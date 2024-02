RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La delusione Vicenza! Diretta gol live score (oggi 3 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: LA DELUSIONE

Come già detto, certamente la grande delusione nei risultati di Serie C è il Vicenza: una corazzata che partiva in pole position per la promozione diretta si trova oggi al sesto posto in classifica nel girone A, staccata di ben 21 punti dal Mantova capolista e dunque con la certezza che nella migliore delle ipotesi bisognerà passare dai playoff, da capire però in che posizione visto che la Triestina terza è a +12 e appare francamente irraggiungibile, mentre le altre rivali sono maggiormente alla portata. Il fatto che lo scorso 18 dicembre, dopo aver perso 4-1 a Trento, il Vicenza abbia esonerato Aimo Diana la dice lunga: il tecnico infatti aveva centrato la promozione in Serie B con la Reggiana, e veniva da anni splendidi con i granata e il Renate, portato a essere competitivo per il salto di categoria.

Quando Diana è stato licenziato, il Vicenza era ottavo in classifica con 26 punti in 18 partite, ma solo 12 in altrettante gare dopo un ottimo avvio; con Stefano Vecchi, che due mesi prima era stato esonerato dalla Feralpisalò in Serie B, il LaneRossi ha fatto appena 8 punti in cinque partite, battendo Alessandria e Giana Erminio ma non riuscendo a ritrovare la vittoria esterna, che manca dal 3 novembre (ad Arzignano). Chissà, il Vicenza potrebbe anche ritrovarsi ai playoff (se ci arriverà) ma per ora non si può dire che non sia una delusione. (agg. di Claudio Franceschini)

SARÀ UN SABATO RICCO!

Saranno ben 13 le partite che sabato 3 febbraio si giocheranno per i risultati di Serie C: ormai è consuetudine iniziare alle ore 16:15 e sarà così anche oggi per la 24^ giornata, vivremo nel dettaglio quattro partite del girone A e altrettante del girone B, dunque saranno cinque quelle del girone C. I temi interessanti ci sono: cominciando dal primo girone in ordine alfabetico, che è quello ovviamente del Nord Italia, possiamo notare che il Mantova ha confermato i suoi 7 punti di vantaggio sul Padova e rimane la squadra che ha fatto più punti in tutto il campionato di Serie C, ma oggi una delle grandi protagoniste in campo sarà il Vicenza che cerca di risalire la corrente in un torneo più difficile del previsto.

Anzi: è abbastanza pacifico dire che il LaneRossi sin qui ha deluso, perché era forse la principale candidata alla promozione diretta ma è dovuta passare attraverso l’esonero di Aimo Diana che non ha saputo avere un rendimento accettabile a differenza delle annate precedenti. La situazione non è cambiata di troppo e oggi il Vicenza rischia nei risultati di Serie C, perché la sua avversaria è una Pergolettese che può ambiare ai playoff ma innanzitutto deve guardarsi le spalle, non essendo assolutamente al sicuro. Da questo punto di vista, delicatissima la trasferta della Pro Sesto ad Arzignano ma scopriremo tutto tra poco, quando per i risultati di Serie C si comincerà a giocare.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie C per questa 24^ giornata parliamo anche del girone C, perché qui la settimana scorsa abbiamo avuto una vittoria fondamentale per la Virtus Francavilla che, assolutamente in crisi, ha festeggiato un successo esterno che certamente non l’ha tolta dalla zona calda della classifica ma ha dato parecchio morale e adesso potrebbe portare anche a una serie di risultati utili, a cominciare dalla trasferta del San Filippo contro un Acr Messina che sta trovando il ritmo giusto per condurre in porto la salvezza ma deve ancora macinare chilometri, perché le insidie non sono assolutamente poche.

Cerca riscatto il Taranto, che rimane in zona playoff: per i pugliesi quella di oggi nei risultati di Serie C è un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché all’Erasmo Iacovone arriva il Monterosi, ancora ultimo in classifica dopo il pareggio nella sfida diretta contro il Brindisi che ha lasciato invariata la situazione in coda. Cercheranno di volare e rimanere a contatto con la promozione tre squadre: il Crotone che gioca a Sorrento, l’Avellino impegnato nella classica trasferta di Monopoli e infine la Casertana, rivelazione nei risultati di Serie C anche se leggermente in calo, che al Pinto ospita un Potenza che vuole provare a correre per i playoff. Tra poco dunque avremo l’esito dei campi e conosceremo anche le nuove classifiche dei tre gironi…

RISULTATI SERIE C: 24^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Arzignano Pro Sesto

Ore 18:30 Giana Erminio Novara

Ore 18:30 Pergolettese Vicenza

Ore 18:30 Renate Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 57

Padova 50

Triestina 46

Atalanta U23 37

Pro Vercelli 36

Vicenza 34

Virtus Verona 33

Lumezzane 32

Giana Erminio 31

Albinoleffe 30

Pro Patria, Renate 29

Legnago Salus, Arzignano 28

Pergolettese, Trento 27

Novara, Fiorenzuola 19

Pro Sesto 18

Alessandria (-1) 14

GIRONE B

Ore 16:15 Juventus U23 Ancona

Ore 18:30 Perugia Rimini

Ore 20:45 Cesena Fermana

Ore 20:45 Pescara Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 56

Torres 50

Perugia 42

Gubbio 40

Carrarese 39

Pescara 38

Pontedera 35

Entella 30

Pineto, Arezzo 29

Rimini 28

Lucchese, Juventus U23 27

Vis Pesaro, Ancona 25

Recanatese 24

Sestri Levante 22

Spal 21

Olbia 20

Fermana 17

GIRONE C

Ore 16:15 Acr Messina Virtus Francavilla

Ore 16:15 Sorrento Crotone

Ore 20:45 Casertana Potenza

Ore 20:45 Monopoli Avellino

Ore 20:45 Taranto Monterosi

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 51

Picerno 42

Avellino 41

Benevento 40

Crotone, Casertana 39

Taranto 38

Audace Cerignola, Sorrento 35

Giugliano 33

Latina 31

Catania 30

Potenza 29

Acr Messina, Foggia 26

Monopoli 23

Turris, Virtus Francavilla 21

Brindisi 16

Monterosi 15











