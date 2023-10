RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ L’intrigante derby veneto, diretta gol live (11^ giornata, 29 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL DERBY VENETO

Per i risultati di Serie C bisogna ricordare che oggi è in programma anche Vicenza Padova, il posticipo di un girone A per il resto andato in scena ieri, e allora oltre a dire che questa è una sfida che tecnicamente vale la promozione diretta bisogna anche fare un salto indietro nel tempo, perché Vicenza e Padova nel 1995-1996 hanno condiviso per l’ultima volta la massima serie. Il Padova di Mauro Sandreani si era salvato nella stagione precedente, da neopromosso; il Vicenza era quello di Francesco Guidolin, tornato da qualche mese in Serie A e che di lì a poco avrebbe incantato il mondo vincendo la Coppa Italia e raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe, mettendo anche paura al Chelsea degli italiani.

Risultati Serie C, classifica/ Vince l'Atalanta U23! Diretta gol live score (11^ giornata, 28 ottobre 2023)

Al Romeo Menti aveva vinto il LaneRossi per 2-1, all’Euganeo si era imposto il Padova per 3-2; una vittoria a testa, ma nella classifica finale di quella Serie A il Padova era arrivato ultimo con 24 punti ed era dunque retrocesso, mentre il Vicenza si era piazzato in nona posizione a 5 punti dalla qualificazione in Coppa Uefa. Da quel momento il Padova non ha più messo piede nella massima serie del calcio italiano, il Vicenza l’ha abbandonata poco dopo: oggi entrambe cercano punti utili per inseguire la Serie B, poi si vedrà quello che porterà in dote il tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: +3 Picerno, pari Benevento (giovedì 26 ottobre 2023)

PIATTO RICCO!

Un nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie C ci fa compagnia oggi, domenica 29 ottobre: prosegue il programma dell’undicesima giornata e bisogna ricordare che si arriva dal turno infrasettimanale, che come sempre è stato molto intenso e spalmato su tre giorni. Oggi sono coinvolti i gironi A, B e C e dunque tutti quelli che formano il campionato di terza divisione; si comincia a giocare alle ore 14:00 e le ultime gare prenderanno il via alle ore 20:45, a tale proposito va anche detto che saranno 15 le partite cui oggi assisteremo (una per il girone A, 5 per il girone B e 9 per il girone C).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Torres in fuga! Diretta gol live score 10a giornata, 25 ottobre 2023

Dunque presentando il quadro dei risultati di Serie C per questa domenica possiamo sicuramente puntare i riflettori sulla Torres, che ha vinto anche a Pescara: non si ferma più la corsa della straordinaria squadra sarda, che ha vinto sul campo della principale candidata alla promozione diretta e ha aumentato a 6 i punti di vantaggio sulle inseguitrici, un segnale più che chiaro di come a questo punto si debba necessariamente fare i conti con una realtà che ha tutta l’intenzione e la possibilità di arrivare sino in fondo comandando la classifica, e prendendosi quella che sarebbe una clamorosa promozione.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie C per la domenica dell’undicesima giornata, nel girone C la Juve Stabia ha perso a Caserta e dunque ha mancato quello che sarebbe potuto essere un allungo importante sul Benevento. In questa classifica è davvero tutto in divenire perché anche il Crotone adesso ha aumentato il passo, e ci sono squadre come gli stessi squali e l’Avellino che sono assolutamente attrezzate per giocarsi la promozione. La capolista oggi ospita il Latina in un big match, gli irpini rischiano sul campo di un Catania che però deve ancora ingranare le marce alte, la grande occasione allora è appunto per il Crotone.

La squadra calabrese, che ha trovato il ritmo giusto dopo un avvio tutt’altro che entusiasmante, gioca in casa contro un Acr Messina che per il momento si sta tenendo al riparo dai guai; a proposito, in coda si è finalmente mosso il Monopoli che questa sera affronta un derby sentito e delicatissimo sul campo del Brindisi, vincere significherebbe forse abbandonare in via definitiva le zone calde della classifica anche se, dopo undici giornate nei risultati di Serie C, sarebbe decisamente prematuro dirlo.

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Vicenza Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 23

Padova 22

Triestina, Virtus Verona 20

Pro Vercelli 17

Renate, Arzignano 16

Vicenza, Trento 15

Atalanta U23 14

Legnago Salus, Pergolettese 13

Pro Patria 12

Giana Erminio 11

Lumezzane, Albinoleffe 10

Pro Sesto, Fiorenzuola 9

Alessandria 5

Novara 4

GIRONE B

Ore 14:00 Juventus U23 Olbia

Ore 14:00 Torres Spal

Ore 18:30 Pescara Recanatese

Ore 20:45 Fermana Ancona

Ore 20:45 Lucchese Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 26

Cesena, Pescara 20

Perugia 17

Gubbio, Carrarese 16

Recanatese 13

Lucchese, Pineto 12

Arezzo, Entella, Olbia 11

Pontedera 10

Vis Pesaro, Ancona 9

Spal, Sestri Levante, Juventus U23 8

Fermana 6

Rimini 5

GIRONE C

Ore 14:00 Crotone Acr Messina

Ore 16:00 Catania Avellino

Ore 16:15 Sorrento Monterosi

Ore 18:30 Audace Cerignola Casertana

Ore 18:30 Juve Stabia Latina

Ore 18:30 Picerno Foggia

Ore 18:30 Turris Giugliano

Ore 20:45 Brindisi Monopoli

Ore 20:45 Virtus Francavilla Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 21

Avellino 19

Latina, Benevento 18

Crotone 16

Audace Cerignola, Foggia 15

Picerno, Taranto, Casertana 14

Turris 13

Catania 12

Potenza, Virtus Francavilla 11

Acr Messina 10

Giugliano 9

Sorrento, Monopoli 8

Brindisi 7

Monterosi 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA