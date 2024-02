RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Doppio successo casalingo! Diretta gol live score (oggi 18 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: DUE VITTORIE CASALINGHE!

I risultati di Serie C ci hanno portato altri due verdetti, cioè quelli delle partite che erano cominciate alle ore 16.15, entrambe valide per il girone B. L’Arezzo ha vinto in casa propria contro la Recanatese con il risultato di 2-0, grazie ai gol segnati da Gucci, autore di una doppietta nel corso del secondo tempo per portare i toscani a quota 34 punti in classifica e rafforzare la propria candidatura per un posto ai playoff.

Altro successo casalingo pure in Pineto Olbia, partita terminata per 1-0 grazie all’autogol di Bianchimano che ha spianato la strada agli abruzzesi dopo soli sette minuti di gioco, così il Pineto sale a quota 36 punti e si consolida in zona playoff. Adesso però inizia una fascia ancora più ricca: cinque partite, sparse fra tutti i gironi del campionato 2023-2024, per continuare questa bella domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUCCESSO DEL LUMEZZANE!

Terminato anche il secondo tempo delle partite iniziate alle ore 14.00, analizziamo quindi i risultati di Serie C più recenti e la situazione della classifica per questa ventisettesima giornata di campionato aspettando gli esiti delle sfide che si disputeranno alle 16.15, alle 18.30 ed alle ore 20.45. Nel girone A il Lumezzane supera la Triestina con un netto 3 a 0 ed aggancia l’Atalanta U23 a 41 punti. Nel girone B la Torres batte il Perugia per 1 a 0 e sale a 56 punti, la Fermana pareggia per 1 a 1 contro la Spal con le due compagini che si portano rispettivamente a 18 e 28 punti. Pari anche tra Ancona e Carrarese per 2 a 2 ed il punto conquistato permette loro di salire a 30 e 49 punti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FERMANA IN VANTAGGIO!

Il primo tempo delle partite cominciate alle ore 14.00 si è concluso da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie C per questa domenica valida per il ventisettesimo turno di campionato, in attesa delle gare in programma alle 16.15 ed alle 18.30. Nel gruppo A il Lumezzane sta vincendo per 1 a 0 contro la Triestina. Nel gruppo B stesso punteggio tra Fermana e Spal, la Carrarese sta battendo in trasferta l’Ancona per 2 a 1 mentre si registra soltanto un pari a reti inviolate per 0 a 0 tra le compagini di Torres e Perugia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Finalmente i risultati di Serie C tornano a farci compagnia. Se nel girone B la Juventus U23 ha cambiato passo, nel girone C la sorpresa si chiama Acr Messina: una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre lottato per la salvezza e ha mantenuto la categoria con grande affanno, ma che oggi sta disputando un campionato totalmente diverso. I peloritani hanno di fatto due metà di stagione all’opposto: nelle prime 15 giornate hanno vinto solo due volte raccogliendo 11 punti, e a novembre hanno infilato quattro sconfitte consecutive senza mai segnare. Da quel momento, un altro passo: sette vittorie in undici partite, una sola sconfitta, 24 punti.

Il segreto può anche essere quello di aver dato fiducia al progetto di Giacomo Modica, che ad un certo punto ha iniziato a decollare; quali che siano i motivi di questo cambio di rotta, nelle ultime 11 giornate del girone C l’Acr Messina ha viaggiato a una media da primo posto (lo dicono i numeri) e promozione diretta, la realtà attuale parla di dodicesima posizione a un solo punto dai playoff e un margine di 10 lunghezze sui playout. Oggi la trasferta di Giugliano per il sorpasso in classifica: vedremo come andrà questa partita come tutte le altre, mettiamoci comodi perché per i risultati di Serie C si può davvero giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA RINASCITA

Ne avevamo già parlato nei risultati di Serie C, ma il tema della rinascita della Juventus U23 sta diventando sempre più caldo perché i giovani bianconeri non accennano a fermarsi. Una squadra sull’orlo della retrocessione e dunque con il rischio più che concreto di veder scomparire questo progetto, che ha già portato parecchi benefici anche alla Juventus di Serie A (basti pensare a Kenan Yildiz, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli oltre che Samuel Iling Junior e Dean Huijsen, oggi in prestito alla Roma); una squadra che quando si è trovata con l’acqua alla gola ha cambiato passo.

La Juventus U23 ha vinto le ultime quattro partite, tre delle quali contro avversarie dirette come Spal, Ancona e Sestri Levante; in mezzo ci ha infilato il colpo sul campo della Torres, seconda ma reduce da due sconfitte. Questa serie di risultati ha portato i bianconeri all’ottavo posto nella classifica del girone B, cioè in zona playoff: per dare un’idea, il Pontedera dista solo tre punti mentre sono cinque quelli da recuperare al Pescara sesto. Un capovolgimento di fronte improvviso e netto, che ha anche portato a un +8 sulla zona playout: forse è ancora presto per dirsi del tutto fuori dai guai, ma certamente in casa Juventus U23 è tornato totalmente il sereno. (agg. di Claudio Franceschini)

SI TORNA IN CAMPO!

Lo scenario dei risultati di Serie C per domenica 18 febbraio è davvero ampio: si giocano infatti ben 17 partite dopo i cinque anticipi di ieri, ma anche così ne resteranno ben 7 che saranno i posticipi del lunedì, chiaramente nella 27^ giornata che fa seguito al turno infrasettimanale appena vissuto. Le gare di oggi sono suddivise in tre del girone A, otto del girone B e sei del girone C; ci saranno sfide molto interessanti che, naturalmente, riguarderanno vari aspetti delle tre classifiche perché bisogna ancora definire le varie lotte, anche se in certi casi stiamo arrivando a una definitività di sorta.

Per esempio nel girone B, dove il Cesena continua a vincere: ormai i romagnoli sono in pieno volo e nemmeno il ritorno al successo della Torres, dopo tre sconfitte, ha fatto tremare la capolista che ha la bellezza di 12 punti di vantaggio sui sassaresi, i quali avevano già fatto il vuoto alle loro spalle e con questo successo al Porta Elisa di Lucca dovrebbero aver blindato la terza posizione, pur se la crescita esponenziale della Carrarese e il sempre insidioso Perugia possono mettere in discussione la questione. Tra l’altro, oggi per i risultati di Serie C si gioca proprio un’interessantissima Torres Perugia…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie C per questa domenica possiamo dire anche che nel girone C la situazione è più complessa: la Juve Stabia nel turno infrasettimanale ha mancato il colpo del ko pareggiando in casa il testa-coda contro il Brindisi, e ha così ridato un po’ di speranza alle inseguitrici a cominciare dal Picerno, leggermente più staccate l’Avellino e un Taranto che continua a sorprendere, perché in pochi si aspettavano che la squadra pugliese potesse correre per i playoff, figurarsi per la qualificazione diretta alla fase nazionale.

In coda invece il Brindisi ha nuovamente staccato il Monterosi ma ora deve fare uno sforzo extra, cioè ritornare a vincere per sopravanzare almeno Virtus Francavilla e Monopoli, altre due pugliesi che sono in crisi. La salvezza diretta attualmente è rappresentata dal Foggia, altra squadra che non sa più vincere: i satanelli sono in rottura prolungata e rischiano davvero tanto, l’obiettivo di inizio stagione era quello di confermare i playoff che oggi sono lontani 10 punti, rappresentati idealmente da quell’Audace Cerignola che l’anno scorso il Foggia aveva eliminato in post season con una straordinaria rimonta.

RISULTATI SERIE C: 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Lumezzane Triestina 3-0

Ore 18:30 Atalanta U23 Alessandria 0-0

Ore 18:30 Trento Pergolettese 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 66

Padova 58

Triestina, Vicenza 46

Atalanta U23, Lumezzane 41

Virtus Verona, Pro Vercelli 38

Legnago Salus 37

Pro Patria 35

Giana Erminio, Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 32

Trento 31

Novara 29

Pergolettese 27

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 14

GIRONE B

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Ancona Carrarese 2-2

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Fermana Spal 1-1

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Torres Perugia 1-0

Ore 16:15 RISULTATO FINALE Arezzo Recanatese 2-0

Ore 16:15 RISULTATO FINALE Pineto Olbia 1-0

Ore 18:30 Rimini Pontedera 0-0

Ore 20:45 Juventus U23 Lucchese

Ore 20:45 Vis Pesaro Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 65

Torres 56

Carrarese 49

Perugia 46

Gubbio 43

Pescara 41

Pontedera 39

Juventus U23, Pineto 36

Arezzo 34

Entella, Rimini 32

Lucchese 31

Ancona 30

Vis Pesaro 29

Sestri Levante, Spal 28

Recanatese 24

Olbia 21

Fermana 18

GIRONE C

Ore 18:30 Giugliano Acr Messina 0-0

Ore 18:30 Monopoli Latina 0-0

Ore 20:45 Audace Cerignola Monterosi

Ore 20:45 Catania Juve Stabia

Ore 20:45 Crotone Taranto

Ore 20:45 Picerno Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 55

Picerno 48

Avellino, Taranto 45

Benevento 44

Crotone, Casertana 41

Latina 37

Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano 36

Acr Messina 35

Potenza 32

Catania 31

Foggia 26

Turris 25

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Brindisi 17

Monterosi 16











