RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: FeralpiSalò in fuga, live score

RISULTATI SERIE C: LEONI VERSO LA B

Nel presentare i risultati di Serie C abbiamo ovviamente detto di una Feralpisalò che è vicina alla promozione in Serie B: i Leoni del Garda, che oggi ospitano la Triestina penultima in classifica, entrano nella 36^ giornata con 5 punti di vantaggio sulla Pro Sesto e 6 sul Pordenone, ma rispetto ai ramarri bisogna dire che la Feralpisalò ha dalla sua la doppia sfida diretta e dunque possiamo dire che la squadra neroverde sia tagliata fuori dalla corsa al primo posto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Lovric la sblocca! Live score

Resta la Pro Sesto, che Stefano Vecchi e i suoi ragazzi affronteranno al Lino Turina all’ultima giornata: l’obiettivo è quello di arrivare alla sfida diretta, soprattutto perché al Breda è finita 0-0, con almeno 4 punti di vantaggio e per questo “basterebbe” battere la Triestina oggi e poi fare il colpo a Novara, o anche solo fare 3 punti con la Pro Sesto a centrare lo stesso bottino. I milanesi oggi vanno a Piacenza sul campo del fanalino di coda in classifica, poi ospitano la Pergolettese in piena corsa per i playoff: calendario sostanzialmente identico a quello della Feralpisalò ma con il leggero vantaggio di avere la partita potenzialmente più complicata in casa; vedremo intanto cosa succederà oggi con i risultati di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Udinese Monza (risultato 1-0) streaming video tv: intervallo!

SABATO DI GRANDE INTENSITÀ!

Sarà un sabato 8 aprile entusiasmante quello dedicato ai risultati di Serie C: si gioca la 36^ giornata, questo significa che mancano soltanto tre turni al termine della regular season e oggi saremo in campo a partire dalle ore 14:30 (poi altre sfide alle ore 17:30 e due posticipi alle ore 20:30) con il girone A e il girone C, che sono diversissimi tra loro. Infatti il girone C si è risolto da tempo: il Catanzaro ha ottenuto la promozione diretta con cinque turni di anticipo ed era certo di questo grande traguardo da parecchio tempo, così come il Crotone sapeva da settimane che la sua posizione sarebbe stata la seconda.

Diretta/ Cagliari Juventus Primavera (risultato finale 5-3): un epilogo incredibile!

Chiaramente, si gioca ancora per definire le ultime squadre qualificate ai playoff, chi retrocederà immediatamente e chi invece avrà quantomeno la possibilità di giocare il playout: da questo punto di vista i risultati di Serie C per questo sabato saranno fondamentali, a proposito del girone C dobbiamo fare un appunto e dire che il Monterosi ha da poco ricevuto due punti di penalizzazione, una sanzione che ha cambiato parecchio lo scenario in classifica perché ora i laziali sarebbero costretti a disputare lo spareggio per non retrocedere. Staremo comunque a vedere cosa ci diranno i campi per queste partite di sabato 8 aprile.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettiamo allora che si giochi per i risultati di Serie C, nel frattempo possiamo sicuramente dire che il girone A è profondamente diverso perché qui la corsa alla promozione diretta non si è ancora risolta, sulla carta in competizione ci sono ancora tre squadre ma, detto francamente, al Pordenone servirebbe un miracolo per rientrare nei giochi con 270 minuti a disposizione. Abbiamo quindi Feralpisalò e Pro Sesto a contendersi la Serie B immediata, e studieremo a breve la loro situazione; poi bella anche la corsa ad accaparrarsi le ultime posizioni utili per i playoff, con il grande salto della Pergolettese che mette seriamente a rischio la qualificazione del Novara.

Poi abbiamo una Pro Patria che ad un certo punto poteva giocarsi la promozione diretta mentre adesso si trova in una situazione che non le consentirebbe nemmeno di essere tra le prime dieci della classifica e dunque continuare il suo campionato con gli spareggi. In coda i primi verdetti sono arrivati, se vogliamo: Piacenza e Triestina sono già certe che, comunque vada a finire, non potranno salvarsi direttamente ma dovranno passare per forza di cose dai playout, resta però da capire chi delle due salterà anche quelli e scivolerà subito in Serie D. Tra poco i risultati di Serie C per la 36^ giornata ci forniranno tutte le loro risposte…

RISULTATI SERIE C: 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Arzignano Novara

Ore 14:30 Mantova Renate

Ore 14:30 Piacenza Pro Sesto

Ore 14:30 Trento Padova

Ore 17:30 Feralpisalò Triestina

Ore 17:30 Lecco Pro Patria

Ore 17:30 Pordenone Pro Vercelli

Ore 17:30 Virtus Verona Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 65

Pro Sesto 60

Pordenone 59

Lecco 58

Vicenza 54

Virtus Verona 51

Padova 50

Renate, Arzignano 49

Novara 48

Pergolettese 47

Juventus U23, Pro Patria 46

Trento, Pro Vercelli 42

SG City Nova 41

Mantova 39

Albinoleffe 37

Triestina 35

Piacenza 31

GIRONE C

Ore 14:30 Crotone Audace Cerignola

Ore 14:30 Latina Gelbison

Ore 14:30 Taranto Pescara

Ore 14:30 Avellino Turris

Ore 14:30 Foggia Giugliano

Ore 17:30 Juve Stabia Fidelis Andria

Ore 17:30 Picerno Acr Messina

Ore 17:30 Potenza Monopoli

Ore 20:30 Virtus Francavilla Catanzaro

Ore 20:30 Viterbese Monterosi

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 90

Crotone 74

Pescara 59

Picerno, Foggia 55

Audace Cerignola 53

Monopoli 48

Virtus Francavilla, Potenza 45

Juve Stabia 44

Latina, Giugliano, Avellino 43

Taranto 41

Turris 37

Gelbison, Acr Messina 36

Monterosi (-2) 35

Viterbese (-2) 30

Fidelis Andria 29











© RIPRODUZIONE RISERVATA