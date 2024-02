RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il derby degli opposti! Diretta gol live score (oggi 24 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL DERBY DEGLI OPPOSTI

Abbiamo già visto che nei risultati di Serie C per questo sabato c’è anche un derby marchigiano: Recanatese Vis Pesaro può essere considerata una sorta di partita degli opposti, nel senso che i giallorossi avevano una buona posizione per i playoff ma sono incredibilmente andati in crisi, per contro invece la Vis Pesaro ha iniziato a produrre punti e sono adesso a 3 lunghezze dalla possibilità di entrare nelle prime dieci della classifica. tra le due squadre attualmente ci sono 8 punti di distanza: sono 32 quelli della Vis Pesaro, 24 quelli di una Recanatese che ha perso le ultime sei partite, ha dieci sconfitte nelle ultime 11 e non vince dal 12 novembre (4-1 all’Olbia) per una serie negativa che ha toccato le 14 gare.

Pensate: a metà novembre i giallorossi erano sesti in classifica con 21 punti in 13 giornate, oggi ne hanno 24 e sono terzultimi a 6 lunghezze dalla salvezza diretta. La Vis Pesaro invece, con 8 punti nelle ultime cinque, ha saputo riprendere la sua marcia e adesso come detto crede davvero nella possibilità di giocare i playoff; è certamente la squadra più calda tra quelle che inseguono la post season per la promozione, un colpo al Nicola Tubaldi significherebbe volare a +11 sulla Recanatese e di fatto mettersi a posto con la salvezza, per poi aprire all’altro obiettivo stagionale. (agg. di Claudio Franceschini)

OTTO PARTITE OGGI!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia sabato 24 febbraio, con le partite che sono valide per la 28^ giornata: ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione della stagione regolare, e le otto gare che vivremo oggi (quattro nel girone A, tre nel girone B, una nel girone C) potranno ovviamente dare un altro scossone alle classifiche dei tre gironi, nelle quali alcuni scenari sono in via di definizione ma altri invece sono più ingarbugliati che mai. Oggi per esempio nel girone A vedremo se il Padova, impegnato nel derby casalingo contro l’Arzignano, sarà in grado di tenere botta al grande passo del Mantova, che precede i biancoscudati con 8 punti di vantaggio.

Nel girone B si gioca invece per le posizioni di rincalzo: la Recanatese rischia seriamente il playout se non la retrocessione diretta e non può sbagliare, ma il derby marchigiano contro la Vis Pesaro sorride agli ospiti che sono rinati e addirittura possono puntare alla zona playoff. Lo stesso obiettivo che il sorprendente Taranto ha nella classifica del girone C, ci crede anche il Catania che forse può già dirsi al riparo da brutte sorprese. Tra poco comunque scopriremo tutto perché per i risultati di Serie C si comincerà a giocare, nel frattempo facciamo qualche altro approfondimento sui temi principali del sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo allora per vivere un sabato intenso in compagnia dei risultati di Serie C. Continua la grande corsa di un Padova che però potrebbe per l’ennesima volta accontentarsi dei playoff: ogni volta i biancoscudati trovano un’avversaria che sa fare meglio, in questo caso si tratta appunto del Mantova e allora il dovere della squadra veneta è quello di dare il massimo sino all’ultima giornata, blindare il secondo posto e poi andare a vedere se il percorso sarà bastato per un incredibile ribaltone o se si dovrà passare dal lungo percorso degli spareggi, in cui il Padova per due volte consecutive ha raggiunto la finale per la promozione ma l’ha sempre persa.

Sempre nel girone A tornano in campo Trento e Pergolettese: i cremaschi hanno vinto al Briamasco nell’ultima giornata, riassaporando i tre punti e facendo un bel passo avanti verso la salvezza, sfruttando l’arrivo del nuovo allenatore. Il Trento invece si è leggermente complicato la vita, e ancora non si può dire al sicuro; la Pro Vercelli punta una posizione ai playoff anche migliore di quella di oggi, la post season è un traguardo cui aspira anche l’Albinoleffe che oggi ha una buona opportunità, giocando sul campo dell’Alessandria ultima in classifica e sostanzialmente condannata alla retrocessione, a meno di un improbabile (per il momento) salto di qualità.

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Alessandria Albinoleffe

Ore 18:30 Padova Arzignano

Ore 18:30 Pergolettese Pro Vercelli

Ore 18:30 Pro Sesto Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 66

Padova 58

Triestina, Vicenza 46

Atalanta U23 44

Lumezzane 41

Legnago Salus 40

Pro Vercelli, Virtus Verona 38

Giana Erminio 37

Pro Patria 35

Albinoleffe 34

Arzignano 33

Renate 32

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 14

GIRONE B

Ore 16:15 Ancona Rimini

Ore 16:15 Pescara Lucchese

Ore 18:30 Recanatese Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 68

Torres 59

Carrarese 49

Perugia 46

Gubbio 44

Pescara 41

Pontedera 39

Juventus U23 37

Pineto 36

Rimini, Arezzo 35

Entella 33

Vis Pesaro, Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 24

Olbia 21

Fermana 18

GIRONE C

Ore 16:15 Taranto Catania

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 55

Picerno 49

Avellino, Benevento 48

Taranto 46

Casertana 44

Crotone 43

Latina 40

Sorrento, Giugliano 39

Audace Cerignola 37

Acr Messina 35

Catania 34

Potenza, Foggia 32

Turris 28

Monopoli 23

Virtus Francavilla 22

Monterosi 19

Brindisi 17











