RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Quale sarà il big-match? Diretta gol live score (10 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL BIG MATCH

Possiamo dire che il big match nei risultati di Serie C di oggi sia Torres Juventus U23. Ne abbiamo parlato: gli isolani arrivano dalle sconfitte subite da Carrarese (pesantissimo 1-5) e Sestri Levante (0-1 in casa) mentre i giovani bianconeri hanno battuto in fila Spal e Ancona, due partite che erano fondamentali per staccare due rivali dirette per la salvezza. È un momento di stanca per una Torres che aveva iniziato il campionato con otto vittorie consecutive ed è sempre rimasta agganciata al Cesena, è entrata nella 25^ giornata con 8 punti di vantaggio sul Cesena ma ora inizia a mostrare qualche crepa dopo una corsa straordinaria.

Risultati Serie C, Classifiche/ pari nel derby! Diretta gol live score (25^ giornata, 9 febbraio 2024)

È un grande momento per la Juventus U23, che ha seriamente rischiato la retrocessione – e questo avrebbe significato non poter più schierare la seconda squadra – e adesso si trova incredibilmente in zona playoff; certamente, come abbiamo detto, la classifica del girone B è corta e non si può dire che la squadra di Massimo Brambilla sia già al sicuro, ma è stato messo un doppio mattone importante e ora si va a Sassari con fiducia, sapendo di poter sfruttare il periodo attuale per ottenere un altro successo di grande peso specifico. Staremo a vedere cosa ci racconteranno i risultati di Serie C, perché al contrario questa potrebbe essere la rinascita della Torres. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Stop Padova, solo pari. Diretta gol live score (oggi 3 febbraio 2024)

UN SABATO INTENSO!

Altra giornata intensa dedicata ai risultati di Serie C: dopo l’antipasto dei sette anticipi, la 25^ giornata prosegue sabato 10 febbraio con 13 partite, che prendono il via alle ore 16:15 e ci terranno compagnia fino alle ore 20:45, inizio delle ultime sfide. Abbiamo sette partite che chiuderanno il programma del girone A, poi quattro nel girone B e la sola Monterosi Potenza per il girone C; naturalmente vedremo come cambieranno le classifiche dei tre gironi ma possiamo già dire che nel girone A avremo in campo il Padova, chiamato a tenere viva la lotta per la promozione.

Risultati Serie C, Classifiche/ Vittoria toscana! Diretta gol live score (4 febbraio 2024)

Lo scorso weekend i biancoscudati hanno mancato una bella occasione: il Mantova ha perso sul campo dell’Albinoleffe ma la principale inseguitrice della capolista è stata fermata dalla Virtus Verona, e così si è trovata a 6 punti dalla vetta con un margine da assorbire quasi completamente. Oggi l’occasione è ghiotta perché all’Euganeo arriva un Trento coinvolto nella lotta per non retrocedere, ma intanto il Padova nei risultati di Serie C deve cominciare a limare i pareggi che chiaramente spostano poco nella classifica, perché aver perso una sola volta ed esseri secondi è chiaramente deludente.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C per questo sabato ci propongono anche quattro partite del girone B. L’Entella comanda la seconda metà della classifica, potremmo dire così perché attualmente c’è una distanza di 7 punti tra il Pontedera settimo e i liguri che occupano l’ottava posizione; una squadra costruita per la promozione, ma che è partita malissimo e ha poi dovuto recuperare, arriva da quattro pareggi consecutivi e questa sera se la vede con la Carrarese, quarta forza del girone B che ha recuperato terreno sul Perugia ma è francamente tagliata fuori dalla corsa alla Serie B diretta.

Naturalmente poi un grande tema sarà lo scoprire se la Torres possa ancora andare a riprendere il Cesena: sono 9 i punti che i sassaresi avevano entrando nella 25^ giornata, due sconfitte consecutive e questa sera l’impegno casalingo contro una Juventus U23 che invece ha vinto le ultime due, ed è incredibilmente entrata in zona playoff anche se la classifica del girone B, nella seconda parte, rimane corta e aperta a parecchi scenari. In questo senso occhio anche al risultato di un Pineto in forte calo contro la Lucchese, mentre la Fermana ultima in classifica ha bisogno di battere una Vis Pesaro che oggi crede nella post season.

RISULTATI SERIE C: 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Pro Patria Pergolettese

Ore 18:30 Arzignano Giana Erminio

Ore 18:30 Atalanta U23 Vicenza

Ore 18:30 Fiorenzuola Pro Vercelli

Ore 18:30 Novara Virtus Verona

Ore 18:30 Padova Trento

Ore 20:45 Legnago Salus Albinoleffe

Ore 20:45 Renate Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 57

Padova 51

Triestina 46

Atalanta U23 38

Pro Vercelli, Vicenza 37

Lumezzane 35

Virtus Verona 34

Albinoleffe 33

Pro Patria 32

Giana Erminio, Legnago Salus 31

Renate, Arzignano 29

Pergolettese, Trento 27

Novara 22

Pro Sesto, Fiorenzuola 19

Alessandria (-1) 14

GIRONE B

Ore 16:15 Pineto Lucchese

Ore 16:15 Torres Juventus U23

Ore 20:45 Entella Carrarese

Ore 20:45 Fermana Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 59

Torres 50

Perugia 43

Carrarese 42

Pescara 41

Gubbio 40

Pontedera 38

Entella 31

Lucchese, Juventus U23, Arezzo 30

Pineto, Rimini 29

Sestri Levante, Vis Pesaro, Ancona 25

Recanatese 24

Spal 21

Olbia 20

Fermana 17

GIRONE C

Ore 20:45 Monterosi Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 51

Avellino 44

Benevento 43

Picerno 42

Taranto 41

Crotone, Casertana 40

Sorrento 36

Audace Cerignola 35

Giugliano 33

Latina 31

Potenza, Catania 30

Acr Messina 29

Foggia 26

Monopoli 23

Virtus Francavilla, Turris 21

Brindisi 16

Monterosi 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA