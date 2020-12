Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score (oggi, 14^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI INIZIA ALLE 15!

Siamo pronti a vivere un’altra domenica che si annuncia ricchissima di risultati Serie C, perché nelle prossime ore ci attende la gran parte delle partite in programma nella quattordicesima giornata del campionato 2020-2021 della terza serie del calcio italiano che arriva da altri recuperi in settimana. Ieri c’è stato un buon numero di anticipi, ma naturalmente il meglio deve ancora venire e allora presentiamo subito il programma di oggi, domenica 6 dicembre 2020, presentando le partite che ci daranno tutti i risultati Serie C nei vari gruppi. Cominciando dal girone A, possiamo dunque segnalare che alle ore 15.00 sono in programma tutte le otto partite che ci attendono oggi in questo raggruppamento: una fascia dunque davvero corposa, nella quale andranno in scena AlbinoLeffe Olbia, Carrarese Pergolettese, Grosseto Novara, Juventus U23 Pro Patria, Lecco Pistoiese, Lucchese Alessandria, Piacenza Pro Sesto e Pontedera Como, con i lariani che arrivano dall’ultimo recupero, giocato giovedì contro la Pro Sesto.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo nella nostra presentazione di quanto ci attenderà oggi per i risultati Serie C, eccoci giunti chiaramente al girone B, che nella domenica della quattordicesima giornata ci proporrà alle ore 15.00 Arezzo Sudtirol, Ravenna Padova e Triestina Sambenedettese; in questo caso però sarà nutrito anche il programma delle ore 17.30, quando avranno invece inizio le altre quattro partite cioè il derby lombardo FeralpiSalò Mantova, Perugia Imolese, Virtus Verona Carpi e il derby marchigiano Vis Pesaro Fano. Infine, spazio anche al girone C: annotiamo per prima cosa che in questo gruppo a 19 squadre oggi riposa la Juve Stabia, inoltre ci sarà un anticipo alle ore 14.00 con la grande sfida Foggia Palermo. In seguito, ecco alle ore 15.00 Catania Cavese, Potenza Viterbese, Teramo Vibonese e Ternana Bisceglie, mentre alle ore 17.30 avremo il fischio d’inizio per Catanzaro Turris e Virtus Francavilla Avellino, infine domani sera ci sarà il posticipo Casertana Monopoli.

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

AlbinoLeffe Olbia

Carrarese Pergolettese

Grosseto Novara

Juventus U23 Pro Patria

Lecco Pistoiese

Lucchese Alessandria

Piacenza Pro Sesto

Pontedera Como

GIRONE B

Ore 15.00

Arezzo Sudtirol

Ravenna Padova

Triestina Sambenedettese

Ore 17.30

FeralpiSalò Mantova

Perugia Imolese

Virtus Verona Carpi

Vis Pesaro Fano

GIRONE C

Ore 14.00

Foggia Palermo

Ore 15.00

Catania Cavese

Potenza Viterbese

Teramo Vibonese

Ternana Bisceglie

Ore 17.30

Catanzaro Turris

Virtus Francavilla Avellino



