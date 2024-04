RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ In campo tutto il girone B, via! Diretta gol live score (oggi 21 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

La domenica dedicata ai risultati di Serie C sta davvero per farci compagnia, allora possiamo andare a dare uno sguardo alla situazione nelle due classifiche. Il girone B deve consegnarci solo due delle squadre che giocheranno i playoff: abbiamo infatti già qualificate Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Pescara, Pontedera e Juventus U23 (grande rimonta per i giovani bianconeri), all’Arezzo manca l’ultimo centimetro ma sembra vicino anche il Rimini, che a due giornate dal termine della stagione regolare difende tre punti di vantaggio su Lucchese e Pineto e 4 sulla Spal, e oggi affronta al Romeo Neri un’Entella tornata in crisi.

Nel girone C invece il quadro è più ingarbugliato, almeno a prima vista: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto e Picerno sono ai playoff ma lo stesso si può realisticamente dire del Giugliano e quasi del Latina. Rischia un Crotone che non riesce più a rialzare la testa, e ovviamente il Foggia che però fino a qualche settimana fa lottava per salvarsi; spera soprattutto l’Audace Cerignola, rivelazione della passata stagione, poi Sorrento e Acr Messina. Cosa ci diranno i campi questo pomeriggio e questa sera? Lo scopriamo insieme, a cominciare dalle dieci partite del girone B che come già visto sono le prime a partire: mettiamoci comodi, per i risultati di Serie C si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOMENICA AFFASCINANTE!

Domenica straordinariamente affascinante quella che ci farà compagnia con i risultati di Serie C: oggi 21 aprile vivremo la bellezza di venti partite che coinvolgono i gironi B e C, negli ultimi due turni la Lega Pro ha garantito la contemporaneità all’interno dei gruppi e, di conseguenza, per questa 37^ giornata non sono previsti anticipi o posticipi. Il calendario ci dice che le dieci gare del girone B si giocheranno tutte alle ore 16:30, poi alle ore 20:00 sarà la volta del girone C: giusto così, perché adesso è arrivato il momento in cui si definiscono i vari verdetti.

Già stabiliti quelli sulle tre promozioni, che sono andate a Mantova, Cesena e Juve Stabia con largo anticipo, dobbiamo ora capire chi retrocederà e giocherà il playout, e chi invece proseguirà la sua corsa ai playoff: naturalmente alcune squadre hanno già superato lo striscione del traguardo e altre sperano con più o meno possibilità, scopriremo tutto tra poco perché i risultati di Serie C ci forniranno le due classifiche, per i gironi B e C, quasi definitivi in vista dell’ultima giornata, che ci lancerà poi verso una post season come sempre lunga ed entusiasmante.

RISULTATI SERIE C: VENTI PARTITE, GRANDE SCENARIO

Mettiamoci comodi e valutiamo il quadro dei risultati di Serie C. Nel girone B il Cesena va a fare visita alla Torres, ma questa partita tra le prime due della classifica ormai conta solo per i romagnoli e la caccia al record di punti del Catanzaro, il Cesena ne ha già raccolti 92 e sono addirittura 19 quelli di vantaggio sulla Torres, che però ha fatto un campionato straordinario e partirà dalla fase nazionale dei playoff, sperando di far saltare nuovamente il banco e prendersi quella che sarebbe una promozione straordinaria.

Nel girone C invece la Juve Stabia ha vinto il braccio di ferro con le sue rivali, a tale proposito la vittoria nella sfida diretta di lunedì ha consegnato il secondo posto all’Avellino a scapito del Benevento, e attenzione alle spalle perché sta risalendo una Casertana che potrebbe andare a occupare la terza piazza in classifica. Qui abbiamo anche la squadra aritmeticamente retrocessa, la seconda dopo l’Alessandria: si tratta del Brindisi che, a differenza dei piemontesi, senza la penalizzazione avrebbe potuto provare il miracolo nei confronti del Monterosi.

RISULTATI SERIE C: 37^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 16:30 Juventus U23 Fermana

Ore 16:30 Lucchese Carrarese

Ore 16:30 Perugia Arezzo

Ore 16:30 Pescara Ancona

Ore 16:30 Pontedera Olbia

Ore 16:30 Recanatese Gubbio

Ore 16:30 Rimini Entella

Ore 16:30 Sestri Levante Vis Pesaro

Ore 16:30 Spal Pineto

Ore 16:30 Torres Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 92

Torres 73

Carrarese 67

Perugia 62

Gubbio 55

Pescara 52

Pontedera, Juventus U23 51

Arezzo 49

Rimini 47

Lucchese, Pineto 44

Spal 43

Entella 42

Sestri Levante 41

Ancona 38

Recanatese 37

Vis Pesaro 36

Fermana 31

Olbia 25

GIRONE C

Ore 20:00 Acr Messina Potenza

Ore 20:00 Benevento Latina

Ore 20:00 Crotone Monopoli

Ore 20:00 Foggia Audace Cerignola

Ore 20:00 Giugliano Casertana

Ore 20:00 Picerno Brindisi

Ore 20:00 Sorrento Catania

Ore 20:00 Taranto Avellino

Ore 20:00 Turris Monterosi

Ore 20:00 Virtus Francavilla Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 75

Avellino 66

Benevento 63

Casertana 61

Taranto (-4) 59

Picerno 57

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 49

Foggia 48

Audace Cerignola 47

Sorrento 45

Acr Messina 44

Catania 42

Potenza 41

Turris 40

Monopoli 39

Virtus Francavilla 33

Monterosi 31

Brindisi (-4) 24











