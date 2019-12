Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (1 dicembre)

Con i risultati di Serie C siamo arrivati alla 17^ giornata: manca sempre meno alla chiusura dell’andata e dunque si possono già tracciare dei bilanci sostanziali legati all’andamento dei gironi A, B e C. Possiamo però ricordare che domenica 1 dicembre, in via eccezionale, ci sarà una partita che prenderà il via alle 12:30 (Monopoli Virtus Francavilla), lasciando comunque inalterata la doppia fascia oraria delle 15:00 e delle 17:30, sulla quale si sviluppa il grosso del programma. I tre gironi saranno coinvolti in tante partite, anticipate dalle gare del sabato; sarà allora interessante valutare come andrà il pomeriggio che ci fornirà il quadro dei risultati di Serie C e in che modo cambieranno appunto le classifiche dei tre gruppi, che in ogni loro lotta (promozione, playoff e retrocessione) stanno regalando conferme ma anche sorprese.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie C, notiamo che le tre squadre che comandano le classifiche stanno provando ad andare in fuga e chiudere i conti in anticipo: nel girone A il Monza ha già 11 punti di vantaggio (anche se il Pontedera ha una partita in meno) e di conseguenza sembra già lanciata verso una promozione diretta che poche avversarie potrebbero mettere in discussione. Il girone B è forse il più equilibrato, perchè alle spalle del Vicenza, con 4 punti da recuperare, ci sono tre squadre con il Padova che si sta rilanciando e la Reggio Audace in calo, ma con la situazione che può cambiare radicalmente anche nello spazio di pochi minuti. Infine abbiamo il girone C, con la Reggina a +7 su Potenza e Ternana: anche qui gli amaranto stanno viaggiando a vele spiegate verso il ritorno in Serie B, la concorrenza però non ha la minima intenzione di restare ancora più indietro. Le partite di oggi, che ci daranno i risultati di Serie C, sono molto importanti: vedremo dunque in che modo procederanno le cose a cominciare dal Veneziani, in quello che potremmo considerare un anticipo.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA 17^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 Alessandria Siena

ore 15:00 Novara Pianese

ore 15:00 Pontedera Pergolettese

ore 17:30 Carrarese Pro Vercelli

ore 17:30 Giana Erminio AlbinoLeffe

ore 17:30 Gozzano Lecco

ore 17:30 Pistoiese Arezzo

ore 17:30 Renate Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Monza 39

Renate, Pontedera 28

Siena, Novara 25

Carrarese, Alessandria 24

Pro Vercelli, AlbinoLeffe 22

Arezzo, Como 21

Pistoiese, Pro Patria, Juventus U23 20

Pianese 17

Gozzano 15

Lecco 12

Pergolettese, Olbia 11

Giana Erminio 10

GIRONE B

ore 15:00 Carpi Triestina

ore 15:00 Gubbio Padova

ore 15:00 Modena Vis Pesaro

ore 15:00 Sudtirol Vicenza

ore 17:30 Fano Fermana

ore 17:30 Feralpisalò Cesena

ore 17:30 Imolese Sambenedettese

ore 17:30 Reggio Audace Piacenza

CLASSIFICA GIRONE B

Vicenza 36

Carpi, Sudtirol, Padova 32

Reggio Audace 31

Feralpisalò 28

Piacenza 27

Sambenedettese 24

Virtus Verona 23

Triestina 22

Cesena, Modena 20

Vis Pesaro 18

Ravenna 15

Arzignano, Gubbio, Fermana 14

Rimini, Imolese 12

Fano 10

GIRONE C

ore 12:30 Monopoli Virtus Francavilla

ore 15:00 Catanzaro Ternana

ore 15:00 Cavese Bisceglie

ore 15:00 Rende Bari

ore 15:00 Teramo Reggina

ore 17:30 Casertana Paganese

ore 17:30 Sicula Leonzio Vibonese

ore 17:30 Viterbese Avellino

ore 20:00 Potenza Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Reggina 40

Potenza, Ternana 33

Monopoli 31

Bari 30

Catanzaro 24

Teramo 23

Casertana 22

Viterbese, Catania 21

Vibonese, Cavese 20

Virtus Francavilla 19

Paganese, Picerno, Avellino 17

Sicula Leonzio, Bisceglie, Rieti (-1) 11

Rende 10



