RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Feralpisalò ora ‘vede’ la B! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: CATANZARO DA RECORD, LA FERALPISALO’ ORA ‘VEDE’ LA B!

In attesa che cominci alle 17.30 il secondo blocco di gare di questa domenica pomeriggio (e che vedrà impegnate dieci compagini tutte del Girone C), passiamo in rassegna i risultati dei match con kick-off alle ore 14.30 e che hanno visto scendere in campo tutto il Girone A (ad eccezione del derby tra Renate e Lecco di domani sera) e le altre dieci formazioni del raggruppamento meridionale. Nel Girone A la Feralpisalò vince sul campo della Juventus U23 con un netto 1-3 e ‘vede’ la Serie B, complice il pareggio esterno del Pordenone con la Pro Patria (0-0): ora il vantaggio dei Leoni del Garda sul secondo posto è di 5 punti a tre gare dal termine, e sarebbe stato di 6 se la Pro Sesto non avesse avuto ragione per 2-1 al 91’ della Virtus Verona. Sempre nelle zone alte della classifica il Vicenza batte 2-0 il Trento e stacca proprio gli scaligeri salendo al quinto posto.

Nelle altre gare i riflettori erano puntati sulla lotta salvezza: l’AlbinoLeffe fa harakiri in casa col Mantova (0-2) venendo scavalcato proprio dai virgiliani al quart’ultimo posto e dicendo addio almeno alla salvezza diretta; la sfida tra penultima e ultima, Triestina-Piacenza, termina 1-1 coi giuliani che pareggiano solo in extremis e rosicchiano un punto proprio all’AlbinoLeffe. Infine il Padova regola 2-0 il Sangiuliano City che resta nei bassifondi mentre il Novara cede in casa alla Pergolettese (1-2) e i corregionali della Pro Vercelli regolano l’Arzignano (1-0). Nel Girone C il Catanzaro inanella un nuovo record, eguagliando i 90 punti toccati in questa serie solo da Sudtirol e Ternana: 0-4 al Giugliano e doppietta di Iemmello. La corsa dell’AZ Picerno al terzo posto viene stoppata dall’1-1 in casa del Monterosi, mentre il Foggia è corsaro a Messina (0-1) e aggancia proprio i lucani al quarto posto; chiude questa carrellata di risultati la vittoria del Monopoli per 3-1 sul Latina e che vale ai pugliesi il settimo posto in solitaria. (agg. di R. G. Flore)

RISULTATI SERIE C: FERALPISALO’ CON LA JUVENTUS PER LA FUGA-PROMOZIONE

È da poco cominciato il primo blocco di gare in programma questa domenica per quanto riguarda la Serie C: dopo che il Girone B è sceso in campo ieri, oggi pomeriggio disputeranno il 35esimo turno della regular season anche i Gironi A e B. Sono ben nove le gare il cui kick-off è alle 14.30 per quanto riguarda il primo raggruppamento, quattro invece in quello centro-meridionale in attesa dei rimanenti match delle ore 17.30. Nel Girone A spicca ovviamente, per nomi e classifica, la sfida che vede la capolista Feralpisalò fare visita alla Juventus U23 per mantenere (o aumentare) il vantaggio di 4 punti sul Pordenone secondo, oggi di scena pure in trasferta a Busto Arsizio con la Pro Patria. Tra le inseguitrici dei Leoni del Garda c’è anche la Pro Sesto che ospiterà la Virtus Verona sorprendentemente quinta (mentre il Lecco, quarto in graduatoria, sarà protagonista domani del derby col Renate).

Completano il quadro del Girone A i match che riguardano play-off e colonna sinistra della classifica: il Vicenza gioca in casa contro il Trento mentre i corregionali dell’Arzignano Valchiampo sono di scena a Vercelli con la Pro in cerca di punti; il Padova, decimo, vuole tornare a vincere tra le mura amiche col Sangiuliano City mentre il Novara ospita la Pergolettese. Infine, nelle retrovie due incroci: Triestina-Piacenza riguarda i fanalini di coda e potrebbe rilanciare (o smorzare) i sogni-salvezza di una delle due, laddove Albinoleffe-Mantova mette di fronte terz’ultima e quart’ultima. Nel Girone C la capolista Catanzaro continua la sua (lunga) festa-promozione a caccia di altri record sul campo del Giugliano mentre il sorprendente Audace Cerignola, quinto, ospita un Potenza in salute: i corregionali di quest’ultimo, ovvero il Picerno (quarto, altro exploit dell’anno), giocano in trasferta a Monterosi per agganciare la terza posizione. Infine, il Messina cerca punti salvezza in casa col Foggia mentre Monopoli-Latina mette di fronte due formazioni a centro classifica e staccate di soli due punti. (agg. di R. G. Flore)

RISULTATI SERIE C: PARTITE AL VIA!

Possiamo finalmente dare il via alle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie C per questa 35^ giornata. Nel girone A Triestina Piacenza rappresenta un’ultima spiaggia per entrambe: i lupi vogliono provare a prendersi almeno il playout e vincendo al Nereo Rocco salirebbero a -1 dagli alabardati, che per contro sperano di salvarsi direttamente anche se la distanza da coprire è tanta, attualmente la prima squadra al sicuro è il Sangiuliano City Nova che si trova 7 lunghezze più avanti. Diciamo allora che l’obiettivo realistico per la Triestina può essere quello di avere il fattore campo nello spareggio, che sarebbe già importante.

In questo caso i punti da recuperare sono 3 e la corsa si fa sull’Albinoleffe, che allo stato attuale della classifica affronterebbe il Mantova, mentre la Triestina stessa se la dovrebbe vedere con la Pro Vercelli. Situazione in evoluzione: SG City Nova e Trento rischiano, più al sicuro la Pergolettese che, pur sconfitta dai trentini nell’ultima giornata, ha comunque 5 punti da amministrare sulla sedicesima posizione, e appunto altre due squadre alle spalle. Ci tocca adesso metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Serie C si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI GIRONE A E GIRONE C!

Ci attende un’altra entusiasmante giornata dedicata ai risultati di Serie C: domenica 2 aprile vivremo 19 partite, che sono quelle che formano il quadro dei gironi A (con il posticipo del lunedì a chiudere il turno) e C. Di queste gare, ben 14 scatteranno alle ore 14:30 come di consueto; poi avremo le altre cinque alle ore 17:30. Per ora un solo verdetto è aritmetico: quello relativo alla promozione del Catanzaro, che ha dominato il girone C e al momento ha 87 punti con l’obiettivo concretissimo di superare i 90 ottenuti nel 2021 dalla Ternana, cifra che sembrava già irraggiungibile.

Tutto il resto va ancora definito: nel girone A per esempio la classifica continua a parlarci di incertezza, il Pordenone battendo la Pro Sesto si è ripreso la seconda posizione a danno dei lombardi e dunque ora è la prima inseguitrice della Feralpisalò, che ha mancato una grande occasione per fare un allungo che sarebbe forse stato decisivo. Resta quindi da capire cosa succederà oggi con i risultati di Serie C, lo scopriremo tra poco quando finalmente per questo entusiasmante campionato di terza divisione si riprenderà a giocare…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci presentano quindi uno scenario fantastico. Del girone C abbiamo già detto: il Catanzaro non ha mai avuto la sua promozione diretta in discussione, il vantaggio dei calabresi è stato subito larghissimo e si è ampliato con il passare delle giornate, grazie ad attacco e difesa fuori categoria e un Vincenzo Vivarini che ha dimostrato di essere un lusso per la categoria, e finalmente è andato a prendersi una promozione che aveva già timbrato otto anni fa con lo straordinario Teramo, e che gli era stata tolta per un illecito sportivo con il quale lui aveva ben poco da spartire.

Al secondo posto nella classifica del girone C è stabile ormai da tempo il Crotone, che sa già di chiudere la sua stagione regolare con questa posizione; poi infuria la lotta per l’altra posizione che porterà direttamente alla fase nazionale dei playoff. Qui il Pescara, tornato nelle mani di Zdenek Zeman, si è fatto riassorbire un ampio vantaggio e adesso a sognare in grande sono Picerno, Foggia e Audace Cerignola che possono colmare la distanza. Staremo dunque a vedere cosa ci racconteranno i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Mantova 0-2

Ore 14:30 Juventus U23 Feralpisalò 1-3

Ore 14:30 Novara Pergolettese 1-2

Ore 14:30 Padova SG City Nova 2-0

Ore 14:30 Pro Patria Pordenone 0-0

Ore 14:30 Pro Sesto Virtus Verona 2-1

Ore 14:30 Pro Vercelli Arzignano 1-0

Ore 14:30 Triestina Piacenza 1-1

Ore 14:30 Vicenza Trento 2-0

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 65

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Lecco 55

Vicenza 54

Virtus Verona 51

Padova 50

Renate, Arzignano 49

Novara 48

Pergolettese 47

Juventus U23, Pro Patria 46

Trento, Pro Vercelli 42

SG City Nova 41

Mantova 39

Albinoleffe 37

Triestina 35

Piacenza 31

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Foggia 0-1

Ore 14:30 Giugliano Catanzaro 0-4

Ore 14:30 Monopoli Latina 3-1

Ore 14:30 Monterosi Picerno 1-1

Ore 17:30 Audace Cerignola Potenza

Ore 17:30 Crotone Taranto

Ore 17:30 Fidelis Andria Turris

Ore 17:30 Gelbison Viterbese

Ore 17:30 Juve Stabia Avellino

Ore 17:30 Pescara Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 90

Crotone 71

Pescara 56

Picerno, Foggia 55

Audace Cerignola 52

Monopoli 48

Virtus Francavilla 45

Potenza 44

Latina, Giugliano, Avellino 43

Taranto, Juve Stabia 41

Turris 37

Acr Messina, Gelbison 36

Monterosi 35

Viterbese (-2) 27

Fidelis Andria 26











