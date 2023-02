Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (25^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI UN PIATTO RICCO!

Siamo pronti a vivere la seconda parte dei risultati di Serie C per la 25^ giornata: il turno infrasettimanale, l’ennesimo di una stagione regolare che si dovrà concludere con largo anticipo così da permettere il lungo programma dei playoff, ci racconta per mercoledì 1 febbraio dei gironi A e C, con le partite che prendono il via alle ore 14:30 e proseguiranno poi anche in prima serata. Un piatto dunque ricco, dopo aver assistito ai match che componevano il calendario della 25^ giornata per il girone B: francamente non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi coinvolti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Quattro vittorie fuori casa! Diretta gol live score

Al momento possiamo dire che nel girone A l’equilibrio regna sovrano: le cose di fatto non sono cambiate rispetto all’inizio del campionato, in classifica comanda il Pordenone che ha 2 punti di vantaggio sulla Feralpisalò ma soltanto 7 sulla Pro Patria settima, e citiamo questa distanza perché per esempio, nel girone B, entrando nella sesta giornata di ritorno 7 lunghezze erano il margine tra prima e seconda, che è addirittura superiore nella classifica del girone C come vedremo. È dunque in questo raggruppamento che per i risultati di Serie C potremmo vivere le maggiori emozioni…

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: frenano Catanzaro e Pordenone

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C legati alla 25^ giornata dobbiamo ovviamente parlare anche del girone C: qui come detto abbiamo un margine ampio tra le due calabresi. Il Catanzaro, pur reduce da un pareggio sul campo dell’Acr Messina, ha conservato 8 punti di vantaggio sul Crotone, e soprattutto ha confermato la propria imbattibilità; gli squali stanno facendo un vero e proprio miracolo nel tenere virtualmente aperta la corsa alla promozione diretta, perché l’avversaria sta viaggiando ad una media che le consentirebbe di raggiungere i 100 punti in classifica.

Risultati Serie C, risultati/ Diretta gol: il Cesena vince e insegue la Reggiana!

Il dato più impressionate riguarda però il +22 che il Catanzaro ha nei confronti del Pescara terzo: ciò significa che la distanza tra il Crotone e il Delfino è di 14 punti, il che ci dice (e non solo da oggi) che il primo posto dovrebbe essere una questione tra le due squadre della Calabria. Per il resto, è sfida aperta per le posizioni di classifica che conducono direttamente alla fase nazionale dei playoff; tra poco comunque scopriremo tutto perché siamo pronti a lasciar parlare i campi per questi risultati di Serie C nella 25^ giornata.

RISULTATI SERIE C: 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Pordenone Renate

Ore 18:00 Feralpisalò Padova

Ore 18:00 Vicenza Novara

Ore 18:00 Lecco Albinoleffe

Ore 18:00 Pergolettese Juventus U23

Ore 18:00 Piacenza SG City Nova

Ore 18:00 Pro Sesto Mantova

Ore 18:00 Pro Vercelli Pro Patria

Ore 18:00 Trento Arzignano

Ore 18:00 Virtus Verona Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 44

Feralpisalò 42

Vicenza 41

Pro Sesto 40

Lecco 39

Renate 38

Pro Patria 36

Novara, Arzignano 34

Pro Vercelli, Padova 33

Juventus U23, Albinoleffe 31

Mantova 30

Trento 29

Virtus Verona 27

Pergolettese 26

SG City Nova 24

Piacenza 23

Triestina 18

GIRONE C

Ore 14:30 Giugliano Acr Messina

Ore 14:30 Monterosi Pescara

Ore 14:30 Potenza Avellino

Ore 18:00 Catanzaro Turris

Ore 21:00 Fidelis Andria Virtus Francavilla

Ore 21:00 Foggia Taranto

Ore 21:00 Juve Stabia Crotone

Ore 21:00 Latina Viterbese

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 64

Crotone 56

Pescara 42

Juve Stabia 36

Picerno, Foggia 35

Audace Cerignola 34

Monopoli, Giugliano 33

Virtus Francavilla 31

Avellino, Taranto 30

Potenza 29

Gelbison 28

Monterosi 26

Turris 23

Acr Messina 21

Fidelis Andria 17

Viterbese (-2) 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA