Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (12^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI DUE GIRONI!

Sono nove le partite che sabato 5 novembre si giocano per i risultati di Serie C, ma avremo due gironi coinvolti: in campo infatti il girone A con una sola partita (Pro Vercelli Albinoleffe, che si gioca alle ore 17:30) mentre per il girone B ne avremo otto, a partire dalle 14:30 e per chiudere con il big match delle ore 21:00, che sarà Entella Reggiana. Abbiamo in campo alcune squadre che in settimana sono state impegnate in Coppa Italia; tra queste per esempio la già citata Reggiana, che ha perso in casa contro il Pontedera e a Chiavari rischia di entrare in una mini-crisi, ma per contro potrebbe balzare al comando della classifica.

Attualmente i risultati di Serie C ci presentano una situazione che si deve ancora definire, ma che certamente ci dice già qualcosa sui rapporti di forza e come la stagione potrebbe svilupparsi da qui in avanti; per il girone A scopriremo se la Pro Vercelli riuscirà a fare un salto di qualità che oggi potrebbe temporaneamente portarla al secondo posto (aspettando ovviamente le altre squadre), nel girone B come già detto potremmo avere un cambio della guardia o magari un tentativo di fuga di Entella e Gubbio, contando però che anche gli umbri hanno un match particolarmente complesso perché giocano sul campo del Cesena.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

È un piatto ricco quello che i risultati di Serie C ci presentano per questo sabato. Nel girone A abbiamo già detto della Pro Vercelli, mentre l’Albinoleffe non riesce a spiccare il volo e per il momento si deve preoccupare di non avvicinarsi troppo alla zona calda della classifica, anche se certamente i seriani hanno le possibilità di lottare per un posto nei playoff ricordando che in epoca recente erano addirittura arrivati in semifinale, sovvertendo ogni tipo di pronostico. Nella classifica di questo girone comanda il Renate, che domenica scorsa ha effettuato il sorpasso dominando a Salò; alle sue spalle un terzetto composto da Lecco, Novara e Pordenone.

Nel girone B resiste il Gubbio, che certamente è la sorpresa del campionato fino a questo momento: la squadra umbra è in compagnia di un’Entella che ha una rosa molto più attrezzata per la promozione e questa coppia ha un punto di vantaggio sulla corazzata Reggiana, che certo non ha bisogno di presentazioni. Tra le squadre di alta classifica va segnalata la crisi del Fiorenzuola; tuttavia per la compagine emiliana si può anche parlare di un rientro nei ranghi, perché in pochi si aspettavano che questo Fiorenzuola potesse effettivamente lottare per i primi posti. Comunque, tra poco per i risultati di Serie C torneremo in campo e scopriremo come evolverà la situazione…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Pro Vercelli Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 22

Lecco, Pordenone, Novara 20

Feralpisalò 19

Padova 18

Vicenza, Arzignano, Pro Vercelli, Pro Sesto 17

Pro Patria, City Nova 15

Pergolettese 14

Juventus U23 13

Trento, Albinoleffe 12

Mantova 11

Triestina 10

Virtus Verona 6

Piacenza 5

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese Fermana

Ore 14:30 Cesena Gubbio

Ore 14:30 Torres Montevarchi

Ore 14:30 Vis Pesaro Siena

Ore 17:30 Lucchese Alessandria

Ore 17:30 Pontedera Rimini

Ore 17:30 San Donato Ancona

Ore 21:00 Entella Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Gubbio, Entella 23

Reggiana 22

Cesena 21

Siena, Carrarese 19

Fiorenzuola, Lucchese, Rimini 18

Ancona 17

Pontedera, Imolese 14

Vis Pesaro 13

Torres 12

Recanatese 11

Fermana 9

Alessandria, Montevarchi 8

Olbia 7

San Donato 6











