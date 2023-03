Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (30^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROGRAMMA RICCO!

Domenica 5 marzo ci attende un nuovo, ricchissimo programma dedicato ai risultati di Serie C: sono ben 18 le partite che ci faranno compagnia e che riguardano la 30^ giornata. Si comincia come sempre alle ore 14:30 con seconda tornata dei match alle ore 17:30; nel girone A vivremo otto gare con due posticipi che saranno lunedì, il girone B completerà il suo turno dopo l’anticipo del sabato (che è stato Gubbio Olbia) mentre il girone C si comporrà della sola Virtus Francavilla Potenza, visto che le altre partite sono andate in scena ieri.

La situazione nelle classifiche dei tre gironi, per quanto riguarda i risultati di Serie C, è profondamente diversa: nel girone A abbiamo ancora uno scenario del tutto in evoluzione con ben tre squadre al comando della graduatoria e le altre molto vicine, nel girone B la Reggiana non riesce a staccarsi dal resto del gruppo anche se i 6 punti di vantaggio sull’Entella sono comunque un buon bottino, infine nel girone C il Catanzaro sembra aver chiuso i giochi con un enorme margine sul Crotone. Tra poco scopriremo come cambieranno le cose…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora pronti a vivere questa intensa domenica dedicata ai risultati di Serie C. Nella 30^ giornata il girone A ci presenta partita molto interessanti, anche guardando alla situazione che riguarda la lotta per non retrocedere: la Triestina ha superato il Piacenza è adesso è penultima, e gioca una partita che potrebbe essere determinante per provare a salvarsi direttamente perché va sul campo del Mantova, squadra che invece appare in crisi e a oggi dovrebbe disputare lo spareggio.

Il già citato Piacenza è ospite di un Padova tornato in zona playoff e che può ancora crescere, mentre la Pergolettese va a caccia di continuità ma rischia tantissimo oggi, perché affronta in trasferta il Pordenone che, quarto in classifica, ha mancato il sorpasso lunedì sera ma pareggiando a Salò è comunque rimasto ad un solo punto dal terzetto di testa. Non sarà però soltanto il girone A a farci compagnia con i risultati di Serie C per la 30^ giornata, e allora tra qualche ora potremo finalmente lasciare la parola ai tanti campi sui quali si inizierà a giocare nel campionato di terza divisione…

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Mantova Triestina

Ore 14:30 Pro Patria Pro Sesto

Ore 14:30 Trento Lecco

Ore 17:30 Arzignano Virtus Verona

Ore 17:30 Padova Piacenza

Ore 17:30 Pordenone Pergolettese

Ore 17:30 Renate Feralpisalò

Ore 17:30 SG City Nova Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto, Feralpisalò, Lecco 51

Pordenone 50

Vicenza 47

Renate 45

Pro Patria 43

Arzignano 41

Padova 39

Virtus Verona, Juventus U23 38

Novara, Trento 37

Pro Vercelli 36

SG City Nova, Albinoleffe, Pergolettese 34

Mantova 32

Triestina 26

Piacenza 24

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese Rimini

Ore 14:30 Cesena Montevarchi

Ore 14:30 Entella Fiorenzuola

Ore 14:30 Imolese Fermana

Ore 14:30 Lucchese Ancona

Ore 14:30 Recanatese Alessandria

Ore 14:30 San Donato Siena

Ore 14:30 Torres Pontedera

Ore 14:30 Vis Pesaro Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 65

Entella 59

Cesena 58

Ancona 49

Carrarese 46

Gubbio 45

Siena, Pontedera 42

Rimini 41

Lucchese 40

Fiorenzuola 38

Fermana 36

Torres, Recanatese 33

Vis Pesaro, San Donato 30

Olbia 28

Alessandria 26

Imolese 21

Montevarchi 20

GIRONE C

Ore 14:30 Virtus Francavilla Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 76

Crotone 64

Pescara 48

Foggia 46

Audace Cerignola 45

Picerno 43

Monopoli 42

Virtus Francavilla 38

Juve Stabia 37

Avellino, Giugliano, Latina, Potenza 36

Potenza 35

Gelbison 34

Monterosi 30

Acr Messina 29

Turris 27

Viterbese (-2) 25

Fidelis Andria 2











