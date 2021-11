RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: il Lecco si affida a De Paola

RISULTATI SERIE C: ARRIVA DE PAOLA

Protagonista in questa domenica riservata ai risultati della Serie C non può che essere il Lecco, che solo oggi pomeriggio pure se la vedrà contro la capolista del girone A, il Sudtirol. Per il club lombardo è un momento delicatissimo: con la 11^ posizione in graduatoria ma solo 17 punti, di cui pure solo due recuperati nelle ultime sette giornate di campionato, non ci stupiamo affatto che la dirigenza abbia deciso di dare una scossa allo spogliatoio, cambiando anche la guida.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Monopoli in extremis! Live score

Giusto in settimana il Lecco ha dunque salutato Zironelli e accolto Luciano De Paola come nuovo allenatore bluceleste. Per il tecnico classe 1961 di Crotone però si prospetta un “battesimo di fuoco” contro la prima della classe: con solo pochi allenamenti fatti assieme, è impensabile immaginare che subito questo possa rivoluzionare la squadra e riportarla immediatamente alla gloria. Pure i tifosi certo lo sperano: vedremo che dirà il campo. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: Reggiana e Bari non sbagliano

LE PARTITE DI OGGI!

Spazio ai risultati della Serie C anche in questa domenica 28 novembre 2021. Dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri, ecco che con oggi entriamo nel vivo della 16^ giornata del terzo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, considerato che pure saranno impegnati oggi tutti e tre i gironi in cui è divisa la terza serie del calcio nazionale. Come è facile immaginare dunque il programma di incontri per oggi 28 novembre 2021 è davvero ricco: non perdiamo altro tempo allora e vediamo che cosa ci riserverà questa domenica tutta dedicata ai risultati della Serie C.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Modena e Palermo vincono! Live score

Calendario alla mano ecco che oggi ci conviene partire dalle sfide in programma oggi per il girone C, visto che per questo gruppo, su tutti i campi il fischio è atteso solo alle ore 14,30. Nel primo pomeriggio ecco che allora stanno subito riflettori puntati sull’incontro tra ACR Messina e Fidelis Andria, con i biancazzurri freschi di qualificazione alle semifinali di coppa, solo in settimana: alla medesima ora comincerà anche Picerno-Palermo, con i rosaneri pronti a lanciare l’ennesimo attacco alla vetta della classifica del girone. Sempre alle ore 14.30 avranno inizio poi per la Serie C anche Foggia-Vibonese e Monterosi-Catanzaro, come pure la sfida tra Turris e Avellino, vero scontro ai piani alti della classifica del gruppo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GLI ALTRI INCONTRI

In questa domenica riservata ai risultati della Serie C, pure però sarà spazio anche per gli incontri dei gironi A e B, per la 16^ giornata di campionato. Calendario alla mano ecco che pure su tutti i campi del girone B sarà fischio d’inizio alle ore 14.30 e dunque sarà solo nel primo pomeriggio che si accenderà l’incontro tra Reggiana e Viterbese, con la squadra emiliana pronta a conseguire l’11esima vittoria della stagione e dunque a proseguire nella sua fuga in alto. Sempre alle ore 14.30 pure avranno inizio le sfide Carrarese-Teramo e pure Fermana-Imolese, come pure il big match al sapore di cadetteria tra Entella e Cesena. Alla stessa ora saranno poi riflettori puntati sullo scontro diretto nella top ten della graduatoria tra Pescara e Lucchese e pure inizieranno Montevarchi-Vis Pesaro e Gubbio-Ancona Matelica, come anche la partita tra Modena e Pistoiese con gli emiliani che sperano di bissare i recenti successi e di lanciare il definitivo attacco alla vetta della graduatoria.

Solo alle ore 17,30 invece avranno inizio gli altri incontri per la 16^ giornata della Serie C per il girone A. Dovremo dunque attendere fino al tardo pomeriggio per dare la parola al campo per la sfida tra Lecco e Sudtirol con gli altoatesini che dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alle semifinali di Coppa, punta oggi alla fuga in alto: attenzione però al Padova, impegnata in casa contro la Pro Vercelli alla stessa ora, con i patavini pronti a rimettersi all’inseguimento della capolista. Sempre alle ore 17.30 avranno poi luogo le partite Triestina-Pro Patria e Seregno-Giana Erminio con i biancocelesti impazienti di rifarsi anche il KO rimediato solo pochi giorni fa contro il Renate: pure alla medesima ora avranno luogo anche Pro Sesto-Trento e Mantova-Renate, come pure il match tra Juventus U23 e Virtus Verona, che pure vede i bianconeri netti favoriti tra le mura di casa. A chiudere il quadro dei risultati della Serie C per il girone A anche l’incontro salvezza Fiorenzuola-Legnago Salus, match che vedrà protagoniste due squadre in grave affanno nelle ultime settimane.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 17:30 Fiorenzuola-Legnago Salus

Ore 17:30 Juventus U23-Virtus Verona

Ore 17:30 Lecco-Südtirol

Ore 17:30 Mantova-Renate

Ore 17:30 Padova-Pro Vercelli

Ore 17:30 Pro Sesto-Trento

Ore 17:30 Seregno-Giana Erminio

Ore 17:30 Triestina-Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 37

Renate, Feralpisalò 32

Padova 30

Triestina 23

Albinoleffe 22

Juventus U23 21

Pro Vercelli 20

Trento 19

Virtus Verona, Lecco, Piacenza 17

Seregno, Fiorenzuola, Pergolettese (-2) 16

Pro Patria 15

Legnago Salus, Mantova 14

Giana Erminio, Pro Sesto 12

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese-Teramo

Ore 14:30 Entella-Cesena

Ore 14:30 Fermana-Imolese

Ore 14:30 Gubbio-Ancona-Matelica

Ore 14:30 Modena-Pistoiese

Ore 14:30 Montevarchi-Vis Pesaro

Ore 14:30 Pescara-Lucchese

Ore 14:30 Reggiana-Viterbese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 35

Modena 33

Cesena 32

Siena, Entella 23

Ancona-Matelica, Pescara, Lucchese, Pontedera 21

Montevarchi, Vis Pesaro, Gubbio, Imolese 19

Olbia, Carrarese 17

Teramo 16

Fermana 15

Pistoiese 14

Grosseto, Viterbese 10

GIRONE C

Ore 14:30 ACR Messina-Fidelis Andria

Ore 14:30 Foggia-Vibonese

Ore 14:30 Monterosi Tuscia-Catanzaro

Ore 14:30 Picerno-Palermo

Ore 14:30 Turris-Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 33

Palermo 29

Turris 28

Monopoli 27

Catanzaro, Avellino 24

Virtus Francavilla, Tarantto 23

Foggia (-4) 21

Juve Stabia, Catania 19

Latina, Picerno, Campobasso, Paganese 17

Monterosi 15

Potenza 14

Acr Messina, Fidelis Andria 12

Vibonese 10



© RIPRODUZIONE RISERVATA