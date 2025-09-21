Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 settembre per la quinta giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI METÀ PROGRAMMA!

I risultati Serie C sono sempre parecchio intriganti, e lo sono ancor più questa domenica 21 settembre quando, nel proseguimento della quinta giornata, avremo 15 partite e di conseguenza metà di tutto il programma del turno, con il girone A che gioca oggi tutte le sue gare per un pomeriggio molto intenso.

La consuetudine vuole che la domenica ci sia anche il lunch match, questo è il motivo per cui si apre alle ore 12:30 con Alcione Milano Renate; poi avremo anche due partite alle ore 20:30 a conclusione del calendario odierno, come sempre con tanti temi di livello da affrontare e parecchia carne al fuoco.

Possiamo iniziare dal girone C per dire che la situazione è assolutamente intrigante: il Catania ad esempio aveva iniziato con tre vittorie e sembrava destinato ad andare in fuga, ma poi ha incassato quattro gol a Cosenza contro una squadra in difficoltà.

L’Atalanta U23 stenta a decollare nonostante sei gol rifilati al Casarano, il Trapani deve convivere con una forte penalizzazione senza la quale si giocherebbe la promozione, insomma bisogna ancora trovare un padrone all’interno di un girone che storicamente, almeno in epoca recente, ha spesso avuto squadre dominanti. Cosa ci diranno oggi i risultati Serie C per la quinta giornata?

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INCUBO ALABARDATO

Ci prepariamo a vivere i risultati Serie C e la notizia naturalmente non può che essere quella della nuova penalizzazione della Triestina. Prima 9 punti poi ridotti a 7, ma in settimana se ne sono aggiunti altri 13: gli alabardati insomma, avendo ottenuto 5 punti sul campo, sono sprofondati a -15 e questo significa che la distanza dal penultimo posto in classifica, che significherebbe quantomeno giocare lo spareggio, già oggi è diventata di 15 punti, visto che il Lumezzane ha sempre perso, mentre la salvezza diretta rappresenta dall’Albinoleffe è distante 17 lunghezze. Come dire: lo scenario è da incubo per la Triestina.

Questo però ci porta a riflettere, lo avevamo già fatto analizzando il caso del Rimini nel girone B (-11 sui romagnoli) sull’effettiva regolarità del campionato: i risultati Serie C propongono sempre partite interessanti e parecchie realtà da seguire con attenzione, ma è davvero un peccato che poi accada questo tipo di situazioni che certamente non fanno bene al movimento. Vedremo se qualche punto di penalizzazione verrà tolto alla Triestina, ma non cambia il discorso; noi proviamo comunque a concentrarci sulle questioni di campo, la nuova scalata alabardata comincia dalla partita casalinga contro un Arzignano quinto in classifica.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Alcione Milano Renate

Ore 15:00 Pergolettese Inter U23

Ore 15:00 Lecco Trento

Ore 15:00 Novara Pro Vercelli

Ore 15:00 Vicenza Pro Patria

Ore 17:30 Lumezzane Ospitaletto

Ore 17:30 Triestina Arzignano

Ore 17:30 Virtus Verona Dolomiti Bellunesi

Ore 20:30 Albinoleffe Cittadella

Ore 20:30 Union Brescia Giana Erminio

GIRONE C

Ore 15:00 Altamura Trapani

Ore 15:00 Casarano Cavese

Ore 17:00 Benevento Atalanta U23

Ore 17:30 Latina Monopoli

Ore 17:30 Potenza Picerno

