RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, squadre in campo! Diretta gol live score (7 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

La domenica dedicata ai risultati di Serie C sta finalmente per cominciare. Non abbiamo ancora parlato del girone C, dove l’attesa è ovviamente tutta per Benevento Juve Stabia nella quale scopriremo se le vespe otterranno la promozione diretta con tre giornate di anticipo; tuttavia al Vigorito si gioca domani, oggi invece tra le squadre di alta classifica è in campo l’Avellino, ospite di una Turris pericolante e che vuole evitare i playout, e gli irpini dopo un inizio non proprio esaltante sono riusciti a ritrovarsi e hanno confermato quanto di buono hanno fatto nelle ultime stagioni, anche se purtroppo per loro hanno sempre trovato almeno una squadra più forte se non dominante.

L’Avellino ha comunque ancora la possibilità di chiudere la classifica del girone C al secondo posto, in questo senso deve chiedere un favore alla Juve Stabia che tanto non può più andare a recuperare; sarebbe un ottimo traguardo in vista dei playoff anche se negli anni passati la squadra irpina non ha mai superato lo scoglio della post season vivendo parecchie delusioni. Attenzione poi al Picerno, che gioca in casa contro l’Audace Cerignola: i lucani verosimilmente potrebbero provare a prendersi il quarto posto, non sono tagliati fuori da secondo e terzo ma dovranno ritrovarsi avendo perso le ultime tre gare e quattro delle ultime cinque. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi: finalmente per i risultati di Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

IL DOMINIO DEL CESENA

Nei risultati di Serie C di oggi torna in campo il Cesena, che settimana scorsa ha conquistato la promozione con ben quattro giornate di anticipo: è stato un cammino esaltante quello dei romagnoli, che hanno viaggiato in compagnia della Torres per un certo periodo ma poi hanno strappato quando i sassaresi hanno perso tre partite consecutive, prendendo il largo e non guardandosi più indietro. Abbiamo già detto che il Cesena, vincendo le ultime quattro gare, sorpasserebbe i 96 punti timbrati l’anno scorso dal Catanzaro e che sembravano irraggiungibili; rispetto ai calabresi di Vincenzo Vivarini i bianconeri segnano meno (ma comunque tantissimo, 72 gol all’attivo) e incassano di più ma in ogni caso molto poco, 17 le reti subite.

Nel girone di ritorno abbiamo 13 vittorie (otto consecutive), un pareggio e una sola sconfitta, sul campo della Carrarese; dal doppio pareggio contro Sestri Levante e Pineto, in ottobre, il Cesena ha vinto 21 partite sulle 25 disputate, in casa è imbattuto con 15 affermazioni e due pareggi e ha impresso un ritmo impossibile per chiunque. La promozione in Serie B è archiviata con largo anticipo, adesso si tratta di provare a fare il record di punti in Serie C: oggi la Juventus U23 ad Alessandria, poi Recanatese e Perugia in casa con in mezzo la trasferta contro la Torres. Calendario non semplicissimo, ma stiamo parlando di una squadra da 86 punti in 34 giornate… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI BEN 17 PARTITE!

I risultati di Serie C sono protagonisti di questa domenica 7 aprile: sono infatti ben 17 le partite che si giocheranno oggi per la 35^ giornata, con inizio alle ore 14:00 e conclusione con le ultime gare delle ore 20:45, in una divisione che prevede cinque match nel girone A, sette nel girone B e cinque nel girone C. Diciamo subito che per la promozione di Mantova e Juve Stabia, o per la possibilità che avvenga, bisognerà aspettare le partite di domani (sarà in programma tra l’altro Benevento Juve Stabia) ma oggi avremo altre partite interessanti che forniranno una modifica alle tre classifiche dei gironi coinvolti.

Per esempio il Padova affronta la trasferta di Lumezzane: qualora dovesse vincere, impedirebbe comunque al Mantova di festeggiare e rimanderebbe il verdetto alla prossima settimana. Sempre nel girone A, interessante il match tra Atalanta U23 e Pro Patria con i nerazzurri a caccia della fase nazionale dei playoff e i tigrotti che invece inseguono la post season, lo stesso discorso si può chiaramente fare su Triestina Virtus Verona e dunque iniziamo a scaldare i motori, perché sono davvero tanti i motivi di interesse nei risultati di Serie C per questa lunga e intensa domenica.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Sta per aprirsi un nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie C: abbiamo parlato del girone B, nel girone C invece è delicatissima la situazione in fondo alla classifica dove la Fermana ha agganciato un’Olbia in crisi, e ha rimesso in discussione ogni discorso relativo alla retrocessione diretta. La Fermana va a giocare sul campo della Torres, ormai certa del secondo posto e che dunque sta già pensando ad affrontare i playoff da protagonista; l’Olbia invece è ospite a Perugia, il Grifone vuole blindare la partecipazione diretta alla fase nazionale e ha ancora qualche flebile speranza di riprendersi il terzo posto occupato dalla Carrarese.

Playoff che vuole giocare anche la Juventus U23: il Cesena è già promosso con quattro giornate di anticipo, ma potrebbe avere ancora la modalità dominante perché vincendo le gare restanti supererebbe i 96 punti del Catanzaro centrando un nuovo record. Da vedere anche Recanatese Carrarese e Pontedera Ancona, qui le due squadre marchigiane provano a salvarsi senza passare dal playout che chiaramente sarebbe molto rischioso, attenzione allora anche alla Spal che ospita il Gubbio. Vedremo tra poco quello che succederà, nel frattempo ci possiamo mettere comodi e leggere calendario e classifiche per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Vicenza Novara

Ore 18:30 Lumezzane Padova

Ore 18:30 Pergolettese Arzignano

Ore 20:45 Atalanta U23 Pro Patria

Ore 20:45 Triestina Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 69

Triestina 60

Vicenza 58

Legnago Salus 54

Atalanta U23 52

Giana Erminio 50

Pro Vercelli 47

Lumezzane 46

Trento 45

Albinoleffe, Pro Patria 43

Virtus Verona, Renate 41

Arzignano 39

Pergolettese, Fiorenzuola 37

Novara 36

Pro Sesto 29

Alessandria (-3) 19

GIRONE B

Ore 14:00 Perugia Olbia

Ore 14:00 Pontedera Ancona

Ore 14:00 Torres Fermana

Ore 16:15 Juventus U23 Cesena

Ore 16:15 Recanatese Carrarese

Ore 18:30 Spal Gubbio

Ore 20:45 Rimini Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 86

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara, Juventus U23 48

Arezzo, Pontedera 47

Pineto, Rimini 44

Lucchese 43

Sestri Levante, Entella 41

Spal 37

Ancona 35

Recanatese 34

Vis Pesaro 33

Olbia, Fermana 25

GIRONE C

Ore 14:00 Acr Messina Monterosi

Ore 18:30 Virtus Francavilla Catania

Ore 20:45 Crotone Brindisi

Ore 20:45 Picerno Audace Cerignola

Ore 20:45 Turris Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 73

Benevento 62

Avellino 60

Casertana 58

Taranto 56

Picerno 54

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Sorrento, Foggia 45

Audace Cerignola 44

Potenza, Acr Messina 41

Catania, Monopoli 39

Turris 37

Virtus Francavilla 30

Monterosi 28

Brindisi (-4) 18











