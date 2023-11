RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (13^ giornata, 11 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere il quadro del sabato per i risultati di Serie C. Parlando sempre del girone A, che oggi prevede otto partite, è interessantissima la crescita dell’Atalanta U23: la società orobica ha seguito l’esempio della Juventus e ha iscritto la seconda squadra al campionato di Serie C, l’avvio è stato abbastanza turbolento ma poi i giovani nerazzurri, alcuni dei quali sono stati grandi protagonisti nel recente ciclo della Primavera, hanno ingranato le marce alte e gli ultimi risultati lo dimostrano. Abbiamo quattro vittorie nelle ultime cinque partite: 12 punti, che sono già più degli 8 che erano maturati nei sette turni precedenti.

L’Atalanta U23 entra nella tredicesima giornata con il sesto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla quinta posizione della Pro Vercelli e tre dal quarto posto della Virtus Verona; oggi è difficile la trasferta di Crema contro la Pergolettese, perché i gialloblu pur reduci dalla sconfitta di Mantova sono in zona playoff provando a replicare il risultato dello scorso anno. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sui vari campi, perché le prime partite sono ormai dietro l’angolo e quindi per i risultati di Serie C per la tredicesima giornata si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

UN SABATO RICCO!

I risultati di Serie C ci consegnano, sabato 11 novembre, nove partite: siamo nella tredicesima giornata e saremo in campo, a partire dalle ore 16:15, per otto sfide del girone A e una del girone C. Il campionato di terza divisione sta diventando sempre più entusiasmante: alcune delle squadre impegnate oggi hanno giocato anche in settimana nel secondo turno di Coppa Italia, dunque attenzione anche a questo dato. Nel frattempo possiamo dire che il Mantova ha mantenuto il primo posto nella classifica del girone A e sta provando la fuga giusta, ma deve guardarsi dalla concretezza di una Triestina che oggi ha anche una bella occasione.

Nel girone C invece solo una partita, per il quadro completo bisognerà aspettare ma intanto è certamente interessante notare come la Casertana si sia portata in alta classifica sognando addirittura la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, in ritardo invece una Virtus Francavilla che in questa stagione non è ancora riuscita a trovare il ritmo giusto. Tra poche ore saremo in campo per un altro capitolo dedicato ai risultati di Serie C e sapremo qualcosa di più su come cambieranno le classifiche dei due gironi coinvolti questo sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per la tredicesima giornata, i risultati di Serie C forniscono temi davvero interessanti. Il girone A come detto è entusiasmante: il Mantova ha preso tre punti di vantaggio sulla coppia formata da Triestina e Padova, sulla carta due squadre che sono più attrezzate per la promozione diretta ma che in questo momento devono accontentarsi di essere alle spalle dei virgiliani, anche se naturalmente sono in piena lotta per il primo posto e dunque la salita immediata in Serie B che entrambe cercano ormai da tempo, con alterne fortune nel susseguirsi delle ultime stagioni.

Abbiamo poi una Virtus Verona che ha avuto un periodo di calo ma rimane lì, se non altro a giocarsi una delle prime quattro posizioni; sul fondo, vedremo soltanto nei prossimi giorni Novara e Alessandria mentre oggi un’occasione potrebbe averla il Fiorenzuola, che gioca in casa ma deve appunto farlo contro il Mantova capolista. Una partita che comunque reca in sé parecchie motivazioni, dunque sarà interessante scoprire quello che succederà sui campi quando finalmente per i risultati di Serie C della tredicesima giornata si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE C: 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Fiorenzuola Mantova 0-0

Ore 16:15 Lumezzane Legnago Salus 0-0

Ore 16:15 Triestina Pro Sesto 0-0

Ore 18:30 Giana Erminio Virtus Verona

Ore 18:30 Vicenza Pro Patria

Ore 18:30 Pergolettese Atalanta U23

Ore 18:30 Trento Arzignano

Ore 20:45 Albinoleffe Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 29

Triestina, Padova 26

Virtus Verona 23

Pro Vercelli 21

Atalanta U23 20

Vicenza 19

Renate 1 8

Pergolettese, Albinoleffe, Arzignano, Trento 16

Legnago Salus 14

Lumezzane 13

Giana Erminio, Pro Patria 12

Pro Sesto 11

Fiorenzuola, Alessandria 9

Novara 5

GIRONE C

Ore 20:45 Virtus Francavilla Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 27

Benevento 25

Avellino 23

Picerno, Taranto, Casertana 20

Latina 19

Crotone 18

Foggia, Potenza 17

Audace Cerignola 16

Catania, Giugliano 15

Turris 13

Monopoli, Virtus Francavilla 12

Acr Messina 11

Brindisi 10

Sorrento 9

Monterosi 6











