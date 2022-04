Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (35^ giornata)

RISULTATI SERIE C: CHE DUELLO IN VETTA AL GIRONE A!

Grande appuntamento con i risultati di Serie C: sabato 2 aprile prende il via la 35^ giornata, protagonista il girone A ma avremo anche una brevissima incursione nel girone C con Paganese Monopoli. I match iniziano alle ore 14:30 e poi avremo quelli delle 17:30, e allora bisogna segnare con un circoletto rosso due appuntamenti specifici: Sudtirol Lecco e Pro Vercelli Padova, che a dire il vero inizierà alle 15:00. Il perché è chiaro: altoatesini e veneti stanno lottando per la promozione diretta e lo scenario si è fatto infuocato. Sabato scorso il Sudtirol ha perso sul campo della Feralpisalò la sua seconda partita nel girone A: il Padova non ha sbagliato e si è quindi portato a soli 4 punti dalla rivale.

Oggi a giocare in casa è la capolista, ma lo fa contro un Lecco quinto in classifica: turno non morbido, ma che appare comunque meno ostico rispetto a quello che attende i biancoscudati, ospiti di una Pro Vercelli sesta e in netta ripresa (al netto del pareggio interno di una settimana fa). Quel che è certo è che questo duello si è incredibilmente riaperto: tra quattro giorni le due dominatrici del girone A si affronteranno nel ritorno della finale di Coppa Italia Serie C e si studieranno in vista della sfida del Druso che, 10 giorni dopo, potrebbe decidere le sorti della promozione diretta: vedremo intanto cosa succederà oggi con i risultati di Serie C, le partite si giocano tra qualche ora e ci attendono…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro dei risultati di Serie C ci presenta dunque l’ennesimo capitolo della sfida tra Sudtirol e Padova: sembrava francamente finita con gli altoatesini imprendibili, e invece ci ha pensato la Feralpisalò (che era più o meno in crisi) a fermare la corsa della capolista, facendo un favore ai biancoscudati che vogliono assolutamente replicare il finale della scorsa stagione, quando erano stati beffati all’ultimo dal Perugia e per di più per la peggiore differenza reti nella doppia sfida diretta. Allo stato attuale delle cose, e in generale guardando a quello che è successo fino a qui, è realmente difficile capire chi possa spuntarla.

Stiamo parlando in ogni caso di due corazzate, al momento certamente la classifica del girone A ci dice che il Sudtirol ha fatto meglio ma i conti si trarranno alla fine, e se a essere davanti sarà il Padova sarà giusto che sia la società veneta a festeggiare la promozione diretta in Serie B. Alle spalle di queste due squadre resiste la già citata Feralpisalò, mentre Renate e Lecco inseguono la possibilità di andare direttamente alla fase nazionale dei playoff; oggi tornerà anche in campo la Juventus U23 che a breve dovrà recuperare il match contro il Fiorenzuola, ma c’è davvero tanta carne al fuoco e quindi noi andiamo a presentare l’elenco delle partite previste per i risultati di Serie C di questo sabato (con le classifiche dei due gironi coinvolti), poi sarà tempo di lasciar parlare i campi…

RISULTATI SERIE C: 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Pro Patria Triestina

Ore 14:30 Sudtirol Lecco

Ore 14:30 Virtus Verona Juventus U23

Ore 15:00 Pro Vercelli Padova

Ore 17:30 Giana Erminio Seregno

Ore 17:30 Legnago Salus Fiorenzuola

Ore 17:30 Pergolettese Feralpisalò

Ore 17:30 Piacenza Albinoleffe

Ore 17:30 Renate Mantova

Ore 17:30 Trento Pro Sesto

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 82

Padova 78

Feralpisalò 61

Renate 58

Lecco 53

Pro Vercelli 52

Triestina 50

Juventus U23 46

Piacenza 43

Albinoleffe, Pro Patria 41

Virtus Verona 40

Mantova 39

Fiorenzuola 37

Pergolettese (-1), Trento 36

Pro Sesto 31

Seregno 30

Giana Erminio 29

Legnago Salus 27

GIRONE C

Ore 17:30 Paganese Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 72

Catanzaro 62

Avellino 59

Monopoli 58

Palermo 57

Virtus Francavilla 55

Foggia (-2) 53

Picerno 46

Turris 45

Monterosi, Latina 44

Catania (-4), Juve Stabia 43

Campobasso 40

Taranto, Acr Messina 36

Paganese, Potenza 32

Fidelis Andria 29

Vibonese 20











