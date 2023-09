RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sulle neopromosse! Diretta gol live score 2^ giornata, 9 settembre 2023

RISULTATI SERIE C: LE NEOPROMOSSE

Va anche fatto un focus sulle tre neopromosse che oggi vedremo in campo per i risultati di Serie C. Sicuramente la più “abituata” a questi livelli è l’Arezzo, anche se certamente non è per questo che nella prima giornata di campionato ha ribaltato il Rimini vincendo in trasferta; la storia però ci dice che gli amaranto sono anche stati in Serie B nel terzo millennio e c’è stato un momento in cui sono stati competitivi anche per salire in Serie A, da queste parti la passione è tanta e dunque potremmo dire che l’Arezzo possa rappresentare una solida outsider quantomeno per la qualificazione ai playoff.

Il Sestri Levante, sconfitto dal Pontedera all’esordio, non giocava in Serie C dal 1949: era stato in prima Divisione ma parliamo di un calcio profondamente diverso, certamente la storia ci insegna che in Liguria sono stati dei pionieri e ora il Sestri Levante va a caccia di quei giorni gloriosi, anche se salvarsi sarà complicato nell’intricato girone B. Abbiamo poi il Sorrento, battuto dal Giugliano una settimana fa: qui abbiamo cinque partecipazioni consecutive in Prima Divisione Lega Pro tra il 2008 e il 2013, poi la retrocessione in Seconda Divisione e tanta Serie D fino alla promozione. Anche in questo caso si parla di salvezza: la prima non è andata bene, vedremo questa sera contro l’Audace Cerignola che l’anno scorso è stata la sorpresa nei risultati di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

IN SCENA LA SECONDA GIORNATA, OGGI 8 SETTEMBRE 2023

I risultati di Serie C ci faranno compagnia sabato 9 settembre, con la prosecuzione della seconda giornata: sono sei le partite che vivremo, e tutte alle ore 18:30 per non andare in concomitanza con l’Italia che questa sera affronta le qualificazioni agli Europei 2024. Dunque per il girone B avremo Ancona Gubbio, Arezzo Carrarese, Fermana Pontedera, Sestri Levante Lucchese e Torres Rimini; per il girone C invece saremo in campo con Sorrento Audace Cerignola. È presto per tracciare bilanci: il campionato di terza divisione è appena cominciato, e negli anni abbiamo imparato quanto possa essere imprevedibile e con tanti scenari da una giornata all’altra.

Quello che è certo è che si sta pian piano entrando nel vivo della condizione e del torneo; peraltro adesso il calciomercato è chiuso, dunque le rose sono quelle definitive almeno sino alla sessione invernale e potremo iniziare a capire qualcosa in più. Prematuro parlare di classifiche, che non possono che essere una netta risultante delle avversarie incrociate (solo una per squadra, ovviamente), possiamo però provare a fare qualche rapido focus sulle partite che ci aspettano e approfondire di più il discorso legato ai risultati di Serie C per questa seconda giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire allora dei risultati di Serie C che ci attendono oggi? Nel girone B si giocano partite di un certo spessore: Ancona Gubbio potrebbe anche valere un pezzo di promozione diretta, l’anno scorso le due squadre hanno fatto molto bene anche se nessuna delle due è comunque riuscita a tenere il passo di Reggiana, Cesena ed Entella. Ora le cose potrebbero cambiare, certamente Ancona e Gubbio hanno iniziato la stagione con l’obiettivo quantomeno di arrivare ai playoff, ma allo stesso tempo appunto esplorare la possibilità di vincere il girone e salire direttamente in Serie B.

Arezzo Carrarese è un bel derby toscano, uno dei tanti in questo girone B: i marmiferi da qualche anno sono competitivi per provare il grande salto di categoria ma è sempre mancato qualcosa, nei risultati di Serie C hanno esordito con una vittoria e dunque hanno messo a terra il piede giusto. L’Arezzo, neopromosso, innanzitutto deve pensare a salvarsi: tanti problemi economici negli ultimi anni, adesso si riparte con un progetto che si spera solido e chissà che possa esserci la soddisfazione di lottare per le prime dieci posizioni di classifica.

SERIE C, RISULTATI E CLASSIFICA 2a GIORNATA: LE PATITE DI OGGI 8 SETTEMBRE 2023

GIRONE B

Ore 18:30 Ancona Gubbio

Ore 18:30 Arezzo Carrarese

Ore 18:30 Fermana Pontedera

Ore 18:30 Sestri Levante Lucchese

Ore 18:30 Torres Rimini

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Pescara, Pontedera, Arezzo, Olbia, Torres, Spal 3

Ancona, Gubbio, Entella, Pineto, Lucchese, Perugia 1

Cesena, Rimini, Recanatese, Vis Pesaro, Juventus U23, Sestri Levante, Fermana 0

GIRONE C

Ore 18:30 Sorrento Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia, Turris, Taranto, Latina, Potenza, Crotone, Giugliano, Picerno 3

Acr Messina, Audace Cerignola 1











