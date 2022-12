Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: al via il lunch match!

RISULTATI SERIE C: INIZIA SG CITY NOVA TRIESTINA!

Con SG City Nova Triestina inizia la lunga domenica dedicata ai risultati di Serie C. Abbiamo giustamente dedicato spazio alle due neopromosse del girone C: nel girone A invece la squadra di San Giuliano Milanese ha leggermente calato il proprio passo, era partita a spron battuto ma ha perso tre delle ultime quattro partite, ha ottenuto appena 4 punti nelle ultime cinque e dunque si trova al quattordicesimo posto in compagnia dell’Albinoleffe, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Sta facendo molto il Novara, che comunque era atteso ad un campionato di alta quota.

Settima posizione con 27 punti (insieme al Renate, agganciato una settimana fa) e ritorno alla vittoria dopo tre giornate con appena 2 punti. L’Arzignano è dodicesimo, con 22 punti, in compagnia della Pergolettese: per i vicentini abbiamo un digiuno che dura da tre turni (due sconfitte e un pareggio). Meglio allora le neopromosse del girone C, ma comunque anche quelle del girone A al momento si salverebbero al completo pur se solo una giocherebbe i playoff. Adesso però è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconteranno i campi: per i risultati di Serie C si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LE NEOPROMOSSE

Un giusto focus nella nostra analisi sui risultati di Serie C va fatto sulle neopromosse: nello specifico quelle del girone C stanno disputando una stagione decisamente al di sopra delle aspettative. Il Giugliano domenica scorsa ha vinto all’ultimo respiro contro il Foggia, da cui aveva subito il gol del pareggio al 90’: una vittoria che ha permesso ai partenopei di restare al quarto posto in classifica in compagnia della Juve Stabia, avvicinandosi (si fa per dire: i punti di distanza sono ancora 9) alla terza posizione del Pescara e rimanendo in una posizione utile a giocare direttamente la fase nazionale dei playoff.

Ha perso l’Audace Cerignola, ma il posto in classifica è comunque il sesto con 24 punti: i foggiani peraltro stanno facendo meglio della più celebre squadra che rappresenta la città (ovviamente il Foggia) che ha 22 punti. Sono gli stessi della Gelbison, reduce da tre pareggi consecutivi: i rossoblu segnano con il contagocce, sono 12 i gol all’attivo ma altrettanti quelli al passivo, cosa che li rende la terza difesa del girone C insieme al Crotone e dietro alle sole Catanzaro e Juve Stabia. Niente male davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

I TRE GIRONI IN CAMPO!

Domenica 11 dicembre arriva un altro giorno dedicato ai risultati di Serie C: il programma è particolarmente fitto, siamo nella 18^ giornata e per una volta saranno protagonisti i gironi A, B e C in toto, considerando Entella Recanatese che è una sorta di posticipo nel girone B le cui altre nove partite, come ben sappiamo, sono state disputate ieri. Rispetto al solito calendario della domenica poi avremo anche un match in serata: infatti Trento Albinoleffe verrà giocata alle ore 20:30, sforando rispetto alle fasce orarie delle 14:30 e delle 17:30. Confermato anche il lunch match: SG City Nova Triestina, alle ore 12:00.

Cosa dire dei risultati di Serie C e di questa intensa domenica? Le tre classifiche sono ancora in via di definizione: il Catanzaro ha già ottenuto il titolo di campione d’inverno perché al massimo potrebbe solo essere agganciato dal Crotone, mentre nel girone B la situazione è del tutto ingarbugliata e così anche nel girone A, dove la scorsa settimana il Vicenza è riuscito a portarsi al comando ma viene inseguito, ad un solo punto, da un terzetto minaccioso. Vedremo quello che succederà oggi sui campi, mentre aspettiamo facciamo la nostra consueta valutazione sui temi principali per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie C, essendo SG City Nova Triestina dietro l’angolo. Tre gironi, un quadro davvero interessante per una domenica che potrebbe definire un altro verdetto: il titolo di campione d’inverno per il Vicenza, che però gioca sul campo del Pordenone una bellissima sfida diretta e, per festeggiare con una giornata di anticipo, dovrà espugnare il terreno dei ramarri e allo stesso tempo sperare che Feralpisalò (in casa contro il Novara) e Pro Sesto (a Crema contro la Pergolettese) non vincano, o perdano per avere la palma di leader solitario.

Nel girone C il dominio del Catanzaro è al momento nettissimo: perdendo l’ultimo Monday Night, il Pescara terzo in classifica è scivolato a -12 dai calabresi mentre Giugliano e Juve Stabia, che occupano la quarta posizione, hanno addirittura 21 punti da recuperare. Il Crotone in qualche modo sta tenendo botta: potrebbe essere un testa a testa tra le due calabresi sino al termine della stagione regolare, attualmente è difficile pensare che il Catanzaro rallenti in maniera sensibile ma certamente non si può mai dire, una risposta immediata potremo averla domani sera a Foggia nel rematch dei quarti di Coppa Italia Serie C…

RISULTATI SERIE C: 18^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:00 SG City Nova Triestina

Ore 14:30 Arzignano Juventus U23

Ore 14:30 Feralpisalò Novara

Ore 14:30 Lecco Padova

Ore 14:30 Mantova Pro Vercelli

Ore 14:30 Pergolettese Pro Sesto

Ore 14:30 Piacenza Pro Patria

Ore 14:30 Pordenone Vicenza

Ore 14:30 Virtus Verona Renate

Ore 20:30 Trento Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Vicenza 32

Feralpisalò, Pro Sesto, Pordenone 31

Lecco 30

Novara, Renate 27

Juventus U23 26

Pro Patria, Pro Vercelli 25

Padova 23

Pergolettese, Arzignano 22

Albinoleffe, SG City Nova 20

Mantova 19

Virtus Verona 16

Trento 13

Piacenza, Triestina 12

GIRONE B

Ore 17:30 Recanatese Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 36

Gubbio 35

Cesena, Fiorenzuola 31

Pontedera, Entella 30

Carrarese 29

Ancona 28

Siena 26

Lucchese, Rimini 25

Torres 20

Fermana 17

Recanatese, Vis Pesaro 16

Imolese 15

Alessandria 14

Olbia, Montevarchi 13

San Donato 12

GIRONE C

Ore 14:30 Latina Audace Cerignola

Ore 14:30 Potenza Giugliano

Ore 14:30 Taranto Monterosi

Ore 14:30 Viterbese Turris

Ore 17:30 Avellino Fidelis Andria

Ore 17:30 Crotone Gelbison

Ore 17:30 Juve Stabia Acr Messina

Ore 17:30 Monopoli Pescara

Ore 17:30 Picerno Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 47

Crotone 41

Pescara 35

Giugliano, Juve Stabia 26

Audace Cerignola 24

Gelbison, Monopoli, Foggia 22

Picerno, Latina 21

Avellino, Monterosi, Potenza, Taranto 20

Virtus Francavilla, Turris 19

Fidelis Andria 15

Viterbese 12

Acr Messina 11











