso tra Monopoli e Palermo: alla medesima ora spazio al match testa coda con Ternana e Cavese, con le fere già sicure della promozione in Serie B a fine stagione.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15.00 Pistoiese-Juventus U23

Ore 15.00 Renate-Pergolettese

Ore 17.30 Olbia-Carrarese

CLASSIFICA

Como 65

Pro Vercelli 61

Alessandria 59

Lecco, Pro Patria 56

Renate 55

Pontedera 49

Albinoleffe 47

Juventus U23 46

Grosseto 44

Pergolettese 43

Novara 42

Carrarese,Piacenza 40

Pro Sesto 39

Giana Erminio 38

Olbia 37

Pistoiese, Lucchese 27

Livorno (-8) 24

GIRONE B

Ore 15.00 Ravenna-Cesena

Ore 15.00 Sambenedettese-Triestina

CLASSIFICA

Padova 70

Sudtirol 68

Perugia 67

Modena 60

Feralpisalò 53

Matelica 52

Triestina 51

Cesena 49

Sambenedettese, Mantova 47

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Fermana 41

Carpi 38

Vis Pesaro 37

Legnago Salus, Fano 31

Imolese 29

Arezzo 24

Ravenna 22

GIRONE C

Ore 15.00 Monopoli-Palermo

Ore 15.00 Ternana-Cavese

CLASSIFICA

Ternana 81

Avellino 63

Bari 59

Catanzaro 58

Catania (-2), Juve Stabia 52

Foggia 47

Teramo 45

Palermo 42

Casertana 41

Virtus Francavilla 37

Viterbese 36

Turris, Potenza 35

Monopoli 34

Vibonese 31

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16



