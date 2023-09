RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La capolista Torres, diretta gol live score (oggi 24 settembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

I risultati di Serie C ci fanno fermare sulla Torres, grande rivelazione del girone B: è la capolista con 12 punti in quattro partite, ha sempre vinto e nel turno infrasettimanale ha battuto anche la Carrarese, nella sfida diretta tra le due squadre a punteggio pieno. Qualche paragone con l’anno scorso: la Torres era neopromossa e aveva chiuso con 41 punti, salva con affanno in quindicesima posizione. Dopo quattro giornate aveva 2 punti, avendo perso le prime due uscite per poi pareggiare contro Cesena e Imolese; per trovare la squadra sarda a quota 12 avevamo dovuto aspettare la decima giornata, con il pareggio contro l’Alessandria.

Chiaro dunque che il bottino messo da parte in questi primi quattro turni sia già molto abbondante: la Torres ha davvero fatto il massimo che avrebbe potuto, adesso è ovvio che il primo obiettivo rimanga quello della permanenza nel campionato di Serie C ma intanto già sognare la qualificazione ai playoff non sarebbe peregrino, per quanto riguarda la promozione forse ci stiamo spingendo troppo avanti ma chissà cosa potrebbe mai succedere. Intanto, vedremo se anche dopo i risultati di Serie C per le partite di oggi la Torres sarà stata in grado di rimanere a punteggio pieno, sarebbe già molto… (agg. di Claudio Franceschini)

TUTTI I GIRONI IN CAMPO!

Si torna in campo per i risultati di Serie C: viviamo domenica 24 settembre ben 16 partite, e sono coinvolti tutti i gironi in questa quinta giornata che arriva subito dopo un intenso turno infrasettimanale. Le gare sono così divise: è in campo tutto il girone A e si comincia alle ore 14:00, dunque per la prima volta in questa stagione avremo le partite nel primo pomeriggio. Poi il girone B che ci presenta soltanto due gare, mentre nel girone C i match saranno quattro alle ore 20:45. Cosa succederà oggi in campo lo scopriremo, intanto possiamo iniziare a fare qualche analisi.

Nel girone B per esempio torna in campo la Torres, che è a punteggio pieno: i sardi incredibilmente hanno vinto tutte le quattro partite disputate battendo la Carrarese, oggi sono sul campo del neopromosso Sestri Levante e puntano ovviamente ad allungare, mentre i marmiferi si possono riscattare andando però a fare visita all’Olbia, una squadra decisamente ostica. Vedremo, di certo le classifiche degli altri gironi sono meno “definite” (per così dire) ma ora daremo spazio ai risultati di Serie C che arriveranno tra poco.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca per i risultati di Serie C, un campionato parecchio lungo e imprevedibile: le differenze tra i gironi esistono, basti pensare che lo scorso anno avevamo avuto un girone A con ben sette candidate alla promozione, il girone B con la Reggiana tallonata da Cesena ed Entella e il girone C nel quale il Catanzaro ha scavato immediatamente un solco, tenendo aperta soltanto la lotta per la seconda posizione.

Quest’anno è presto per valutare: anche la Torres, che si è portata in testa alla classifica del girone B, sulla carta non sarebbe una candidata alla promozione. Altre squadre, dal Pescara al Perugia passando per la Spal e la stessa Carrarese, hanno certamente qualcosa in più; tuttavia il grande inizio operato dalla Torres può già essere importante, adesso le rivali sono comunque costrette a inseguire e questo potrebbe cambiare qualcosa nei rapporti di forza alla vigilia. Scopriremo tutto strada facendo, a partire ovviamente dai risultati di Serie C per queste partite della sesta giornata, che tra poco torneranno a farci compagnia…

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Alessandria Lumezzane

Ore 14:00 Fiorenzuola Trento

Ore 14:00 Novara Giana Erminio

Ore 14:00 Pro Patria Triestina

Ore 16:15 Vicenza Pergolettese

Ore 18:30 Legnago Salus Renate

Ore 18:30 Mantova Albinoleffe

Ore 18:30 Padova Virtus Verona

Ore 18:30 Pro Sesto Arzignano

Ore 20:45 Atalanta U23 Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Virtus Verona, Mantova, Padova 10

Vicenza, Trento, Renate 8

Pergolettese 7

Triestina, Lumezzane 6

Pro Vercelli 5

Legnago Salus, Albinoleffe, Pro Patria, Arzignano, Atalanta U23, Pro Sesto 4

Giana Erminio, Fiorenzuola 3

Alessandria, Novara 1

GIRONE B

Ore 16:15 Olbia Carrarese

Ore 18:30 Sestri Levante Torres

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 12

Pescara 10

Carrarese 9

Lucchese 8

Olbia 7

Cesena, Perugia, Gubbio, Spal 6

Pineto 5

Fermana, Arezzo, Ancona, Pontedera 4

Vis Pesaro, Rimini, Recanatese, Sestri Levante 3

Entella 2

Juventus U23 0

GIRONE C

Ore 20:45 Avellino Monopoli

Ore 20:45 Crotone Sorrento

Ore 20:45 Potenza Casertana

Ore 20:45 Virtus Francavilla Acr Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Turris 9

Latina, Juve Stabia 7

Potenza 6

Audace Cerignola 5

Taranto, Giugliano, Benevento, Picerno, Foggia 4

Catania, Virtus Francavilla, Crotone 3

Monterosi 2

Acr Messina, Casertana, Monopoli, Sorrento, Avellino 1

Brindisi 0











