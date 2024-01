RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (21 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere questa intensa domenica dedicata ai risultati di Serie C. Abbiamo già presentato lo scenario di classifica del girone B, che è davvero incredibile: Cesena e Torres stanno facendo un campionato a parte come due stagioni fa era successo a Modena e Reggiana, allora il duello era tra Attilio Tesser (che lo aveva vinto) e Aimo Diana mentre oggi è tra Domenico Toscano, uno che di promozioni si intende, e Alfonso Greco ed è il primo che al momento sarebbe in Serie B senza passare dai playoff.

Risultati Serie C, classifiche/ Show del Cesena! Diretta gol live score 22^ giornata, 20 gennaio 2024

La Torres, che oggi gioca in casa il derby sardo contro l’Olbia, ha la bellezza di 11 punti di vantaggio sul Perugia terzo: alle spalle delle due squadre dominanti si viaggia a scartamento ridotto. La media punti del Grifone è 1,71: il Grifone sarebbe quarto nel girone A e addirittura settimo nel girone C, quello in cui le inseguitrici della capolista viaggiano con la maggiore velocità. Adesso però tocca metterci comodi e scoprire insieme cosa succederà in una domenica che potrebbe cambiare anche sensibilmente le classifiche dei tre gironi: ci siamo davvero, per i risultati di Serie C si può finalmente cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati serie C, classifiche/ Colpo esterno del Messina! Diretta gol live score (14 gennaio 2024)

CI ATTENDE UN’INTENSA DOMENICA!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie C, e sarà una domenica davvero intensa quella del 21 gennaio: siamo sempre nella 22^ giornata e saranno ben 16 le partite cui assisteremo. Nello specifico ne avremo 5 per il girone A, ben 7 per il girone B e 4 per il girone C; si comincia come di consueto alle ore 14:00, poi avremo altre due fasce orarie nel pomeriggio fino ad arrivare alle gare delle ore 20:45 che chiuderanno un giorno nel quale cambieranno le classifiche di Serie C, che sono diverse da girone a girone.

Intanto possiamo subito dire che torna in campo il Mantova, impegnato sul campo di una Pro Sesto in crisi e del tutto intenzionata a riprendere la marcia dopo il pareggio contro l’Arzignano, con il quale i virgiliani non hanno approfittato del pareggio del Padova che qualche giorno prima era stato travolto per 5-0 all’Euganeo. Nel girone B invece avremo il derby sardo con la Torres che, ospitando l’Olbia, vuole continuare a inseguire il Cesena perché il sogno della promozione diretta in Serie B è tutt’altro che esaurito, anzi è lì da andare a prendere. Vedremo allora cosa succederà tra poco nei risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Poker Catania! Diretta gol live score (sabato 13 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini a una domenica molto interessante per i risultati di Serie C. Il quadro del giorno ci presenta anche dei derby da seguire: nel girone A quello tra Virtus Verona e Legnago Salus con i rossoblu che dopo un periodo di flessione sono tornati a vincere e adesso sperano di riprendere la marcia per blindare un posto nei playoff, nel girone B quello tra Sestri Levante ed Entella nel quale i padroni di casa vogliono uscire dalla zona calda della classifica, mentre i biancazzurri di Chiavari vanno alla ricerca di conferme perché i playoff sono l’obiettivo minimo ma a oggi sono tutt’altro che sicuri.

Nel girone C i derby regionali sono Sorrento Turris e Juve Stabia Giugliano, anche qualcosa di più: le Vespe hanno confermato il loro primo posto in classifica e danno la sensazione di poter allungare perché alle spalle la concorrenza si ruba punti a vicenda, attenzione però perché il Giugliano arriva dal roboante 4-1 rifilato al Foggia e dunque ha più di un motivo per sperare di prendersi un risultato che possa far proseguire la corsa verso la post season. Tra poco come detto si gioca per i risultati di Serie C, aspettiamo trepidanti i verdetti dei campi.

RISULTATI SERIE C: 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Arzignano Pro Patria

Ore 14:00 Trento Novara

Ore 18:30 Albinoleffe Fiorenzuola

Ore 18:30 Pro Sesto Mantova

Ore 18:30 Virtus Verona Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 51

Padova 47

Triestina 45

Atalanta U23 37

Pro Vercelli 35

Vicenza 33

Virtus Verona, Giana Erminio, Lumezzane 31

Albinoleffe, Renate 29

Arzignano 27

Legnago Salus 26

Trento, Pro Patria 25

Pergolettese 23

Novara 18

Pro Sesto 17

Fiorenzuola 15

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 16:00 Torres Olbia

Ore 16:15 Perugia Spal

Ore 16:15 Sestri Levante Entella

Ore 18:30 Arezzo Pescara

Ore 18:30 Vis Pesaro Carrarese

Ore 20:45 Fermana Gubbio

Ore 20:45 Pineto Ancona

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 53

Torres 47

Perugia 36

Carrarese, Pontedera 35

Pescara 32

Gubbio 31

Arezzo 29

Pineto, Entella 28

Rimini, Lucchese 27

Juventus U23, Recanatese 24

Vis Pesaro 23

Ancona 22

Spal, Sestri Levante 21

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

Ore 14:00 Acr Messina Taranto

Ore 14:00 Sorrento Turris

Ore 20:45 Juve Stabia Giugliano

Ore 20:45 Monopoli Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 44

Avellino 41

Crotone 39

Picerno, Casertana 38

Taranto 37

Benevento 36

Audace Cerignola 32

Latina 30

Potenza, Sorrento 29

Catania, Giugliano 28

Foggia 25

Acr Messina 22

Turris 20

Monopoli 19

Virtus Francavilla 18

Brindisi 15

Monterosi 14











© RIPRODUZIONE RISERVATA