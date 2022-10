Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B (9^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE IL TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia con il loro turno infrasettimanale: mercoledì 19 ottobre è infatti il giorno in cui la 9^ giornata apre ai gironi A e B, con un programma che prenderà il via alle ore 14:30 con Imolese Carrarese ma poi si svilupperà soprattutto nella fascia delle ore 18:00, con incursioni anche in serata. La 9^ giornata ci conduce quasi ad un quarto della stagione regolare: è presto per fare bilanci, ma certo aver giocato otto partite può dare già una valutazione alle squadre che anche oggi vedremo impegnate sul terreno di gioco, perché le classifiche dei due gironi in questione stanno iniziando a sgranarsi.

Possiamo parlare allora di due capolista che erano attese, e altre due che non lo erano affatto: la crescita del Renate negli ultimi anni è stata sotto gli occhi di tutti mentre la Reggiana già l’anno scorso aveva disputato un campionato straordinario – salvo doversela vedere con il Modena – ma il City Nova è una storica neopromossa in Serie C e il Fiorenzuola partiva con propositi di salvezza e poco altro. Invece entrambe stanno contendendo lo scettro ad avversarie ben più quotate, e ne stanno tenendo dietro altre che perdono il passo (per esempio il Padova); vedremo allora cosa succederà con i risultati di Serie C per questo turno infrasettimanale…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al quadro dei risultati di Serie C per i gironi A e B: le sorprese le abbiamo nominate, il Sangiuliano City Nova è una società nuovissima che non era mai stata in terza divisione prima di questa stagione e invece sta incredibilmente tenendo il primo posto in classifica, dopo aver battuto la Pergolettese (lo aveva già fatto in Coppa Italia, e in trasferta) che era reduce dal 5-0 al Padova. A proposito dei biancoscudati, dopo il rovescio di Crema la squadra si è come seduta e non è andata oltre un pareggio interno contro la Virtus Verona, perdendo posizioni e punti preziosi che potrebbero pesare nel proseguimento della corsa alla promozione diretta; sul fondo dello schieramento ha fatto dunque un passo avanti la già citata Virtus Verona, continua a soffrire il deludente Piacenza.

Nel girone B benissimo il Fiorenzuola, appaiato a una Reggiana dalla quale aspettavamo un cammino simile; il tema ora sarà capire se riusciranno a resistere aggrappati alla possibilità di primo posto in classifica squadre come Entella, Siena e Gubbio. Parlando invece delle ultime posizioni, il San Donato ha staccato la Recanatese ma le due neopromosse sono ancora le principali candidate alla retrocessione immediata; ha dato qualche segnale di vita l’Alessandria, ma da una squadra come quella piemontese naturalmente aspettavamo ben altro e dunque il segno non può che essere ancora negativo.

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Albinoleffe Arzignano

Ore 18:00 Lecco Juventus U23

Ore 18:00 Pergolettese Pro Patria

Ore 18:00 Piacenza Renate

Ore 18:00 Pro Sesto Novara

Ore 18:00 Virtus Verona Pro Vercelli

Ore 21:00 Feralpisalò City Nova

Ore 21:00 Triestina Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Renate, City Nova 15

Lecco, Padova, Novara, Pordenone 14

Arzignano, Feralpisalò 13

Pro Patria 12

Vicenza, Pergolettese, Pro Vercelli 11

Albinoleffe 10

Juventus U23 9

Mantova, Pro Sesto, Trento 8

Triestina 7

Virtus Verona 5

Piacenza 3

GIRONE B

Ore 14:30 Imolese Carrarese

Ore 18:00 Fiorenzuola Gubbio

Ore 18:00 Montevarchi Entella

Ore 18:00 Pontedera Recanatese

Ore 18:00 Vis Pesaro Lucchese

Ore 20:30 Siena Rimini

Ore 21:00 Alessandria Torres

Ore 21:00 Fermana San Donato

Ore 21:00 Olbia Ancona

Ore 21:00 Reggiana Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Fiorenzuola, Reggiana 18

Rimini 16

Siena, Carrarese 15

Gubbio, Entella 14

Cesena, Lucchese, Vis Pesaro 12

Ancona 11

Torres 10

Montevarchi, Imolese 8

Fermana, Pontedera 7

Olbia, Alessandria 6

San Donato 5

Recanatese 4











