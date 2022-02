Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (28^ giornata)

RISULTATI SERIE C: ECCO I GIRONI A E B!

Per i risultati di Serie C legati alla 28^ giornata, quello di domenica 20 febbraio è un piatto davvero ricco. Se ieri abbiamo assistito alle sfide del girone A, oggi per la nona di ritorno sono inevitabilmente protagonisti i gironi A e B; situazione di classifica se vogliamo più definita, ma questo è vero fino a un certo punto perché, per esempio, nel girone A il Sudtirol conserva 8 punti di vantaggio sul Padova e sembra aver già messo più di un piede in Serie B, ma nell’altro gruppo Modena e Reggiana hanno sì un cratere di margine sulle inseguitrici, ma la promozione diretta compete a una sola squadra e dunque è testa a testa serratissimo.

Ovviamente poi i risultati di Serie C non si possono ridurre alla sola corsa di testa: è entusiasmante anche la lotta per i posti nei playoff che come sappiamo nella terza divisione sono lunghi, impegnativi e per nulla scontati, e anche per salvarsi direttamente o attraverso gli spareggi. In più si arriva da un turno infrasettimanale che qualche energia l’avrà tolta, dunque un motivo in più per accomodarsi e stare a vedere quello che succederà tra poco nel contesto dei risultati di Serie C, dei quali intanto possiamo andare a presentare alcune delle tematiche principali legate a questa appassionante domenica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

La presentazione dei risultati di Serie C per questa domenica è inevitabilmente interessante. Come dicevamo a margine del turno infrasettimanale, il girone A è dominato dal Sudtirol ma poi ci sono le prime quattro della classe che hanno un enorme vantaggio sul resto della classifica, dunque dovrebbero essere definite anche le posizioni nella fase nazionale dei playoff pur se Padova e Sudtirol, sempre loro, potrebbero cambiare qualcosa attraverso la Coppa Italia Serie C. Nel girone B l’appassionante duello per la promozione diretta tra Reggiana e Modena sta chiaramente attirando parecchie attenzioni, perché stiamo parlando di due squadre fantastiche che hanno impresso un grande ritmo al loro campionato; le altre, a cominciare dal Cesena, possono solo sperare di prendersi la terza posizione con più punti possibile per poi avere un eventuale vantaggio nella post season. Intanto ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione regolare, perché la prossima giornata nei risultati di Serie C ci farà scollinare oltre la metà del girone di ritorno e qualche ulteriore somma si potrà cominciare a fare…

RISULTATI SERIE C, 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Pergolettese

Ore 14:30 Fiorenzuola Triestina

Ore 14:30 Lecco Mantova

Ore 14:30 Legnago Salus Feralpisalò

Ore 14:30 Pro Sesto Piacenza

Ore 14:30 Pro Vercelli Renate

Ore 14:30 Seregno Juventus U23

Ore 14:30 Sudtirol Pro Patria

Ore 14:30 Trento Padova

Ore 14:30 Virtus Verona Giana Erminio

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 66

Padova 58

Renate, Feralpisalò 49

Triestina 38

Pro Vercelli 36

Juventus U23, Lecco, Piacenza 35

Albinoleffe, Mantova 31

Trento 30

Pro Patria, Pergolettese (-1), Virtus Verona 27

Fiorenzuola 26

Seregno 25

Giana Erminio, Pro Sesto 23

Legnago Salus 21

GIRONE B

Ore 13:30 Imolese Olbia

Ore 14:30 Viterbese Modena

Ore 17:30 Cesena Vis Pesaro

Ore 17:30 Fermana Pescara

Ore 17:30 Gubbio Teramo

Ore 17:30 Lucchese Pontedera

Ore 17:30 Montevarchi Ancona-Matelica

Ore 17:30 Pistoiese Carrarese

Ore 17:30 Reggiana Grosseto

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 62

Reggiana 59

Cesena 48

Entella 45

Pescara, Ancona-Matelica 42

Vis Pesaro 35

Siena 34

Gubbio 33

Carrarese 32

Pontedera 30

Teramo, Olbia, Lucchese 29

Fermana 25

Imolese (-2), Viterbese 24

Montevarchi 23

Grosseto, Pistoiese 21



