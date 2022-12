Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (17^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI DUE GIRONI!

Dopo aver vissuto il turno infrasettimanale, i risultati di Serie C ci fanno nuovamente compagnia con i gironi A e C: domenica 4 dicembre si gioca la 17^ giornata, la terzultima di andata e dunque in uno scenario che sta rapidamente arrivando a definire quali saranno le squadre che otterranno il titolo di campione d’inverno, platonico ma comunque importante anche per il morale. Se nel girone C il Catanzaro viaggia alla grande con 6 punti di vantaggio sul Crotone, nel girone A la situazione è decisamente più complessa: comanda il Pordenone, ma Lecco e Feralpisalò sono lì a un punto.

Dunque vedremo quello che succederà oggi nel quadro dei risultati di Serie C per la 17^ giornata; bisognerà tenere conto del fatto che il turno infrasettimanale potrebbe aver tolto qualche energia soprattutto a quelle squadre che hanno rose più corte e magari hanno giocato partite più impegnative rispetto ad alcune rivali, alla fine come sempre saranno i campi a dover parlare e allora noi, mentre aspettiamo che con i risultati di Serie C le classifiche cambino ulteriormente, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa 17^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina il momento dei risultati di Serie C: abbiamo già visto che la situazione delle due classifiche è profondamente diversa, almeno per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta. Ormai non ci sono più parole per il Catanzaro, che nel girone C non ha ancora perso e ha vinto 14 delle partite che ha giocato: ha guadagnato altri punti sulle due principali rivali, adesso dunque ha 6 punti sul Crotone e 9 sul Pescara mentre il divario che si è creato rispetto alla quarta in classifica, la sorprendente Audace Cerignola, è addirittura di 20 punti.

Una vittoria interna contro la Virtus Francavilla garantirebbe al Catanzaro il titolo di campione d’inverno, mentre nel girone A bisognerà comunque aspettare: il Pordenone infatti ha pareggiato nel turno infrasettimanale e questo ha consentito a Feralpisalò e Lecco di farsi sotto, un solo punto da recuperare per queste due squadre mentre è salita di colpi una Pro Sesto che incredibilmente si è presa una posizione che sarebbe utile per raggiungere direttamente la fase nazionale dei playoff, facendo anche meglio di un Renate che paga la sconfitta del Rigamonti-Ceppi. Tra poco si tornerà a giocare per i risultati di Serie C, e avremo tutte le risposte che cerchiamo…

RISULTATI SERIE C: 17^ GIORNATA

GIRONE A

ore 12:30 Juventus U23 City Nova

ore 14:30 Albinoleffe Virtus Verona

ore 14:30 Novara Arzignano

ore 14:30 Padova Trento

ore 14:30 Pro Patria Lecco

ore 14:30 Pro Sesto Piacenza

ore 14:30 Pro Vercelli Pordenone

ore 14:30 Renate Mantova

ore 14:30 Triestina Feralpisalò

ore 14:30 Vicenza Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 31

Feralpisalò, Lecco 30

Pro Sesto 28

Renate 27

Vicenza 26

Novara 24

Juventus U23 23

Pergolettese, Pro Patria 22

Arzignano, Pro Vercelli 21

City Nova, Albinoleffe, Padova 20

Mantova 16

Virtus Verona, Trento 13

Piacenza 12

Triestina 11

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Picerno

Ore 14:30 Catanzaro Virtus Francavilla

Ore 14:30 Gelbison Latina

Ore 14:30 Monterosi Viterbese

Ore 17:30 Audace Cerignola Crotone

Ore 17:30 Fidelis Andria Juve Stabia

Ore 17:30 Giugliano Foggia

Ore 17:30 Monopoli Potenza

Ore 17:30 Turris Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 44

Crotone 38

Pescara 35

Audace Cerignola 24

Juve Stabia, Giugliano 23

Foggia, Monopoli 22

Gelbison 21

Latina 20

Virtus Francavilla, Turris 19

Picerno 18

Monterosi, Avellino, Potenza, Taranto 17

Fidelis Andria 15

Viterbese 12

Acr Messina 11











