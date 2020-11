Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle sfide della 8^ giornata

RISULTATI SERIE C: VA IN SCENA LA 8° GIORNATA

Dopo i primi gustosi anticipi del sabato, ecco che sarà domenica 1 novembre 2020 la vera giornata clou per i risultati della Serie C 2020-21, di scena oggi per la ottava giornata. L’attesa intorno a queste sfide è grande: ci attendono infatti parecchi match per i gironi A, B e C, a cui non vediamo l’ora di dare spazio. E pure dove i tre punti messi già in palio potrebbero valere già molto: ormai non siamo più alle prime battute della stagione ed è tempo di fare sul serio. Pure le varie classifiche per il momento sono ancora abbastanza corte e non sono affatto impossibili grandi ribaltoni. Alla vigilia di un’altra grande domenica riservata ai risultati della serie C occorre fare una precisazione e avvisare gli appassionati che ancora una volta la programmazione dei match ci pare molto labile.

Purtroppo l’aumento dei casi di positività al coronavirus è evidente anche nel terzo campionato italiano e come occorso anche lo scorso weekend, potrebbero non essere pochi i rinvii e i cambi di orario (di solito dal pomeriggio alla sera) decisi per l’effettivo riscontro di nuove positività al covid 19 all’interno delle due squadre o per ulteriori controlli. Purtroppo è clima di incertezza anche per la Serie C, ma non intristiamoci e godiamoci i match che oggi saranno sotto ai riflettori.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

E andiamo dunque subito a vedere, girone per girone, quali saranno i match e dunque i risultati che ci faranno compagni in questa domenica 1 novembre 2020. Partiamo dunque dal gruppo A e ricordando che, come al solito, saranno due le fasce orarie preferite, vediamo che alle ore 15.00 avranno inizio le sfide Carraraese-Alessandria, Juventus U23-Lecco, Livorno-Pergolettese, Olbia-Lucchese e Piacenza-Renate. Alle ore 17.30 avranno invece inizio gli incontri Albinoleffe-Pistoiese, Como-Pro Patria, Pontedera-Grosseto e pure Pro Sesto-Novara, dove gli azzurri punteranno a fare bottino pieno dopo anche il pari recuperato sulla Carrarese pochi giorni fa. Per il girone B ancora due fasce orarie di riferimento: alle ore 15.00 sarà la volta di Fermana-Carpi, Mantova-Imolese, Modena-Perugia, Sudtirol-Sambenettese e Virtus Verona-Matelica.

Per le ore 17.30 sarà invece spazio per gli incontri Legnago-Feralpisalò, Ravenna-Fano e Vis Pesaro-Gubbio, dove gli umbri tenteranno il riscatto dopo un avvio di stagione non troppo brillante. Ultimo ma non per importanza il girone C: qui alle ore 15.00 udiremo il fischio d’inizio per Juve Stabia-Bisceglie e Ternana-Catanzaro. Alle ore 17.30 sarà invece la volta di Casertana-Turris, Monopoli-Virtus Francavilla, Potenza-Cavese e il big match tra Foggia e Bari.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15:00 Carrarese-Alessandria

Ore 15:00 Juventus U23-Lecco

Ore 15:00 Livorno-Pergolettese

Ore 15:00 Olbia-Lucchese

Ore 15:00 Piacenza-Renate

Ore 17:30 AlbinoLeffe-Pistoiese

Ore 17:30 Como-Pro Patria

Ore 17:30 Pontedera-Grosseto

Ore 17:30 Pro Sesto-Novara

CLASSIFICA

Pro Vercelli 14

Novara, Carrarese, Grosseto, Como 13

Renate, Pro Patria, Pontedera 12

Lecco 11

Juventus U23, Pro Sesto 10

Pergolettese 9

Alessandria, Piacenza 8

Giana Erminio 7

Livorno, AlbinoLeffe, Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 15:00 Fermana-Carpi

Ore 15:00 Mantova-Imolese

Ore 15:00 Modena-Perugia

Ore 15:00 Südtirol-Sambenedettese

Ore 15:00 Virtus Verona.Matelica

Ore 17:30 Legnago Salus-FeralpiSalò

Ore 17:30 Ravenna- Fano

Ore 17:30 Vis Pesaro-Gubbio

CLASSIFICA

Padova, Sudtirol 14

Triestina, Feralpisalò, Modena, Perugia, Carpi 13

Mantova 12

Sambenedettese, Imolese, Matelica 11

Cesena, Legnago Salus 10

Virtus Verona 8

Fermana 7

Ravenna 6

Vis Pesaro 5

Fano, Gubbio 3

Arezzo 2

GIRONE C

Ore 15:00 Juve Stabia-Bisceglie

Ore 15:00 Ternana-Catanzaro

Ore 17:30 Casertana-Turris

Ore 17:30 Foggia-Bari

Ore17:30 Monopoli-Virtus Francavilla

Ore 17:30 Potenza-Cavese

CLASSIFICA

Ternana 15

Bari, Teramo, Avellino 14

Turris 11

Juve Stabia 10

Vibonese 9

Catanzaro, Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Viterbese, Paganese 6

Virtus Francavilla, Potenza 5

Cavese 4

Casertana, Foggia 3

Palermo 1



