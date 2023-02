Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (27^ giornata)

RISULTATI SERIE C: TUTTI I GIRONI IN CAMPO!

Si torna in campo per i risultati di Serie C: siamo arrivati alla 27^ giornata (ottava del ritorno) e sabato 11 febbraio sarà un turno particolare, perché avremo già in campo tutti i gironi. Con differenza: il girone A infatti vive oggi il suo intero programma presentandoci le dieci partite, mentre per il girone B e il girone C avremo una sola partita e nello specifico Olbia Entella e Crotone Foggia, entrambe alle ore 17:30 (per il girone A invece si comincia a giocare alle ore 14:30, ma questa certamente non è una novità negli orari del campionato di terza divisione).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

La situazione delle tre classifiche è profondamente diversa: se nel girone C il Catanzaro sembra aver fatto il vuoto, con il solo Crotone che almeno virtualmente potrebbe provare a impensierirlo, nel girone B Cesena ed Entella si sono avvicinate alla Reggiana sconfitta sabato ma i granata mantengono comunque un vantaggio che potrebbero gestire. Nel girone A invece è bagarre totale, con continui cambi della guardia in vetta e uno scenario nel quale è difficile trovare una definitività. Non resta allora che scoprire cosa succederà oggi nel quadro dei risultati di Serie C per la 27^ giornata, che sarà appassionante.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: Reggiana ko, il Cesena si avvicina!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque presentato, almeno accennandola, la situazione con cui i risultati di Serie C tornano a farci compagnia per la 27^ giornata. Anche in coda lo scenario è del tutto in evoluzione: nel girone A il fanalino di coda rimane la Triestina che fa la corsa sul Piacenza per giocare almeno il playout, visto che già per salvarsi direttamente dovrebbe recuperare la bellezza di 12 punti. Nel girone B il Montevarchi è a -8 dalla salvezza diretta ma comunque a due sole lunghezze dall’Imolese penultima, dunque certamente qui la classifica è meno sgranata.

RISULTATI SERIE, CLASSIFICA E GOL/ Monopoli quinto, Gelbison e Cerignola spuntate!

Nel girone C poi la Viterbese è tornata a vincere e ha così agganciato la Fidelis Andria a quota 18, i laziali hanno due punti di penalizzazione e devono pagare dazio, ma comunque anche rimanere in Serie C senza passare dai playout appare un’impresa non disperata, certo ammettendo che il passo migliori da qui in avanti. Per quanto concerne la lotta alle posizioni che qualificano ai playoff è davvero troppo presto per tracciare un bilancio, nella parte centrale le classifiche dei tre gironi sono ancora corte e dunque bisognerà aspettare qualche giornata in più per fare davvero le somme. Intanto, accomodiamoci per i risultati di Serie C di oggi…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Triestina

Ore 14:30 Pergolettese SG City Nova

Ore 14:30 Piacenza Pro Vercelli

Ore 14:30 Pordenone Mantova

Ore 14:30 Pro Sesto Juventus U23

Ore 14:30 Trento Pro Patria

Ore 17:30 Feralpisalò Arzignano

Ore 17:30 Lecco Novara

Ore 17:30 Vicenza Renate

Ore 17:30 Virtus Verona Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto 46

Pordenone 45

Feralpisalò 44

Pro Patria, Lecco 42

Vicenza 41

Renate 39

Arzignano 38

Juventus U23, Novara 37

Albinoleffe, Padova, Pro Vercelli 34

Trento 33

Virtus Verona 31

SG City Nova, Mantova 30

Pergolettese 29

Piacenza 23

Triestina 19

GIRONE B

Ore 17:30 Olbia Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 58

Cesena 54

Entella 52

Ancona 48

Gubbio 43

Pontedera* 41

Siena, Carrarese 39

Lucchese, Rimini 36

Fiorenzuola 35

Fermana 32

Torres 29

Vis Pesaro* 27

Recanatese 26

San Donato 25

Alessandria 24

Olbia 23

Imolese 20

Montevarchi 18

* una partita in meno

GIRONE C

Ore 17:30 Crotone Foggia

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 70

Crotone 59

Pescara 46

Foggia 39

Audace Cerignola, Picerno 38

Juve Stabia, Monopoli 36

Virtus Francavilla 35

Giugliano 34

Avellino, Latina, Taranto 33

Gelbison 30

Potenza 29

Monterosi 27

Turris 26

Acr Messina 22

Viterbese (-2), Fidelis Andria 18











© RIPRODUZIONE RISERVATA