Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (5^ giornata)

RISULTATI SERIE C: TUTTA LA 5^ GIORNATA DI SABATO!

È un piatto ricchissimo quello dei risultati di Serie C per la 5^ giornata: l’intero turno infatti viene disputato sabato 24 settembre, questo per non interferire con le elezioni e portare più gente possibile al voto. Di conseguenza, come mai successo in epoca recente – intendendo anche gli ultimi anni – il 100% delle sfide di questa 5^ giornata in terza divisione andrà in scena in un solo giorno: si comincerà alle 12:30 con un anticipo del girone C, poi le solite fasce orarie delle 14:30 e delle 17:30 in cui verranno disputate le partite dei gironi A e B, e poi chiusura alle ore 20:30 con il resto del girone C per sfruttare le temperature sulla carta più miti.

Cosa succederà in questo intensissimo sabato dedicato ai risultati di Serie C lo scopriremo presto, e anche ovviamente come cambieranno le classifiche dei tre gironi; adesso, aspettando che si cominci a giocare, faremo il nostro consueto viaggio attraverso i temi principali che potrebbero emergere dal turno ricordando che dopo i primi 360 minuti di stagione sono rimaste in due le squadre a punteggio pieno, ma ce ne sono diverse che vanno ancora alla ricerca della prima vittoria nel loro campionato e quindi potrebbero idealmente sfruttare questa 5^ giornata. Mettiamoci dunque in attesa dei risultati di Serie C, si prospetta un grande sabato 24 settembre…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo come detto due squadre a punteggio pieno nell’approcciare i risultati di Serie C per questo sabato. Nel girone B la Carrarese che, affidata ad Alessandro Dal Canto, ha aperto la sua stagione in maniera ottimale e nell’ultimo turno ha battuto la Virtus Entella, dando un’altra bella dimostrazione di forza e dimostrando che, dopo anni di alti e bassi ma generale competitività, questa volta potrebbe realmente esserci il salto di qualità per andare concretamente a caccia della promozione in Serie B. Nel girone C troviamo invece il Crotone con sole vittorie.

Dopo due retrocessioni consecutive gli squali hanno iniziato il campionato di Serie C con l’ovvio status di corazzata alla ricerca dell’immediato salto di categoria, le premesse per il momento non vengono smentite da un rapido avvio di stagione. Gli impegni di oggi per i risultati di Serie C ci dicono che la Carrarese sarà ad Alessandria, altra big che però ha avuto un inizio lentissimo e cerca risposte concrete, mentre il Crotone giocherà sul campo del Potenza che è ormai abituato ad affrontare la stagione di Serie C; naturalmente queste sono solo due partite e ce ne sono tante altre da analizzare, ma intanto possiamo dare spazio all’elenco completo dei match per la 5^ giornata e cominciare a leggere insieme le classifiche dei tre gironi.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Lecco Mantova

Ore 14:30 Vicenza Juventus U23

Ore 14:30 Pergolettese Arzignano

Ore 14:30 Piacenza Albinoleffe

Ore 14:30 Pordenone Padova

Ore 14:30 Pro Patria Renate

Ore 14:30 Pro Sesto City Nova

Ore 14:30 Trento Triestina

Ore 14:30 Virtus Verona Feralpisalò

Ore 16:30 Pro Vercelli Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 10

Padova, Feralpisalò 9

Arzignano, Novara 8

Vicenza, Pro Patria, Renate 7

City Nova, Pergolettese 6

Pro Vercelli 5

Pro Sesto, Juventus U23, Lecco 4

Mantova, Triestina, Virtus Verona, Trento 3

Albinoleffe 2

Piacenza 1

GIRONE B

Ore 14:30 Cesena Pontedera

Ore 14:30 Recanatese Torres

Ore 17:30 Alessandria Carrarese

Ore 17:30 Gubbio Entella

Ore 17:30 Imolese Fiorenzuola

Ore 17:30 Lucchese Rimini

Ore 17:30 Montevarchi Fermana

Ore 17:30 Olbia Siena

Ore 17:30 Reggiana San Donato

Ore 17:30 Vis Pesaro Ancona

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese 12

Siena, Gubbio 10

Vis Pesaro 8

Rimini 7

Reggiana, Entella, Fiorenzuola 6

Ancona, Fermana, San Donato 5

Lucchese, Cesena, Olbia, Imolese 4

Pontedera, Recanatese 3

Torres 2

Montevarchi 1

Alessandria 0

GIRONE C

Ore 12:30 Monterosi Virtus Francavilla

Ore 20:30 Catanzaro Acr Messina

Ore 20:30 Fidelis Andria Picerno

Ore 20:30 Foggia Pescara

Ore 20:30 Gelbison Taranto

Ore 20:30 Giugliano Turris

Ore 20:30 Juve Stabia Viterbese

Ore 20:30 Latina Avellino

Ore 20:30 Monopoli Audace Cerignola

Ore 20:30 Potenza Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Crotone 12

Catanzaro, Turris 10

Juve Stabia, Pescara 9

Virtus Francavilla, Audace Cerignola 7

Monopoli 6

Giugliano 5

Monterosi, Potenza, Avellino, Picerno, Latina, Foggia 4

Taranto 3

Fidelis Andria, Viterbese, Gelbison 2

Acr Messina 1











