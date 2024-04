Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, B, C (oggi 14 aprile 2024, 36^ giornata)

RISULTATI SERIE C: DOMENICA RICCHISSIMA!

Sarà un quadro davvero ricco quello dedicato ai risultati di Serie C per domenica 14 aprile: a partire dalle ore 14:00 – come di consueto – e arrivando sino alle sfide delle ore 20:45, ci terranno compagnia ben 15 partite, con due per il girone A, ben 8 per il girone B e 5 per il girone C. La 36^ giornata di terza divisione è la terzultima della stagione regolare: stiamo dunque arrivando a definire tutti i verdetti, certamente i più importanti sono già in archivio perché Mantova, Cesena e Juve Stabia hanno ottenuto la promozione diretta in anticipo e dunque il prossimo anno le vedremo competere nel campionato di Serie B.

Per il resto però è tutto ancora in divenire, o quasi: abbiamo già delle squadre che aritmeticamente si sono qualificate ai playoff ma bisogna capire in che posizione ci arriveranno, ricordando che c’è la possibilità importante di saltare i primi turni se non addirittura volare immediatamente alla fase nazionale. In più la salvezza: intrigante anche questo scenario, perché si può andare direttamente in Serie D o passare dal playout, tra chi è messo meglio e chi invece è ormai condannato alla quarta divisione. Adesso facciamo qualche ulteriore approfondimento circa i temi importanti legati ai risultati di Serie C che ci emozioneranno nelle prossime ore.

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO TUTTI I GIRONI

Tra poco assisteremo alle prime partite per i risultati di Serie C: facciamo un breve focus sul girone A, dove si giocano appena due partite perché tante altre sono andate in scena ieri. Il Mantova settimana scorsa ha perso a Renate, ma grazie al pareggio del Padova era già certo della promozione: Davide Possanzini ha dunque coronato un campionato straordinario fatto di grandi numeri, e questa sera potrà festeggiare davanti ai tifosi del Danilo Martelli in una partita certamente importante, perché ospite della prima in classifica è il Vicenza che, in netta ripresa, si gioca la fase nazionale dei playoff con un po’ di rammarico per come è andata ad un certo punto.

L’altra partita che si gioca oggi nel girone A per i risultati di Serie C è quella di Gorgonzola: per la Triestina vale lo stesso discorso già fatto con il Vicenza, parliamo di una squadra che può prendersi il terzo posto e dunque fare un bel salto avanti nella griglia della post season, mentre la Giana Erminio ha bisogno dell’ultimo sforzo per avere la certezza di entrare nelle prime dieci, un risultato fantastico perché ad un certo punto sembrava che la neopromossa potesse solo accontentarsi della salvezza immediata. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE C: 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Giana Erminio Triestina

Ore 18:30 Mantova Vicenza

GIRONE B

Ore 14:00 Fermana Lucchese

Ore 14:00 Olbia Pescara

Ore 14:00 Pineto Juventus U23

Ore 16:15 Ancona Sestri Levante

Ore 16:15 Entella Spal

Ore 18:30 Carrarese Rimini

Ore 18:30 Gubbio Pontedera

Ore 20:45 Vis Pesaro Perugia

GIRONE C

Ore 18:30 Casertana Picerno

Ore 18:30 Latina Turris

Ore 20:45 Audace Cerignola Virtus Francavilla

Ore 20:45 Catania Acr Messina

Ore 20:45 Monopoli Taranto











