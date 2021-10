RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Lucchini sulla graticola, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ULTIMA CHANCE

Sfida da tenere ben d’occhio in questa domenica riservata ai risultati della serie C è senza dubbio quella tra Pergolettese e Lecco, attesa oggi pomeriggio per il girone A e scontro che pure potrebbe risultare fatale per Stefano Lucchini. La penultima posizione nella classifica del girone e con appena 8 punti messi da parte in 10 giornate e un tabellone di due sole vittorie e 2 pareggi non sono numeri che piacciono alla società giallazzurra, che pure, pare stia considerando già un cambio della guardia.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: il Cesena è capolista! Live score

Per Lucchini dunque pare che la sfida di questo pomeriggio contro il Lecco potrebbe essere già una sorta di “ultima spiaggia”: pure il club pare che ancora non si sia messo alla ricerca di un sostituto. La speranza di tutti è che quest’oggi possa arrivare giusta soddisfazione per la Pergolettese: altrimenti qualche testa potrebbe già saltare. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score: tris Renate, Pro Vercelli ok

IN CAMPO PER LA 11^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C in questa domenica 24 ottobre 2021: dopo aver vissuto in settimana un intenso turno infrasettimanale e i primi anticipi occorsi solo ieri, ecco che il terzo campionato nazionale torna di scena e siamo impazienti di dargli spazio. Dopo tutto, ad eccezione di due soli posticipi, con oggi vivremo il momento clou della 11^ giornata e saranno davvero tanti i match che ci attenderanno sia pure per i tre gironi A, B e C: vediamo dunque subito quali sono.

Cominciamo certo dal girone A, dove pure il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 14.30 con le sfide tra Juventus U23 e Pro Sesto e tra Piacenza e Giana Erminio: incontri bollenti dove pure l’attenzione sarà tutta sulla squadra di Banchieri, ancora fanalino di coda della graduatoria. Sarà poi solo alle ore 17.30 che daremo la parola al campo per gli incontri Albinoleffe-Seregno, Legnago-Trento, ma anche Mantova-Sudtirol, con gli altoatesini che pure fin qui non hanno ancora messo il piede in fallo. Sempre alle ore 17.30 avranno poi luogo per la 11^ giornata Pergolettese-Lecco e il prestigioso incontro tra Pro Patria e Pro Vercelli, come pure Renate-Triestina e Virtus Verona-Fiorenzuola: facciamo attenzione ai veneti rossoblu, che dopo aver punito il Seregno con un pesante tris, vorranno certo regalarci scintille oggi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: rallentano le capolista! Live score

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GLI ALTRI INCONTRI

Ovviamente il programma per la 11^ giornata non finisce qui e sono ancora parecchi gli incontri che ci faranno compagnia in questa domenica riservata ai risultati della Serie C. Pure per il girone B sono solo tre gli incontri in calendario: alle ore 14.30 ecco che avrà inizio la sfida tra Olbia e Modena dove pure gli emiliani proveranno a dare seguito al positivo trend da poco inaugurato con i successi conseguiti su Viterbese e Pescara. Solo alle ore 17.30 daremo il via invece alle sfide Carrarese-Entella e Pistoiese-Montevarchi, con gli arancioni in attesa di una soddisfazione che li elevi dall’ultimo gradino della classifica del girone.

Programma poi davvero intenso per il girone C nella 11^ giornata di campionato: si comincerà subito alle ore 14.30 con gli incontri Avellino-Paganese e Campobasso-Picerno, ma pure il big match Catanzaro-Monopoli e Andria-Turris. Alla medesima ora pure si accenderanno le partite tra Juve Stabia e Messina, come pure tra Monterosi e Catania: è poi attesa per Potenza-Latina, vero scontro in coda alla classifica come pure Foggia-Taranto, coi satanelli impazienti di rifarsi dopo il pareggio col Bari. Da calendario, ancora alle ore 14.30 avrà inizio lo scontro tra Vibonese e Palermo, mentre solo alle ore 17.30 sarà di scena la capolista Bari, impegnata contro la Virtus Francavilla, fresca di KO con i rosanero siciliani.

RISULTATI SERIE C: PARTITE, ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14:30 Juventus U23-Pro Sesto

Ore 14:30 Piacenza-Giana Erminio

Ore 17:30 AlbinoLeffe-Seregno

Ore 17:30 Legnago Salus-Trento

Ore 17:30 Mantova-Südtirol

Ore 17:30 Pergolettese-Lecco

Ore 17:30 Pro Patria-Pro Vercelli

Ore 17:30 Renate-Triestina

Ore 17:30 Virtus Verona-Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 23

Sudtirol 21

Feralpisalò, Renate 20

Pro Vercelli 18

Albinoleffe 17

Lecco 16

Triestina 15

Juventus U23 13

Pro Patria, Trento 12

Fiorenzuola 11

Virtus Verona, Mantova, Seregno, Giana Erminio 9

Pergolettese, Piacenza, Legnago Salus 8

Pro Sesto 7

GIRONE B

Ore 14:30 Olbia-Modena

Ore 17:30 Carrarese-Entella

Ore 17:30 Pistoiese-Montevarchi

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 24

Cesena 21

Ancona-Matelica 19

Modena 18

Gubbio 17

Siena, Pescara 16

Imolese 15

Vis Pesaro, Carrarese 14

Olbia 13

Entella 12

Pontedera, Lucchese, Teramo 11

Montevarchi 10

Grosseto 9

Viterbese, Fermana, Pistoiese 6

GIRONE C

Ore 14:30 Avellino-Paganese

Ore 14:30 Campobasso-Picerno

Ore 14:30 Catanzaro-Monopoli

Ore 14:30 Fidelis Andria-Turris

Ore 14:30 Foggia-Taranto

Ore 14:30 Juve Stabia-ACR Messina

Ore 14:30 Monterosi Tuscia-Catania

Ore 14:30 Potenza-Latina

Ore 14:30 Vibonese-Palermo

Ore 17:30 Virtus Francavilla-Bari

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 24

Catanzaro 20

Taranto, Palermo, Turris, Foggia, Monopoli 16

Virtus Francavilla, Picerno, Campobasso, Paganese 14

Monterosi, Avellino 13

Catania 12

Juve Stabia 11

Acr Messina 9

Latina, Vibonese 8

Potenza 7

Fidelis Andria 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA