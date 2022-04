Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (38^ giornata)

RISULTATI SERIE C: ULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON!

Finalmente domenica 24 aprile i risultati di Serie C vivono la 38^ giornata anche per i gironi A (partite al via alle ore 14.30) e C (ore 17:30). Anche qui dunque si conclude una stagione regolare lunga, a tratti estenuante, caratterizzata da turni infrasettimanali e recuperi, purtroppo una società storica come il Catania che ha conosciuto il fallimento prima e la definitiva esclusione poi; una stagione regolare che deve ancora fornire tanti dei suoi verdetti, a cominciare dalla terza e ultima promozione diretta in Serie C ma passando poi dalla griglia dei playoff e la composizione degli spareggi per non retrocedere, oltre ovviamente a chi retrocederà.

Insomma: la domenica che è dedicata ai risultati di Serie C per la 38^ giornata porterà in dote tanta carne al fuoco perché, a differenza del girone B che come sappiamo è stato impegnato ieri, delle due classifiche di oggi almeno quella del girone A è particolarmente ingarbugliata e aperta a parecchie soluzioni, mentre nel girone C se non altro abbiamo una situazione già maggiormente definita, con il Bari che ha già festeggiato il grande ritorno in Serie C. Non resta allora che mettersi comodi e stare a vedere cosa succederà oggi, quando finalmente si inizierà a giocare per la 38^ giornata della stagione regolare…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente gran parte dell’attenzione sui risultati di Serie C per questa domenica sarà rivolta ai due campi sui quali si decide la promozione diretta nel girone A: a Padova i biancoscudati ospitano la Virtus Verona – che può timbrare i playoff ma parte da una situazione di svantaggio – a Trieste il Sudtirol affronta una Triestina già sicura della post season, e difende i due punti di vantaggio che ha confermato con lo 0-0 nella sfida diretta di una settimana fa. A questo punto dunque si gioca sul filo del rasoio, e il pareggio potrebbe non bastare alla capolista che rischia una clamorosa beffa.

Alle spalle di queste due squadre bisogna ancora definire l’ultima partecipante ai playoff, il Renate si dovrà infatti accontentare di giocare i primi due turni e dunque saranno soltanto dieci le squadre che nel girone A arriveranno a disputare la post season. Nel girone C invece Vibonese condannata, e ancora tre posti disponibili per entrare nella griglia degli spareggi promozione: fatta per il Monterosi grazie alla doppia sfida diretta con la Juve Stabia, occhio però alle vespe che sono ancora vive e potrebbero centrare l’obiettivo. I risultati di Serie C stanno insomma per regalarci una domenica fantastica per quella che è l’attesa e per quanto potrebbe succedere sui vari campi coinvolti nella 38^ giornata…

RISULTATI SERIE C: 38^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Trento

Ore 14:30 Feralpisalò Renate

Ore 14:30 Fiorenzuola Giana Erminio

Ore 14:30 Juventus U23 Legnago Salus

Ore 14:30 Mantova Pro Vercelli

Ore 14:30 Padova Virtus Verona

Ore 14:30 Pergolettese Pro Patria

Ore 14:30 Pro Sesto Lecco

Ore 14:30 Seregno Piacenza

Ore 14:30 Triestina Sudtirol

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 87

Padova 85

Feralpisalò 68

Renate 61

Triestina, Lecco, Pro Vercelli 55

Juventus U23 51

Piacenza 49

Albinoleffe, Pro Patria 45

Fiorenzuola, Pergolettese (-1) 43

Virtus Verona 42

Mantova, Trento 39

Pro Sesto 35

Seregno 33

Giana Erminio 31

Legnago Salus 30

GIRONE C

Ore 17:30 Bari Palermo

Ore 17:30 Campobasso Potenza

Ore 17:30 Foggia Avellino

Ore 17:30 Juve Stabia Virtus Francavilla

Ore 17:30 Monopoli Fidelis Andria

Ore 17:30 Monterosi Latina

Ore 17:30 Picerno Taranto

Ore 17:30 Turris Paganese

Ore 17:30 Vibonese Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 75

Catanzaro, Avellino 64

Palermo 63

Virtus Francavilla, Monopoli 56

Monterosi 51

Turris, Picerno, Foggia (-2) 49

Juve Stabia 48

Campobasso 43

Latina 42

Acr Messina 39

Taranto 38

Potenza 36

Fidelis Andria 30

Paganese 26

Vibonese 21











