Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (30^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI DUE GIRONI!

Si apre un altro interessante appuntamento con i risultati di Serie C: sabato 4 marzo si giocano 10 partite nella 30^ giornata. Una riguarda il girone B ed è Gubbio Olbia, che prende il via alle ore 14:30; le altre nove sono invece quelle del girone C, che avrà la sa conclusione con il posticipo Potenza Virtus Francavilla. Riguardo il programma, possiamo dire che questo sabato avremo anche un match alle ore 20:30 (dopo i due alle ore 17:30) che sarà Turris Audace Cerignola; sulla classifica invece possiamo raccontare uno scenario già abbastanza definito.

Il Catanzaro ha infatti staccato nuovamente il Crotone: i punti di vantaggio della capolista del girone C sono adesso 12, dunque la banda giallorossa viaggia spedita verso la promozione diretta potendo anche mettere a segno il record di punti in Serie C, forte di due straordinari attaccanti come Pietro Iemmello e Tommaso Biasci che stanno facendo il vuoto. Il Crotone allo stesso modo sa che il suo secondo posto non è in discussione; chi si deve preoccupare, a cominciare dai risultati di Serie C di oggi, è sicuramente il Pescara terza forza del girone.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci accompagnano dunque a vivere una situazione particolarmente interessante per quanto riguarda la corsa ai playoff: parliamo sempre del girone C, dove attualmente alla fase nazionale andrebbero appunto Crotone e Pescara ma con Foggia e Audace Cerignola che ormai sono arrivate a ridosso del Delfino, e con Picerno e Monopoli che non si possono in alcun modo considerare fuori dalla lista. Per il resto, rischiano davvero tutte di rimanere fuori dalle prime dieci al termine della stagione regolare.

Basti pensare che il quartetto a quota 36 punti (Avellino, Giugliano, Latina e Potenza) si trova tra la decima e la tredicesima posizione e dunque solo una di queste giocherebbe la post season, alle spalle poi Taranto e Gelbison sono assolutamente lì. La neopromossa del Cilento ha 4 punti di vantaggio sulla zona playout; a oggi gli spareggi per evitare la retrocessione sarebbero Monterosi Viterbese e Acr Messina Turris, ma attenzione ai gialloblu laziali che sono in ripresa, avendo staccato una Fidelis Andria la cui situazione è quasi compromessa.

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Gubbio Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 65

Entella 59

Cesena 58

Ancona 49

Carrarese 46

Gubbio 45

Siena, Pontedera 42

Rimini 41

Lucchese 40

Fiorenzuola 38

Fermana 36

Torres, Recanatese 33

Vis Pesaro, San Donato 30

Olbia 28

Alessandria 26

Imolese 21

Montevarchi 20

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Monopoli

Ore 14:30 Foggia Viterbese

Ore 14:30 Giugliano Taranto

Ore 14:30 Monterosi Latina

Ore 14:30 Pescara Juve Stabia

Ore 14:30 Picerno Crotone

Ore 17:30 Catanzaro Avellino

Ore 17:30 Fidelis Andria Gelbison

Ore 20:30 Turris Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 76

Crotone 64

Pescara 48

Foggia 46

Audace Cerignola 45

Picerno 43

Monopoli 42

Virtus Francavilla 38

Juve Stabia 37

Avellino, Giugliano, Latina, Potenza 36

Taranto 35

Gelbison 34

Monterosi 30

Acr Messina 29

Turris 27

Viterbese (-2) 25

Fidelis Andria 20











