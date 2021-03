Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide della 28^ giornata

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri pomeriggio, ecco che oggi, mercoledì 3 marzo 2021 saranno ancora riflettori puntati sui risultati della serie C. Il terzo campionato nazionale infatti ci tiene compagnia a metà della settimana con le tante sfide della 28^ giornata, per i tre gironi A, B e C, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Con oggi, infatti saranno messi in palio punti pesantissimi per il sesto (su otto previsti a inizio stagione dalla Lega Pro) turno infrasettimanale e non ci stupiamo che già oggi il programma sia fittissimo. Andiamo dunque subito a vedere nel dettaglio quali saranno le partite per la serie C che ci faranno compagnia oggi. Usando un ordine alfabetico, possiamo dire che oggi, per il risultati della serie C, il primo fischio d’inizio, per il girone A è previsto solo alle ore 15.00, considerato che Olbia Como è stata rinviata in extremis solo ieri pomeriggio: nel primo pomeriggio comunque ci faranno compagnia gli incroci Piacenza-Giana Erminio e Albinoleffe-Lucchese, come pure Pro Vercelli-Pergolettese e Lecco-Renate. Sempre per il girone A andranno poi in scena alle ore 18.00 le sfide tra Juventus U23 e Novara gran derby piemontese, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di Pontedera e Pistoiese, con i granata pronti a riscattarsi dopo il KO rimediato col Grosseto poco fa.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Nella nostra panoramica sui risultati della serie C che ci attendiamo in questo mercoledì 3 marzo per la 28^ giornata di campionato, ecco che tocca ora dare spazio anche al fitto programma di incontri per il girone B: saranno ben nove le partite ad attenderci. Classifica alla mano vediamo che anche qui primo fischio d’inizio è atteso alle ore 15.00 ed aprire le danze saranno le partite Legnano-Carpi e Fermana-Cesena, come pure Vis Pesaro-Feralpisalò, e Triestina-Gubbio: sempre alle ore 15.00 sarà anche Arezzo-Mantova, incontro che vede i virgiliani gran protagonisti, specie dopo il formidabile 5-1 inferto all’Imolese pochi giorni fa. Proseguendo nel programma leggiamo poi per i risultati di Serie C le sfide Sudtirol-Fano, Ravenna-Matelica e Modena-Imolese per le ore 17.30, mentre il quadro si chiuderà alle ore 20.30 con Virtus Verona-Padova. Non dimentichiamoci certo delle sfide in programma per il girone C, dove pure il programma sarà di poco ristretto. Alle ore 15.00 sarà comunque via alle sfide Casertana-Virtus Francavilla, Paganese-Viterbese e Foggia-Vibonese, mentre è solo alle ore 17.30 che si accenderanno Juve Stabia-Bari e soprattutto Catanzaro-Avellino, sfida ai vertici della classifica. A chiusura del quadro dei risultato della Serie C solo due sfide per le ore 20.30 e dunque Monopoli-Bisceglie e il derby siciliano Catania-Palermo, dove i rosanero proveranno ad uscire dal treno negativo che li ha visto soccombere contro Catanzaro e Viterbese negli ultimi turni.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15:00 AlbinoLeffe-Lucchese

Ore 15:00 Lecco-Renate

Ore 15:00 Piacenza-Giana Erminio

Ore 15:00 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 18:00 Juventus U23-Novara

Ore 18:30 Pontedera-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Como 55

Renate 51

Pro Vercelli 50

Lecco 47

Pro Patria 46

Alessandria 44

Juventus U23 40

Albinoleffe, Pontedera 38

Grosseto 37

Carrarese 35

Pro Sesto 33

Pergolettese 32

Novara 31

Piacenza 29

Olbia 28

Pistoiese 27

Giana Erminio 21

Livorno (-5), Lucchese 19

GIRONE B

Ore 15:00 Arezzo-Mantova

Ore 15:00 Fermana-Cesena

Ore 15:00 Legnago Salus-Carpi

Ore 15:00 Triestina-Gubbio

Ore 15:00 Vis Pesaro-FeralpiSalò

Ore 17:30 Modena-Imolese

Ore 17:30 Ravenna-Matelica

Ore 17:30 Südtirol-Fano

Ore 20:30 Virtus Verona-Padova

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 55

Perugia, Sudtirol 52

Modena 50

Triestina 44

Feralpisalò, Cesena 42

Virtus Verona 41

Sambenedettese 38

Mantova 37

Matelica 36

Fermana, Gubbio 31

Carpi 30

Imolese, Fano 25

Vis Pesaro 24

Legnago Salus 22

Ravenna 20

Arezzo 16

GIRONE C

Ore 15:00 Casertana-Virtus Francavilla

Ore 15:00 Foggia-Vibonese

Ore 15:00 Paganese-Viterbese

Ore 15:00 Ternana-Cavese

Ore 17:30 Catanzaro-Avellino

Ore 17:30 Juve Stabia-Bari

Ore 20:30 Catania-Palermo

Ore 20:30 Monopoli-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 62

Avellino 50

Bari 49

Catanzaro 44

Catania (-2) 40

Teramo 38

Juve Stabia 37

Foggia 36

Palermo, Casertana 33

Viterbese 32

Turris 31

Virtus Francavilla, Monopoli 30

Vibonese, Potenza 24

Paganese 23

Bisceglie 20

Cavese 16

