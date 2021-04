Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide (36^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE SFIDE DELLA 36^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C in questa domenica 18 aprile 2021: dopo i primi anticipi occorsi solo nella giornata di ieri, ecco che entriamo nel vivo della 36^ giornata del terzo campionato italiano, la penultima della stagione regolare. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo per le tantissime sfide che ci faranno compagnia in questa domenica, per i gironi A, B e C: gli incontri previsti sono davvero tanti e chiaramente i risultati che otterremo si riveleranno decisivi per gli ultimi verdetti di questo appassionante campionato 2020-21.

Dopo tutto, quel che è certo, alla vigilia della penultima giornata, è solo la qualificazione diretta alla Serie B della Ternana: per quanto riguarda al ultime promozioni, come pure retrocessioni , play off e play out, molto può ancora accadere. Non perdiamo altro tempo allora e per questa domenica dedicata ai risultati della Serie C, andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale davvero ricco.

Cominciamo allora dal girone A, dove il primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 con la prima sfida tra Lecco e Olbia: alla stessa ora doveva poi aver luogo anche Pontedera-Pro Vercelli, ma la sfida è saltata, per la presenza di ben 5 positivi nello spogliatoio piemontese. Alle ore 17.30 sarà poi fischio d’inizio per le partite Grosseto-Pro Sesto, Livorno-Como, Piacenza-Albinoleffe e Renate-Juventus U23: programma serale poi ben ricco con 4 incontri previsti alle ore 20.30 e dunque Alessandria-Pergolettese, Novara-Pistoiese, Giana Erminio-Pro Patria e il derby toscano Carrarese-Lucchese, con i rossoneri che ancora puntano almeno ai play out.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA, LE SFIDE DEI GIRONI B E C

Proseguendo nel programma di questa domenica intensissima e dedicata interamente ai risultati della Serie C, vediamo che per il girone B pure il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 15.00, quando avranno luogo gli incontri Gubbio-Mantova, Legnago-Arezzo Matelica-Fano e Virtus Verona-Sambenedettese. Solo nel tardo pomeriggio e per la precisione alle ore 17.30 saranno riflettori puntati sulle partite Feralpisalò-Carpi e Modena-Padova, con Leoni del Garda e gialloblu sicuri di prendere parte ai prossimi play off promozione e i patavini che sperano nella promozione diretta, dopo aver pure battuto il Gubbio pochi giorni fa.

Infine a completare il quadro dei risultati della Serie C le ultime partite del girone C: qui il via verrà però dato alle ore 12.30 con le sfide Casertana-Juve Stabia e Catanzaro-Catania. Solo nel pomeriggio e alle ore 15.00 sarà fischio d’inizio per gli incontri Foggia-Paganese, Virtus Francavilla-Viterbese ma soprattutto il prestigiosissimo scontro tra Bari e Palermo, che fino a pochi anni fa entusiasmava il pubblico della cadetteria.

Proseguendo vediamo che alle ore 17.30 sarà tempo per Potenza-Monopoli e Teramo-Bisceglie, con i nerazzurri ancora impegnati nella lotta salvezza. A chiudere doveva essere la partita tra Cavese e Turris, prevista alle ore 20.30, ma che è stata rinviata in extremis, per l’alto numero di giocatori positivi al covid registrata nel club corallino.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15:00 Lecco-Olbia

Ore 17:30 Grosseto-Pro Sesto

Ore 17:30 Livorno-Como

Ore 17:30 Piacenza-AlbinoLeffe

Ore 17:30 Renate-Juventus U23

Ore 20:30 Alessandria-Pergolettese

Ore 20:30 Carrarese-Lucchese

Ore 20:30 Giana Erminio-Pro Patria

Ore 20:30 Novara-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Como 66

Alessandria 65

Pro Vercelli 61

Renate 58

Pro Patria, Lecco 56

Albinoleffe, Pontedera 50

Juventus U23 48

Novara, Grosseto 45

Olbia 44

Piacenza, Pergolettese 43

Carrarese 40

Giana Erminio, Pro Sesto 39

Pistoiese 31

Lucchese 28

Livorno (-8) 25

GIRONE B

Ore 15:00 Gubbio-Mantova

Ore 15:00 Legnago Salus-Arezzo

Ore 15:00 Matelica- Fano

Ore 15:00 Virtus Verona-Sambenedettese

Ore 17:30 FeralpiSalò-Carpi

Ore 17:30 Modena-Padova

Ore 20:30 Cesena-Imolese

Ore 20:30 Vis Pesaro-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 73

Sudtirol 71

Perugia 70

Modena 63

Feralpisalò 56

Triestina 54

Cesena 53

Matelica 52

Sambenedettese 50

Mantova 47

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Carpi, Fermana 41

Vis Pesaro 37

Legnago Salus 34

Fano 31

Imolese 29

Arezzo 27

Ravenna 26

GIRONE C

Ore 12:30 Casertana-Juve Stabia

Ore 12:30 Catanzaro-Catania

Ore 15:00 Bari-Palermo

Ore 15:00 Foggia-Paganese

Ore 15:00 Virtus Francavilla-Viterbese

Ore 17:30 Potenza-Monopoli

Ore 17:30 Teramo-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 87

Avellino 66

Bari 59

Catanzaro 58

Catania (-2) 55

Juve Stabia 52

Foggia 47

Palermo 46

Teramo 45

Casertana 44

Monopoli 40

Viterbese 39

Virtus Francavilla 37

Potenza, Turris 35

Vibonese 32

Paganese, Bisceglie 27

Cavese 19



