RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Verso i playoff nel girone A! Diretta gol live score (oggi 6 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: CORSA AI PLAYOFF

Particolarmente interessante, nel quadro dei risultati di Serie C per la 35^ giornata, la corsa ai playoff nel girone A: ci sono alcune squadre che hanno già centrato l’obiettivo e parliamo di Padova, Triestina e Vicenza, è fatta anche per Legnago Salus e Atalanta U23 al netto dell’aritmetica ed è molto vicina all’obiettivo la Giana Erminio. Le altre però se la giocano: oggi sono impegnate Pro Vercelli, Trento e Albinoleffe che sono racchiuse in un solo punto, il match del Silvio Piola rischia di diventare un vero e proprio spareggio e ad approfittarne potrebbero essere i gialloneri, che però ospitando la Giana Erminio hanno una partita tutt’altro che semplice.

Pro Patria, Renate e Virtus Verona sperano ancora; discorso forse chiuso per l’Arzignano, che tra l’altro ha appena due punti di vantaggio sulla zona playout a conferma di come la classifica del girone A sia ancora cortissima, tanto che le due di cui sopra (Renate e Virtus Verona) sono vicine alla possibilità di giocare il playoff ma facendo male in questo finale di stagione potrebbero anche finire allo spareggio per non retrocedere. Anche per questo motivo le partite della 35^ giornata per questo sabato saranno particolarmente importanti, un singolo gol potrebbe cambiare lo scenario della classifica interamente o quasi… (agg. di Claudio Franceschini)

DUE GIRONI IN CAMPO!

Si gioca ancora per i risultati di Serie C: sabato 6 aprile prosegue il programma della 35^ giornata, ma possiamo dire che oggi, almeno rispetto al solito, il programma sia leggermente “scarico”. Vivremo infatti soltanto sette partite, con inizio alle ore 16:15, e saranno quattro del girone A e tre del girone B. Diciamo subito che dovremo aspettare per scoprire se Mantova e Juve Stabia festeggeranno la promozione diretta con tre giornate di anticipo, mentre il Cesena ha timbrato l’obiettivo nel turno precedente; le sette sfide del giorno ci presentano comunque un contesto interessante per quanto riguarda playoff e salvezza, e ora andremo quindi a presentarlo.

Nel girone A per esempio ha una grande occasione il Fiorenzuola: gli emiliani ospitano un’Alessandria ormai condannata alla Serie D, con una vittoria si rimetterebbero incredibilmente in corsa per la salvezza senza passare dal playout e poi dovranno anche valutare i risultati di Serie C che arriveranno domani, perché nessuna delle concorrenti dirette del Fiorenzuola gioca oggi visto che non possiamo considerare tale la Pro Sesto, che ha 7 punti in meno e dunque salvo miracoli è tagliato fuori. Per il resto avremo partite interessanti per sperare in un posto nei playoff, dunque osserveremo con viva attenzione i risultati di Serie C per questa 35^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro dei risultati di Serie C per questo sabato è certamente intrigante, anche per quanto riguarda il girone C: qui infatti abbiamo coinvolte cinque squadre a caccia di un posto nei playoff o che l’hanno sostanzialmente già ottenuto (è il caso del Taranto, cui però manca ancora l’aritmetica) mentre il Monopoli deve pensare a salvarsi. I gabbiani possono ancora confermare la categoria senza passare dallo spareggio, ma hanno ben pochi margini di manovra; se non altro qui la retrocessione già avvenuta del Brindisi ha scongiurato per le altre l’ipotesi di finire direttamente in Serie D, di conseguenza si gioca per provare a evitare un playout che sarebbe ovviamente molto rischioso.

Il Monopoli oggi, altre squadre domani; nei risultati di Serie C per questo sabato abbiamo invece la presenza di Sorrento e Giugliano che hanno sorpreso per il loro passo, in particolar modo quello dei gialloblu che sono ormai certi di giocare la post season laddove invece il Sorrento deve scalare questa posizione, ci proverà ma non sarà semplice. Per il Latina obiettivo quasi centrato, il Potenza invece è lontano perché, al netto della distanza dal decimo posto, ha qualche squadra davanti. Vedremo comunque cosa ci diranno i risultati di Serie C per queste gare della 35^ giornata…

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Pro Vercelli Albinoleffe

Ore 16:15 Trento Giana Erminio

Ore 18:30 Fiorenzuola Alessandria

Ore 18:30 Legnago Salus Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 79

Padova 69

Triestina 59

Vicenza 58

Legnago Salus 53

Atalanta U23 51

Giana Erminio 49

Lumezzane 46

Pro Vercelli, Trento 44

Albinoleffe, Pro Patria 43

Renate, Virtus Verona 41

Arzignano 39

Pergolettese 37

Novara 36

Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria (-3) 19

GIRONE C

Ore 16:15 Sorrento Latina

Ore 18:30 Giugliano Monopoli

Ore 18:30 Taranto Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 73

Benevento 62

Avellino 60

Casertana 55

Picerno 54

Taranto (-4) 53

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Foggia 45

Audace Cerignola 44

Sorrento 42

Potenza, Acr Messina 41

Catania 39

Turris 37

Monopoli 36

Virtus Francavilla 30

Monterosi 28

Brindisi (-4) 18











