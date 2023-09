RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La Virtus Verona sogna! Diretta gol live score (mercoledì 20 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Nei risultati di Serie C di oggi c’è una partita molto interessante: Virtus Verona Vicenza è infatti l’altra sfida al vertice, abbiamo parlato di Torres Carrarese ma la classifica del girone A ci dice che la Virtus Verona è capolista con 9 punti (dunque ha sempre vinto) mentre il Vicenza insegue con 7 punti, appaiata per il momento ad altre tre squadre che sono Mantova, Padova e Trento. La Virtus Verona rappresenta come noto un esperimento davvero unico nel calcio italiano e non solo: dall’inizio degli anni Ottanta Luigi Fresco è stato l’unico allenatore della squadra rossoblu e ne è anche il presidente.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vincono Cesena, Spal e Pescara (19 settembre 2023)

Una continuità che ha portato il club a scalare le categorie fino ad assestarsi in Serie C da qualche anno: i playoff sono stati disputati più di una volta e chissà che ora possa arrivare finalmente il momento di una storica promozione in Serie B. A Verona l’Hellas resta il punto di riferimento ma abbiamo già vissuto la ventennale favola del Chievo: ora attenzione, la Virtus Verona ha studiato dai suoi vicini di casa e potrebbe regalarsi veramente un sogno, intanto vedremo se i rossoblu sapranno battere anche l’ambiziosissimo Vicenza in un altro derby… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via! (girone C, 18 settembre 2023)

PROSEGUE LA 4^ GIORNATA!

Prosegue il turno infrasettimanale che vede protagonisti i risultati di Serie C: ricordiamo che siamo nella 4^ giornata, iniziata ieri e senza soluzione di continuità rispetto al turno precedente, e che poi avremo altre partite che ci faranno compagnia domani come posticipi. Quelle di oggi, mercoledì 20 settembre, sono in totale undici: avremo infatti l’intero programma del girone A – cinque gare alle ore 18:30, le altre cinque alle ore 20:45 – e poi Torres Carrarese che, alle ore 18:30, rappresenta l’ultimo match nel girone B e anche una interessantissima sfida al vertice in classifica.

Risultati Serie C, classifiche/ Turris prima in solitaria, sale il Catania. Diretta gol live score

A proposito di classifiche, anche per i risultati di Serie C attesi oggi dobbiamo dire che chiaramente è presto per tracciare chissà quale bilancio; tuttavia è anche giusto riferire che dopo tre giornate ci sono squadre che hanno già preso il comando delle operazioni e altre che invece, al contrario, sono in difficoltà anche palese. Noi ora non possiamo fare altro che aspettare che per i risultati di Serie C si cominci a giocare, nel frattempo certamente possiamo analizzare alcuni degli aspetti principali che potranno emergere dai campi questa sera.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie C, quindi possiamo parlare della partita che chiude la quarta giornata nel girone B: Torres Carrarese è attesissima, perché le due squadre sono le uniche ad aver sempre vinto in questo inizio di stagione e dunque, almeno per una delle due, ci sarà la possibilità concreta di andare in fuga in classifica. Squadre diverse: la Torres era neopromossa lo scorso anno e aveva già fatto abbastanza bene, in questa stagione è partita con piena convinzione nei propri mezzi e come ultimo risultato ha stampato un 3-0 a Olbia, nel derby contro una rivale che come lei era a punteggio pieno.

La Carrarese onora i risultati di Serie C ormai da una vita: a volte ha fatto meglio e a volte peggio, in generale in epoca recente ha sempre costruito un progetto che potesse guardare alla possibilità della promozione e nelle prime tre giornate di questo girone B ha mostrato tutto il suo potenziale, spinta da un allenatore come Alessandro Dal Canto che è esperto della categoria. Una delle due prenderà il largo in classifica? Lo vedremo tra poche ore con i risultati di Serie C, ricordando che ci sono anche le dieci partite del girone A di cui tenere conto…

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Albinoleffe Pro Patria

Ore 18:30 Arzignano Alessandria

Ore 18:30 Lumezzane Fiorenzuola

Ore 18:30 Pro Vercelli Pro Sesto

Ore 18:30 Trento Legnago Salus

Ore 20:45 Giana Erminio Mantova

Ore 20:45 Padova Novara

Ore 20:45 Renate Atalanta U23

Ore 20:45 Virtus Verona Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Virtus Verona 9

Vicenza, Mantova, Padova, Trento 7

Triestina 6

Renate 5

Pergolettese, Pro Vercelli, Atalanta U23, Pro Patria 4

Legnago Salus, Pro Sesto, Giana Erminio, Fiorenzuola, Lumezzane 3

Albinoleffe, Alessandria, Novara, Arzignano 1

GIRONE B

Ore 18:30 Torres Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Torres 9

Pescara, Lucchese 7

Olbia 6

Perugia, Gubbio 5

Ancona, Fermana 4

Cesena, Arezzo, Pontedera, Spal, Rimini, Sestri Levante 3

Entella, Pineto 2

Juventus U23, Recanatese, Vis Pesaro 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA