Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (21^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE LA 21^ GIORNATA

I risultati di Serie C ci faranno compagnia anche oggi, mercoledì 2 febbraio: prosegue infatti il programma della 21^ giornata, e naturalmente avremo in campo il girone B e il girone C. Attenzione soprattutto agli orari, perché si inizierà alle ore 14:30 con le ultime partite che andranno in scena alle ore 21:00; piatto davvero ricchissimo per quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo turno del 2021, ma che è stato rinviato – come sappiamo – a causa della pandemia del Coronavirus, e che ora ovviamente rende necessario un recupero integrale che complica non poco il calendario.

Risultati Serie C, classifica/ Girone A: Sudtirol di misura, frena il Renate!

Sia come sia, noi siamo pronti a scoprire quello che succederà; nell’analisi dei risultati di Serie C per questa 21^ giornata dobbiamo tenere conto del fatto che le squadre in campo hanno giocato domenica (Juve Stabia e Foggia giocheranno domani nei due posticipi), e di conseguenza questo significherà avere anche un turnover quasi obbligato, o comunque una stanchezza fisica che in certi casi si potrà fare sentire. Ora però andiamo a valutare quali possano essere i temi principali che sono legati alle tante partite che stiamo per vivere, capendo chiaramente come cambierà la classifica del girone B e del girone C dopo che avremo giocato.

Risultati Serie C, classifiche/ La Turris si prende il secondo posto, Catania ko!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere il quadro dei risultati di Serie B. Nel calendario del mercoledì spicca ovviamente Reggiana Modena: le due squadre comandano il girone B con 11 punti di vantaggio sul Cesena, hanno ormai monopolizzato la classifica e questa partita potrebbe dirci quale delle due sarà pronta alla fuga giusta, tenendo conto che i canarini hanno aperto un’impressionante striscia di vittorie e che i granata non hanno ancora perso in campionato. Questo sarà il piatto forte per i risultati di Serie C legati alla 21^ giornata ovviamente, mentre nel girone C anche il Bari ha comunque un vantaggio consistente (9 punti su un terzetto di squadre tra cui l’Avellino, che si sta confermando dallo scorso anno).

Risultati Serie C, classifica/ Girone A: Sudtirol vola, Padova a fatica e Renate show

Oggi i galletti saranno ospiti del Monterosi, potendo eventualmente sfruttare una trasferta abbordabile per allungare sulla concorrenza. Monopoli Turris è al momento una sfida diretta per scoprire idealmente quale possa essere la prima inseguitrice della capolista (irpini permettendo, appunto), poi non è sicuramente da sottovalutare il derbyssimo Palermo Acr Messina che infuocherà la Sicilia, anche se in questo momento le due squadre stanno vivendo situazioni ben diverse di classifica. Per il resto, si tratta di aspettare che per i risultati di Serie C si giochi…

RISULTATI SERIE C: 21^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Imolese Viterbese

Ore 14:30 Olbia Ancona-Matelica

Ore 14:30 Entella Montevarchi

Ore 18:00 Pontedera Vis Pesaro

Ore 18:00 Siena Teramo

Ore 21:00 Cesena Lucchese

Ore 21:00 Fermana Gubbio

Ore 21:00 Grosseto Pistoiese

Ore 21:00 Pescara Carrarese

Ore 21:00 Reggiana Modena

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 54

Cesena 43

Pescara 38

Entella, Ancona-Matelica 36

Vis Pesaro, Gubbio 30

Olbia, Carrarese 28

Lucchese 27

Pontedera 25

Siena 24

Imolese 23

Montevarchi, Teramo, Fermana 22

Grosseto, Pistoiese 16

Viterbese 15

GIRONE C

Ore 14:30 Catanzaro Picerno

Ore 14:30 Fidelis Andria Catania

Ore 14:30 Monterosi Bari

Ore 14:30 Paganese Latina

Ore 14:30 Vibonese Virtus Francavilla

Ore 18:00 Monopoli Turris

Ore 18:00 Palermo Acr Messina

Ore 18:00 Taranto Campobasso

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 48

Avellino, Monopoli, Turris 39

Palermo, Virtus Francavilla 37

Catanzaro 36

Taranto 32

Foggia (-2) 31

Juve Stabia, Picerno 30

Latina 29

Catania (-2), Campobasso 25

Monterosi 24

Paganese 22

Acr Messina 18

Fidelis Andria 17

Vibonese 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA