Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (27^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DEL MERCOLEDÌ

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie C per il turno infrasettimanale, vale a dire una 27^ giornata cominciata ieri con le partite del girone C: l’ottava di ritorno contempla invece, in questo mercoledì 16 febbraio, le sfide che sono valide per i gironi A e B che hanno una classifica abbastanza particolare, con le squadre di testa che hanno scavato un solco enorme e lasciano dunque le altre a disputare un campionato diverso, tutto teso alla corsa verso i playoff o comunque gli altri obiettivi della stagione. Cosa si può dire dei risultati di Serie C?

Intanto gli orari, perché si comincerà a giocare alle 14:30 con alcune sfide ma poi il grosso del programma si svilupperà con le partite delle ore 18:00, arrivando poi al posticipo serale delle ore 21:00. Poi, che c’è tanta carne al fuoco: basterebbe citare lo straordinario duello tra Reggiana e Modena per la promozione diretta nel girone B, ma la verità è che la classifica dei due gironi ci dice molto altro e allora noi come sempre possiamo solo aspettare che si giochi, ma nel frattempo anche valutare quali possano essere alcuni dei temi che emergeranno da questo turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alle partite che forniranno il quadro dei risultati di Serie C per questa 27^ giornata. Il mercoledì come detto è dedicato ai gironi A e B: nel primo di questi c’è una padrona senza discussioni, il Sudtirol non ha ancora perso in questo campionato e ha 8 punti di vantaggio sul Padova, che ancora una volta rischia didover passare attraverso i playoff (l’anno scorso ha perso la finale contro l’Alessandria) mentre gli altoatesini di Ivan Javorcic potrebbero essere finalmente arrivati al salto in Serie B, dopo aver disputato stagioni ottime ma senza mai trovare il guizzo finale per salire di categoria.

Nel girone B invece, per i risultati di Serie C legati alla 27^ giornata, continua come detto il testa a testa tra Reggiana e Modena: anche i granata non hanno mai perso e nel fine settimana hanno riagganciato i canarini che avevano preso un vantaggio di 2 punti, verosimilmente questo straordinario duello proseguirà fino al termine del campionato e allora noi vedremo quello che succederà oggi con i risultati di Serie C, perché sono tante le partite cui assisteremo…

RISULTATI SERIE C, 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Giana Erminio Sudtirol

Ore 14:30 Renate Albinoleffe

Ore 14:30 Triestina Virtus Verona

Ore 18:00 Feralpisalò Pro Vercelli

Ore 18:00 Fiorenzuola Trento

Ore 18:00 Mantova Seregno

Ore 18:00 Padova Lecco

Ore 18:00 Pergolettese Legnago Salus

Ore 18:00 Pro Patria Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 63

Padova 55

Renate, Feralpisalò 49

Juventus U23, Lecco, Triestina, Piacenza 35

Pro Vercelli 33

Albinoleffe, Mantova 28

Trento, Pro Patria, Virtus Verona 27

Fiorenzuola, Pergolettese (-1) 26

Seregno 25

Giana Erminio 23

Legnago Salus, Pro Sesto 20

GIRONE B

Ore 14:30 Grosseto Viterbese

Ore 18:00 Carrarese Imolese

Ore 18:00 Modena Montevarchi

Ore 18:00 Pontedera Gubbio

Ore 18:00 Siena Fermana

Ore 18:00 Teramo Pistoiese

Ore 18:00 Vis Pesaro Lucchese

Ore 21:00 Ancona-Matelica Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 59

Entella, Cesena 45

Pescara, Ancona-Matelica 42

Vis Pesaro, Gubbio 32

Siena, Carrarese 31

Olbia, Lucchese, Pontedera 29

Teramo 28

Fermana 25

Montevarchi, Imolese (-2) 23

Grosseto, Viterbese 21

Pistoiese 20



