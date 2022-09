Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (3^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE L’INFRASETTIMANALE!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia mercoledì 14 settembre, con il proseguimento della 3^ giornata: il primo turno infrasettimanale della stagione coinvolge oggi i gironi B e C, e allora diciamo subito che per quanto riguarda il primo di questi due raggruppamenti si giocherà quasi interamente alle ore 18:00 con l’eccezione di un posticipo serale (Lucchese Pontedera), calendario praticamente opposto quello del girone C che, dopo Monterosi Juve Stabia alle ore 18:00, avrà Monopoli Avellino alle 20:30 e poi il resto del programma alle ore 21:00, per una serata dunque molto intensa che cambierà le classifiche dei due gruppi.

Per il momento ovviamente i risultati di Serie C possono essere valutati solo in maniera virtuale: due giornate sono davvero troppo poco per dire se le favorite per la promozione stiano mantenendo le premesse o meno, il calendario incide ancora in maniera totale e poi possono esserci alcune squadre che entreranno in ritmo tardi o, viceversa, saranno portate a calare. Di sicuro ci sono delle protagoniste che si sono già distinte e in questo senso possiamo dire che è come ci aspettavamo; ora però ci dobbiamo concentrare sui temi principali dei risultati di Serie C, e dunque andiamo subito a fare un rapido excursus sulla 3^ giornata del campionato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C dobbiamo dunque andare a parlare della situazione nei due gruppi. Il girone B è attualmente comandato da Carrarese ed Entella: si tratta di due squadre che erano attese ad un campionato di vertice e per il momento si trovano a punteggio pieno in classifica, questa sera i toscani sono attesi alla trasferta in terra fiorentina contro il San Donato Tavernelle, reduce dalla prima storica vittoria in Serie C, mentre per la Virtus Entella ci sarà l’impegno casalingo contro il Rimini, che nel fine settimana ha perso in casa il derby romagnolo contro il Cesena e di conseguenza andrà a caccia di immediato riscatto.

Nel girone C invece la testa della classifica compete a Catanzaro, Crotone e Pescara: anche in questo caso non molte sorprese, sapevamo che queste società avrebbero lottato per ottenere la promozione diretta e per adesso non hanno sbagliato. Almeno una di queste però dovrà rimanere indietro dopo i risultati di Serie C di questa sera, perché il calendario ci propone Pescara Crotone; il Catanzaro invece giocherà in casa contro il Latina, partita comunque impegnativa. Le due delusioni nelle classifiche? Certamente Alessandria e Avellino, ma anche queste squadre hanno sulla carta tutto il tempo per recuperare, e fare anche un campionato in lotta per un posto in Serie B come da premesse…

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 18:00 Ancona Fiorenzuola

Ore 18:00 Cesena Torres

Ore 18:00 Entella Rimini

Ore 18:00 Gubbio Alessandria

Ore 18:00 Imolese Siena

Ore 18:00 Olbia Vis Pesaro

Ore 18:00 Recanatese Fermana

Ore 18:00 Reggiana Montevarchi

Ore 18:00 San Donato Carrarese

Ore 21:00 Lucchese Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese, Entella 6

Gubbio, San Donato, Siena, Olbia, Vis Pesaro 4

Lucchese, Reggiana, Cesena, Fiorenzuola, Imolese 3

Ancona 2

Pontedera, Rimini, Fermana, Recanatese, Montevarchi 1

Torres, Alessandria 0

GIRONE C

Ore 18:00 Monterosi Juve Stabia

Ore 20:30 Monopoli Avellino

Ore 21:00 Acr Messina Viterbese

Ore 21:00 Catanzaro Latina

Ore 21:00 Fidelis Andria Audace Cerignola

Ore 21:00 Gelbison Potenza

Ore 21:00 Pescara Crotone

Ore 21:00 Turris Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone, Pescara 6

Monterosi, Turris, Virtus Francavilla 4

Monopoli, Latina, Giugliano, Juve Stabia, Audace Cerignola 3

Potenza, Fidelis Andria 2

Avellino, Viterbese, Gelbison 1

Foggia, Acr Messina, Picerno, Taranto 0











