RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il big match si gioca a Meda, diretta gol live score

Nel presentare il quadro dei risultati di Serie C abbiamo già visto che il big match nella 11^ giornata è ovviamente Renate Feralpisalò: le due squadre occupano il secondo posto nella classifica del girone A – ad un punto dalla capolista Lecco – e nelle ultime stagioni si sono sempre distinte per campionati di alto livello, senza però riuscire a fare quel passo in più che avrebbe potuto significare promozione (sarebbe storica in entrambi i casi). Oggi i dati ci dicono di un Renate che segna di più (14 gol contro 11) ma che ha anche una difesa peggiore rispetto a quella dei Leoni del Garda, 10 reti incassate contro le 6 della Feralpisalò che tra l’altro ha il secondo miglior dato del girone A, dietro il Pordenone.

A Meda il Renate è ancora imbattuto (3 vittorie e 2 pareggi) e in generale in tutto il campionato ha perso solo alla prima giornata (a Novara) per poi avere 9 risultati utili consecutivi; per contro la Feralpisalò da trasferta fa paura (13 punti in sei partite) e dopo il ko interno contro la Pro Patria ha vinto tre partite consecutive, poi rendimento più ondivago (due sconfitte in fila prima delle ultime due affermazioni) ma anche un solo pareggio, cosa che naturalmente contribuisce ad aumentare i punti in classifica. Vedremo cosa succederà oggi nella sfida diretta del girone A per i risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI GIRONI A E C!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C: domenica 30 ottobre la 11^ giornata del campionato di terza divisione ci accompagna attraverso le partite che si giocano per i gironi A e C. Piatto ricco allora, e bisogna ricordare gli appuntamenti secondo le consuete fasce orarie: si partirà alle ore 14:30 con tutto il programma del girone A (al netto di Piacenza Padova, che sarà il posticipo del lunedì sera) mentre per il girone C nel primo pomeriggio andranno in scena Latina Monterosi, Taranto Giugliano e Viterbese Foggia, poi le altre sette partite del turno si giocheranno come di consueto alle ore 17:30, a chiudere la domenica.

Possiamo allora iniziare la nostra analisi sui risultati di Serie C per questa 11^ giornata; ci sono delle partite che balzano all’occhio per quella che è la situazione nelle classifiche dei due gironi, per esempio Feralpisalò Renate e Novara City Nova sono i big match nel girone A mentre per quanto riguarda il girone C l’attenzione è posta soprattutto su Pescara Juve Stabia, senza dimenticarsi di Avellino Catanzaro che in circostanze normali varrebbe la promozione diretta, se non fosse che gli irpini hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato e sono ancora impegnati nel tentativo di risalire la corrente. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna a giocare presto per i risultati di Serie C: nel girone A è il Lecco ad avere il primo posto in classifica, i bluceleste in questo momento sono riusciti a sopravanzare una concorrenza che in prima istanza è rappresentata da Renate e Feralpisalò che appunto si giocano il ruolo di prima inseguitrice ma ovviamente potendo puntare anche la vetta (il Lecco però ospita il Trento in un match abbordabile), tra chi è in ritardo troviamo come sempre Virtus Verona e Piacenza che devono ancora vincere la loro prima partita, poi una Triestina assolutamente in crisi e che ospita un Mantova che invece dopo l’inizio a rilento si è leggermente perso.

Nel girone C il Catanzaro sta dominando, ma in realtà ci sono tre squadre che provano a fare il vuoto: il Crotone è secondo in classifica e apre ad un duello tutto calabrese del quale giustamente abbiamo già parlato nelle scorse settimane, il Pescara tiene botta e alle spalle del Delfino ci sono ben 6 punti a separare questo terzetto dal Latina, che ha iniziato molto meglio rispetto alla passata stagione (quando era neopromosso) e in questo momento sarebbe direttamente qualificato alla fase nazionale dei playoff. Chiaramente, trovandoci solo alla 11^ giornata, i risultati di Serie C potranno variare le classifiche dei gironi anche in maniera molto sostanziale, per il momento aspettiamo che la domenica arrivi a farci compagnia…

RISULTATI SERIE C: 11^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14:30 Albinoleffe Juventus U23

ore 14:30 Feralpisalò Renate

ore 14:30 Lecco Trento

ore 14:30 Novara City Nova

ore 14:30 Pergolettese Pordenone

ore 14:30 Pro Sesto Pro Patria

ore 14:30 Triestina Mantova

ore 14:30 Vicenza Pro Vercelli

ore 14:30 Virtus Verona Arzignano

CLASSIFICA GIRONE

Lecco 20

Renate, Feralpisalò 19

Novara, Padova, Pordenone, Vicenza 17

Arzignano 16

City Nova, Pro Patria 15

Pergolettese, Pro Vercelli, Pro Sesto 14

Juventus U23 12

Albinoleffe, Mantova 11

Trento 9

Triestina 7

Virtus Verona 5

Piacenza 4

GIRONE C

Ore 14:30 Latina Monterosi

Ore 14:30 Taranto Giugliano

Ore 17:30 Viterbese Foggia

Ore 17:30 Audace Cerignola Turris

Ore 17:30 Avellino Catanzaro

Ore 17:30 Crotone Picerno

Ore 17:30 Gelbison Fidelis Andria

Ore 17:30 Juve Stabia Pescara

Ore 17:30 Monopoli Acr Messina

Ore 17:30 Potenza Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 28

Crotone 25

Pescara 23

Latina 17

Gelbison 15

Giugliano, Monopoli, Juve Stabia, Turris 14

Monterosi, Taranto 14

Audace Cerignola 12

Avellino, Virtus Francavilla, Foggia 11

Viterbese 10

Potenza 9

Picerno, Acr Messina 7

Fidelis Andria 6











