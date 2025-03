RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VERSO L’INFRASETTIMANALE!

Per i risultati Serie C di domenica 9 marzo avremo un programma particolare, almeno rispetto al solito: si conclude infatti la 30^ giornata e ci lanciamo verso il turno infrasettimanale, oggi si gioca tutto il calendario del girone A e poi le ultime quattro gare del girone C, risultante ovviamente di quanto abbiamo visto nei giorni scorsi. Il girone C resta entusiasmante, e abbiamo un’altra partita della verità per l’Audace Cerignola: i pugliesi stanno inseguendo un sogno, hanno vinto le ultime sette partite e sono davvero in una striscia straordinaria, il primo posto in classifica è assolutamente meritato ma ora andrà difeso dalla concorrenza, oggi la trasferta sul campo del Picerno sarà tutt’altro che semplice.

Spera di serrare i ranghi il Benevento, che ha cambiato allenatore dando il benservito a Gaetano Auteri dopo un periodo a dir poco complicato: gli stregoni forse restano la squadra più attrezzata per la promozione ma la classifica dice altro, contro la Casertana che va a caccia di salvezza sarà un derby molto sentito e che soprattutto il Benevento dovrà vincere per avere ancora qualche speranza. Ci saranno altri temi che ci faranno compagnia nella domenica dedicata ai risultati Serie C, proviamo a vedere allora in che modo altre squadre si presentano a questo appuntamento della 30^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTO IL GIRONE A

Abbiamo dunque un intero girone A che si giocherà oggi nei risultati Serie C: il grande regalo al Vicenza lo ha fatto la Feralpisalò che nell’ultimo turno ha battuto il Padova all’ultimo respiro, dunque adesso i punti che i biancoscudati conservano sul LaneRossi sono appena tre e questa è una notizia incredibile se pensiamo che la capolista ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle per buona parte della stagione, ma ora rischia di essere agganciata e sorpassata. Il calendario però offre un appiglio al Padova: certamente l’Albinoleffe è una squadra tostissima ma siamo all’Euganeo, il Vicenza invece va a Caravaggio contro un’Atalanta U23 che, nonostante il calo sensibile, si gioca ancora la fase nazionale dei playoff.

Ad ogni modo rimane una corsa a due per la promozione: la Feralpisalò rimane staccatissima in classifica, se non altro possiamo dire che il grande colpo sul Padova ha permesso di blindare un terzo posto che non cambierà più salvo clamorosi colpi di scena, oggi per i Leoni del Garda abbiamo una trasferta a Lecco, e dunque un match tra due squadre retrocesse (dopo un solo anno di Serie B) il cui rendimento però è stato totalmente diverso, infatti i bluceleste devono ancora fare i conti con la corsa per evitare un’altra retrocessione. Vedremo cosa ci porterà in dote questa giornata per i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Atalanta U23 Vicenza

Ore 13:30 Lecco Feralpisalò

Ore 15:00 Arzignano Pro Vercelli

Ore 15:00 Lumezzane Alcione Milano

Ore 15:00 Padova Albinoleffe

Ore 15:00 Trento Pro Patria

Ore 17:30 Caldiero Terme Renate

Ore 17:30 Novara Giana Erminio

Ore 17:30 Triestina Pergolettese

Ore 17:30 Union Clodiense Virtus Verona

GIRONE C

Ore 15:00 Foggia Sorrento

Ore 15:00 Picerno Audace Cerignola

Ore 17:30 Crotone Giugliano

Ore 19:30 Casertana Benevento

