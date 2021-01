Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (19^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE L’ULTIMA DI ANDATA

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia domenica 17 gennaio: siamo alla 19^ giornata che è l’ultima dell’andata, e dunque al termine di queste gare potremo idealmente tracciare un bilancio di quale sia la situazione dei gironi A, B e C con le rispettive classifiche. Dove, vale la pena dirlo, stiamo comunque iniziando a vedere una sorta di definizione almeno per quanto riguarda certe posizioni; sulla domenica che sta per iniziare possiamo inoltre dire che si comincerà alle ore 12:30 come già accade da qualche settimana, e che poi avremo anche le fasce orarie delle ore 15:00 e delle 17:30 come inizio dei match.

Ora, senza indugiare oltre visto che tra poco si inizierà già a giocare con quelli che possiamo definire i lunch match (questa domenica ne vivremo ben tre, due per il girone A e uno per il girone C), proviamo a valutare quali potrebbero essere i temi principali che sono legati alla prosecuzione della 19^ giornata nel campionato di terza divisione, analizzando insieme l’attesa per i risultati di Serie C con un rapido excursus girone per girone.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando allora dei risultati di Serie C per la 19^ giornata, vediamo che nel girone A c’è un interessante derby lombardo tra Albinoleffe e Lecco che attualmente giocherebbero i playoff, obiettivo anche di una Juventus U23 in ripresa che ospita un Piacenza incredibilmente in zona retrocessione. Il big match è senza dubbio Pro Vercelli Carrarese, mentre nel girone B puntiamo il dito su Perugia Feralpisalò; qui però c’è un’altra partita particolarmente intrigante che è Sambenedettese Padova, mentre il Modena capolista che ha vinto le ultime cinque gare se la vede al Braglia contro la Virtus Verona. Nel girone C come sempre sono tanti i motivi di interesse: possiamo allora notare che la Ternana rischia qualcosa sul campo della Juve Stabia, pronto ad approfittarne il Bari che sarà ospite del Bisceglie nel derby di Puglia e poi, anche se con parecchio margine dai galletti, Foggia e Teramo che giocheranno in trasferta contro Catania (big match al Massimino) e Viterbese, cercando dunque di confermare le loro ambizioni di promozione. Tra poco scopriremo quello che succederà sui vari campi, non vediamo l’ora che si inizi a giocare…

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Juventus U23 Piacenza

Ore 12:30 Olbia Grosseto

Ore 15:00 Albinoleffe Lecco

Ore 15:00 Como Novara

Ore 15:00 Pergolettese Pontedera

Ore 15:00 Pro Sesto Livorno

Ore 15:00 Pro Vercelli Carrarese

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 41

Como 34

Alessandria 30

Pro Patria, Pro Vercelli, Carrarese 29

Lecco, Juventus U23 28

Albinoleffe, Grosseto, Pontedera 25

Pro Sesto 24

Pistoiese 21

Pergolettese, Novara, Olbia 19Risulta

Giana Erminio, Piacenza 17

Livorno (-5) 13

Lucchese 12

GIRONE B

Ore 15:00 Perugia Feralpisalò

Ore 15:00 Sambenedettese Padova

Ore 15:00 Sudtirol Vis Pesaro

Ore 17:30 Carpi Ravenna

Ore 17:30 Modena Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 36

Sudtirol 34

Perugia, Padova 33

Cesena 32

Sambenedettese 30

Mantova, Triestina 28

Feralpisalò 26

Matelica 25

Virtus Verona 23

Gubbio 22

Carpi 21

Fermana 19

Legnago Salus, Vis Pesaro 18

Ravenna, Fano 14

Imolese 12

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 12:30 Palermo Virtus Francavilla

Ore 15:00 Catania Foggia

Ore 15:00 Monopoli Catanzaro

Ore 17:30 Bisceglie Bari

Ore 17:30 Juve Stabia Ternana

Ore 17:30 Paganese Casertana

Ore 17:30 Viterbese Teramo

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 43

Bari 35

Avellino, Teramo, Foggia 28

Catanzaro, Catania (-2) 27

Turris 26

Palermo 24

Juve Stabia 23

Vibonese 20

Virtus Francavilla 19

Monopoli, Potenza 16

Viterbese, Casertana 15

Bisceglie 14

Paganese 12

Cavese 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA