Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (10^ giornata)

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie C: il turno infrasettimanale è già in archivio, come anche le partite di ieri che hanno inaugurato la 10^ giornata. Oggi per il campionato di terza divisione si giocano ben 20 gare: tutto il programma del girone A, 9 sfide del girone B (il posticipo di domani sera sarà Carrarese Reggiana) e una del girone C, che ha aperto sabato ma domenica 23 ottobre avrà in programma Turris Crotone. Questo match andrà in scena alle ore 17:30, come altre quattro partite nel girone B; Torres Olbia si gioca alle ore 15:30, e dunque piatto ricchissimo quello delle ore 14:30 con ben 14 gare, tra cui tutte quelle del girone A.

Naturalmente adesso dovremo approfondire il contesto legato ai risultati di Serie C, per provare a capire possano evolvere e modificarsi le classifiche di questi tre gironi; al momento le sorprese non stanno mancando e lo sappiamo bene, anche nel turno infrasettimanale i risultati di Serie C ci hanno presentato un esito che, per quello che era lo scenario, è stato sicuramente inatteso rispetto a certe gare. Non ci resta quindi che metterci comodi e prenderci del tempo per fare una rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa domenica dedicata ai risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci forniscono dunque un ampio quadro dei gironi A e B: nel primo di questi è balzato al comando solitario il Renate, che ha staccato la concorrenza tra cui il City Nova sconfitto nel big match contro la Feralpisalò. I nerazzurri continuano a confermare quanto di buono fatto vedere nelle stagioni scorse, ma ora dovranno provare a fare il definitivo salto di qualità che vorrebbe dire finalmente ottenere la promozione in Serie B, un obiettivo che sarebbe storico per questa piccola realtà che ha fatto passi da gigante.

Nel girone B comandano sempre Fiorenzuola e Reggiana, ma entrambe hanno perso in casa nell’infrasettimanale: a batterle sono state rispettivamente Gubbio e Cesena, due squadre che dunque hanno contribuito ad accorciare la classifica nelle prime posizioni. Il girone C vede tutte le società accodarsi al Catanzaro, a cominciare proprio dal Crotone che sarà in campo oggi pomeriggio: gli squali comunque stanno facendo bene, attualmente nella sfida tutta calabrese inseguono i giallorossi ma certamente hanno le armi giuste per operare il sorpasso nel corso della stagione. Ora vedremo quindi cosa ci diranno i risultati di Serie C per questa 10^ giornata.

RISULTATI SERIE C: 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Arzignano Lecco

Ore 14:30 Juventus U23 Triestina

Ore 14:30 Mantova Pergolettese

Ore 14:30 Padova Novara

Ore 14:30 Pordenone Feralpisalò

Ore 14:30 Pro Patria Virtus Verona

Ore 14:30 Pro Vercelli Pro Sesto

Ore 14:30 Renate Albinoleffe

Ore 14:30 City Nova Vicenza

Ore 14:30 Trento Piacenza

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 18

Lecco, Padova 17

Arzignano, Feralpisalò 16

City Nova 15

Pergolettese, Novara, Pro Vercelli, Pordenone 14

Pro Patria 12

Vicenza, Pro Sesto 11

Albinoleffe 10

Juventus U23 9

Mantova, Trento 8

Triestina 7

Virtus Verona 5

Piacenza 3

GIRONE B

Ore 14:30 Entella Ancona

Ore 14:30 Gubbio Imolese

Ore 14:30 Recanatese Siena

Ore 14:30 Vis Pesaro Alessandria

Ore 15:30 Torres Olbia

Ore 17:30 Cesena Fiorenzuola

Ore 17:30 Lucchese Montevarchi

Ore 17:30 Rimini Fermana

Ore 17:30 San Donato Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Fiorenzuola, Reggiana 17

Rimini, Gubbio, Entella 17

Siena 16

Carrarese, Lucchese, Cesena 15

Ancona 14

Vis Pesaro 12

Torres, Imolese 11

Fermana, Montevarchi, Pontedera 8

Alessandria 7

San Donato, Olbia 6

Recanatese 5

GIRONE C

Ore 17:30 Turris Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 25

Crotone 22

Pescara 20

Latina 17

Gelbison, Juve Stabia, Turris 14

Giugliano, Monopoli 13

Monterosi, Audace Cerignola 12

Virtus Francavilla 11

Taranto 10

Potenza, Viterbese 9

Avellino, Foggia 8

Picerno, Fidelis Andria 6

Acr Messina 4











