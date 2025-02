RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

I risultati Serie C stanno per farci compagnia: fuori ormai da ogni discorso il Taranto, di cui non si può più parlare di scenari di campo visto che martedì il Tribunale Federale ha aggiunto 9 punti di penalizzazione portando la squadra a un tristissimo -6 in classifica, a 12 lunghezze dalla penultima che è la Turris e allo stesso modo è stata nuovamente punita con 6 punti, per un totale di -11. Il Taranto l’anno scorso era stato portato da Ezio Capuano al quinto posto nel girone C, che sarebbe stato secondo senza il -4, e poi alla fase nazionale dei playoff; in questa stagione aveva anche iniziato discretamente con 13 punti in 14 partite, ma la penalizzazione naturalmente ha avuto i suoi effetti.

Adesso si parla addirittura di dieci sconfitte consecutive: appena 4 i gol realizzati in questa striscia, a fronte di 30 subiti con le manite incassate da Catania (in casa) e Altamura. Intanto i calciatori hanno proclamato lo sciopero: la partita contro la Casertana è stata posticipata a domani ma non è affatto detto che si giochi, con la società praticamente fallita si rischia l’esclusione dal campionato in corso come già successo ad altre squadre in epoca recente, peccato perché il campo aveva parlato di un Taranto ambizioso e con la possibilità di crescere. In ogni caso, per i risultati Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

TANTI TEMI DA VALUTARE!

Grande domenica con i risultati Serie C, la solita domenica ricca di partite che coinvolgono i tre gironi A, B e C. Siamo arrivati alla 25^ giornata di questo entusiasmante campionato di terza divisione: le partite del 2 febbraio saranno ben 14 e possiamo innanzitutto dire che oggi l’appuntamento con il lunch match sarà doppio, perché si giocheranno sia Pro Vercelli Novara che Gubbio Arezzo con inizio alle ore 12:30, poi le solite fasce orarie fino a chiudere con la scintillante e importante Pescara Entella alle ore 19:30. I temi di interesse ovviamente sono tanti: per esempio, quello di un Pescara che dopo essere andato in fuga nella classifica del girone B ha smesso di vincere.

Silvio Baldini rimane al suo posto ma intanto il Delfino è scivolato al quarto posto e insegue a una certa distanza l’Entella, una vittoria questa sera potrebbe ovviamente rimettere in discussione ma perdere all’Adriatico contro la capolista avrebbe effetti nefasti non solo sulla corsa alla promozione diretta, ma anche inevitabilmente su morale di una squadra già in difficoltà. È chiaramente questa la grande partita nei risultati Serie C di oggi, ma altri temi di interesse si svilupperanno nel corso di questa terza parte della 24^ giornata e allora, brevemente, possiamo provare a tracciare altri focus.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PER LA SALVEZZA

Si parla sempre tanto della corsa alla promozione nei risultati Serie C, ma è giusto fare un focus anche sull’appassionante corsa alla salvezza: per esempio nel girone B torna in campo la Lucchese, che dopo una fase davvero negativa ha battuto l’Ascoli (portando all’esonero via social di Mimmo Di Carlo, di cui abbiamo parlato) e si è rimessa assolutamente in corsa, potendo coinvolgere lo stesso Ascoli e il Campobasso che sono realtà in calo, e arrivando ad un solo punto dalla Spal che deve fare fronte ai punti di penalizzazione. La Lucchese oggi è ospite della Pianese che è in zona playoff; cercano punti importanti le ultime due della classifica, Sestri Levante e Legnago Salus al momento sperano solo di evitare la retrocessione immediata.

Diverso il discorso che riguarda il Pontedera, che ha vinto due delle ultime tre partite: i toscani si sono rilanciati e sono entrati nella 25^ giornata con il quindicesimo posto in classifica, non ancora sufficiente per dirsi fuori dai guai ma sicuramente uno scenario molto più roseo rispetto a quello della prima metà di campionato. Per la squadra toscana oggi non sarà semplice: all’Ettore Mannucci arriva un Pineto che è in serie positiva da tempo, pur avendo pareggiato settimana scorsa dopo tre vittorie, e che è saldamente in zona playoff. Il Pontedera però ha saputo svoltare soprattutto in casa, e quindi possiamo dire che l’opportunità di fare un altro passi avanti esiste.

RISULTATI SERIE C: 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Pro Vercelli Novara

Ore 15:00 Pergolettese Atalanta U23

Ore 17:30 Giana Erminio Feralpisalò

Ore 17:30 Lumezzane Triestina

GIRONE B

Ore 12:30 Gubbio Arezzo

Ore 15:00 Legnago Salus Ternana

Ore 15:00 Torres Sestri Levante

Ore 17:30 Pianese Lucchese

Ore 17:30 Pontedera Pineto

Ore 19:30 Pescara Entella

GIRONE C

Ore 15:00 Audace Cerignola Catania

Ore 15:00 Avellino Turris

Ore 15:00 Picerno Juventus Next Gen

Ore 17:30 Taranto Casertana

