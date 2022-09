Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (4^ giornata)

RISULTATI SERIE C: CONTINUA LA 4^ GIORNATA!

Si gioca ancora per i risultati di Serie C: siamo oggi, domenica 18 settembre, nella 4^ giornata e protagonisti sono girone B e girone C, che ci presenteranno le loro partite con le consuete due fasce orarie, ovvero quella delle 14:30 e quella delle 17:30. Siamo reduci da un turno infrasettimanale che è comunque stato sfiancante: il campionato di terza divisione come noto è lungo perché poi arrivano playoff (soprattutto) e playout, dunque è chiaro che nel corso della stagione potremo eventualmente assistere a inversioni di tendenza non indifferenti, con cambi in testa alla classifica.

Per il momento possiamo dire che ci sono alcune squadre che, con particolare riferimento a girone B e girone C, stanno già provando ad andare in fuga; altre che invece si trovano in fondo alla classifica e sanno di non poter perdere altro tempo per risalire la corrente, altre ancora che stanno navigando in acque placide aspettando che la competizione entri nel vivo. Aspettiamo anche noi che i risultati di Serie C arrivino a farci compagnia, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa il contesto che vivremo oggi con i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Carrarese, Catanzaro e Crotone: sono queste le tre squadre che nei risultati di Serie C di oggi iniziano la quarta giornata a punteggio pieno. Le aspettavamo? Sì, decisamente: forse l’eccezione è rappresentata dalla Carrarese, che negli ultimi anni ha alternato campionati fantastici – ricorderete per esempio una semifinale playoff – ad altri in cui ha dovuto giocare per salvarsi, ma che in termini generali è sempre stata ambiziosa. Le altre, quelle del girone C, sono delle corazzate: il Catanzaro per due stagioni consecutive è stato secondo in classifica nella stagione regolare (salvo poi fallire la post season).

Il Crotone è retrocesso dalla Serie B e anzi due anni fa era addirittura nel massimo campionato, quindi inevitabilmente l’obiettivo non può che essere quello di tornare immediatamente in cadetteria. Il resto è ancora in definizione: certamente ci sono delle matricole che si stanno ben comportando al netto dei punti fin qui raccolti, certamente l’Alessandria rappresenta una tremenda delusione perché dopo tre turni non ha ancora raccolto punti. Vedremo quello che succederà oggi: tra poco per i risultati di Serie C si torna a giocare…

RISULTATI SERIE C: 4^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona Gubbio

Ore 14:30 Carrarese Entella

Ore 14:30 Fermana Cesena

Ore 14:30 Fiorenzuola Lucchese

Ore 14:30 Pontedera Vis Pesaro

Ore 14:30 Rimini Olbia

Ore 14:30 San Donato Recanatese

Ore 14:30 Siena Montevarchi

Ore 14:30 Torres Imolese

CLASSIFICA GIRONE B

Carrarese 9

Siena, Gubbio, Vis Pesaro 7

Reggiana, Entella 6

Ancona 5

Lucchese, Rimini, San Donato, Cesena, Olbia 4

Fiorenzuola, Imolese 3

Pontedera, Fermana, Recanatese 2

Torres, Montevarchi 1

Alessandria 0

GIRONE C

Ore 17:30 Audace Cerignola Catanzaro

Ore 17:30 Avellino Acr Messina

Ore 17:30 Crotone Monterosi

Ore 17:30 Juve Stabia Monopoli

Ore 17:30 Latina Giugliano

Ore 17:30 Picerno Turris

Ore 17:30 Potenza Foggia

Ore 17:30 Taranto Fidelis Andria

Ore 17:30 Virtus Francavilla Gelbison

Ore 17:30 Viterbese Pescara

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro, Crotone 9

Turris 7

Monopoli, Juve Stabia, Pescara, Audace Cerignola 6

Monterosi, Virtus Francavilla 4

Giugliano, Potenza, Picerno, Latina 3

Fidelis Andria, Viterbese, Gelbison 2

Avellino, Acr Messina 1

Foggia, Taranto 0











