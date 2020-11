Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (9^ giornata)

RISULTATI SEREI C: IN CAMPO PER LA NONA GIORNATA!

Un nuovo appuntamento dedicato ai risultati di Serie C si apre domenica 8 novembre, con la prosecuzione della nona giornata: questa volta bisogna dire che la consueta lista lunga di partite non sarà protagonista, perché il calendario ha previsto molti più anticipi al sabato. Ci saranno comunque 18 gare, per un pomeriggio davvero intenso; anticipiamo un tema che è stato corrente fin dall’inizio della stagione, ovvero che tamponi e test previsti per il Coronavirus, specialmente se dovessero essere realmente riscontrate delle positività nella rosa o nello staff tecnico, potranno dar vita a cambiamenti di orario se non addirittura di giorno, come appunto già ampiamente accaduto. A bocce ferme, il normale calendario prevede come sempre le due fasce orarie delle ore 15:00 e delle ore 17:30 e allora andiamo subito a vedere quello che potremmo aspettarci da questa intensa giornata dedicata ai risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie C legati a domenica possiamo notare alcune partite interessanti: per esempio nel girone A il sempre classico derby Pistoiese Pontedera, due squadre che ormai da qualche anno sono protagoniste in terza divisione ma non sono mai riuscite a fare il vero salto di qualità, e vogliono provarci ora. Poi il derby piemontese tra il Novara e la Juventus U23, con i giovani bianconeri che stanno dimostrando di poter migliorare rispetto alla passata stagione; nel girone B il Mantova testerà i progressi di un Arezzo che dopo il pessimo avvio vuole rialzare la testa, ma spicca soprattutto la sfida tutta veneta tra il Padova e la Virtus Verona, ambizioni diverse ma la stessa voglia di stupire. Nel girone C l’Avellino ospita il Catanzaro e il Bari vuole portarsi al comando della classifica dando anche un segnale forte contro la Casertana, le altre big sono state già impegnate ma attenzione alla Turris, matricola terribile che può sicuramente dire la sua anche in questa giornata, ospitando un Potenza in calo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Alessandria Livorno

Ore 15:00 Como Olbia

Ore 15:00 Lucchese AlbinoLeffe

Ore 15:00 Novara Juventus U23

Ore 15:00 Pro Patria Pro Sesto

Ore 17:30 Pistoiese Pontedera

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli, Grosseto 14

Carrarese, Pro Sesto, Como, Renate, Pontedera, Novara 13

Lecco, Pro Patria 12

Alessandria, Juventus U23 11

Livorno, Piacenza, Pergolettese, AlbinoLeffe 9

Giana Erminio 7

Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 15:00 Feralpisalò Vis Pesaro

Ore 17:30 Imolese Modena

Ore 17:30 Mantova Arezzo

Ore 17:30 Padova Virtus Verona

Ore 17:30 Sambenedettese Perugia

CLASSFICA GIRONE B

Padova 17

Carpi, Perugia 16

Sudtirol 15

Feralpisalò, Triestina 14

Modena, Mantova 13

Sambenedettese, Imolese 12

Virtus Verona, Legnago Salus, Matelica 11

Cesena 10

Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Fermana 7

Gubbio, Arezzo, Fano 3

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino Catanzaro

Ore 15:00 Turris Potenza

Ore 15:00 Vibonese Foggia

Ore 15:00 Virtus Francavilla Casertana

Ore 15:00 Viterbese Paganese

Ore 17:30 Bari Juve Stabia

Ore 17:30 Bisceglie Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 18

Teramo 17

Bari, Avellino, Turris 14

Juve Stabia 13

Vibonese, Foggia 9

Virtus Francavilla, Catanzaro, Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Viterbese, Potenza, Paganese 6

Cavese 5

Casertana 3

Palermo 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA