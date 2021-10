Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (9^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PARTITE 9^ GIORNATA

Due gironi ci faranno compagnia nei risultati di Serie C per domenica 17 ottobre: siamo arrivati alla 9^ giornata di un campionato che non si è ancora fermato, e che anzi ha già vissuto un turno infrasettimanale per “recuperare” rispetto agli altri tornei iniziati prima, e che non avranno una lunga coda di playoff a differenza di quanto accadrà con la terza divisione. La domenica dedicata ai risultati di Serie C riguarda dunque i gironi A e C.

Il primo prenderà il via alle ore 17:30 e tutte le partite avranno inizio a quell’ora, mentre il girone C sarà invece disputato alle ore 14:30 con la sola eccezione di Virtus Francavilla Catania, che è in programma alle 15:30. Cosa succederà sui vari campi, e cosa succederà nella classifica dei due gironi? Al momento lo possiamo solo ipotizzare, ma adesso possiamo andare a fare un approfondimento legato ai risultati di Serie A provando a scoprire i possibili esiti dei 19 match che si giocheranno tra poche ore.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie C bisogna ovviamente fare una distinzione tra i due gironi coinvolti questa domenica. Il girone A vede al comando il Padova, che però ha fatto un punto nelle ultime due partite e dunque non è riuscito ad andare in fuga: al contrario si sono fatte sotto il sempre competitivo Sudtirol e il Renate, che però vedremo in campo soltanto domani sera nel Monday Night di lusso contro la Pro Vercelli. Padova dunque che ha bisogno di riprendere slancio, e proverà a farlo contro un Trento che da neopromosso si sta comportando decisamente bene; più sotto attenzione alle due lombarde Albinoleffe e Feralpisalò, e al Lecco che già l’anno scorso aveva stupito.

Nel girone C l’osservato speciale dei risultati di Serie C è il Bari, che con tre vittorie consecutive ha fatto il vuoto: resiste solo un Catanzaro che sembra aver cambiato passo ma, pur imbattuto come i galletti, resta a -6 dalla vetta. Abbiamo poi un gruppone di cinque squadre al terzo posto in classifica, tra cui il Palermo e un Monopoli che rispetto al grande avvio ha perso smalto; ancora molto ondivago il Foggia (come tutte le squadre di Zdenek Zeman), in coda è già abbastanza nei guai la Vibonese ma chi è reduce da una serie ampiamente negativa è l’Acr Messina, che infatti ha esonerato Salvatore Sullo chiamando al suo posto Ezio Capuano, nel tentativo di invertire la tendenza.

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Feralpisalò Legnago Salus

Ore 17:30 Giana Erminio Virtus Verona

Ore 17:30 Juventus U23 Seregno

Ore 17:30 Mantova Lecco

Ore 17:30 Padova Trento

Ore 17:30 Pergolettese Albinoleffe

Ore 17:30 Piacenza Pro Sesto

Ore 17:30 Pro Patria Sudtirol

Ore 17:30 Triestina Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 19

Sudtirol 17

Renate, Albinoleffe 16

Lecco 15

Feralpisalò, Pro Vercelli 14

Trento 12

Juventus U23, Seregno, Triestina 9

Fiorenzuola, Piacenza, Mantova, Legnago Salus, Pro Patria, Giana Erminio 8

Pergolettese, Virtus Verona 5

Pro Sesto 3

GIRONE C

Ore 14:30 Campobasso Bari

Ore 14:30 Catanzaro Taranto

Ore 14:30 Fidelis Andria Avellino

Ore 14:30 Foggia Monopoli

Ore 14:30 Juve Stabia Picerno

Ore 14:30 Monterosi Paganese

Ore 14:30 Potenza Acr Messina

Ore 14:30 Turris Palermo

Ore 14:30 Vibonese Latina

Ore 14:30 Virtus Francavilla Catania

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 20

Catanzaro 14

Palermo, Turris, Taranto, Monopoli, Virtus Francavilla 13

Foggia 12

Juve Stabia, Avellino, Campobasso, Paganese 11

Catania, Monterosi 10

Latina, Picerno 8

Potenza 7

Acr Messina, Fidelis Andria 5

Vibonese 4



