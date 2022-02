Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 6 febbraio

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO I GIRONI B E C

I risultati Serie C saranno di nuovo al centro dell’attenzione oggi, domenica 6 febbraio 2022, grazie alle partite dei gironi B e C per la venticinquesima giornata di campionato – che a dire il vero sarà la ventiquattresima disputata. In settimana abbiamo vissuto un turno extra per recuperare una delle due giornate saltate a gennaio per il Coronavirus, prossimamente verrà recuperata anche la seconda, in un mese di febbraio che si annuncia di fondamentale importanza per la Serie C 2021-2022.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: vola il Sudtirol! Live score

Presentando i risultati Serie C, cominciamo a dire quali saranno le partite che ci attendono nel girone B, che sarà completato domani da un posticipo televisivo: nove incontri dunque oggi, tutti avranno inizio alle ore 14.30. Si tratterà di Ancona Matelica Pistoiese, Carrarese Reggiana, Grosseto Fermana, Olbia Entella, Pescara Gubbio, Pontedera Imolese, Siena Montevarchi, Teramo Lucchese e Vis Pesaro Viterbese, mentre domani ci sarà il derby Modena Cesena.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone C: Avellino di nuovo secondo, cade il Foggia!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Detto che nel girone B continua naturalmente il duello al vertice tra Reggiana e Modena, che non hanno sciolto l’equilibrio nemmeno nello scontro diretto, mentre il girone A ha giocato già ieri dal momento che aveva vissuto martedì il turno infrasettimanale, ecco che nella nostra panoramica sui risultati Serie C per la venticinquesima giornata ci resta da affrontare il girone C, che vede sempre in fuga la capolista Bari con un ottimo margine sulle inseguitrici.

Il programma del gruppo più meridionale comincerà con due anticipi alle ore 14.30, cioè Turris Catania e Vibonese Paganese, mentre alle ore 17.30 ci sarà il fischio d’inizio per le altre otto partite, che saranno Bari Messina, Campobasso Palermo, Catanzaro Avellino, Foggia Fidelis Andria, Juve Stabia Latina, Monterosi Tuscia Taranto, Picerno Monopoli e Virtus Francavilla Potenza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Reti bianche al Mapei Stadium. Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Ancona Matelica Pistoiese

Carrarese Reggiana

Grosseto Fermana

Olbia Entella

Pescara Gubbio

Pontedera Imolese

Siena Montevarchi

Teramo Lucchese

Vis Pesaro Viterbese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 55

Cesena 44

Entella, Ancona-Matelica, Pescara 39

Vis Pesaro, Gubbio 31

Carrarese 29

Lucchese, Olbia 28

Siena 27

Pontedera 26

Imolese, Fermana 23

Montevarchi, Teramo 22

Grosseto 19

Viterbese 18

Pistoiese 16

GIRONE C

Ore 14.30

Turris Catania

Vibonese Paganese

Ore 17.30

Bari Messina

Campobasso Palermo

Catanzaro Avellino

Foggia Fidelis Andria

Juve Stabia Latina

Monterosi Tuscia Taranto

Picerno Monopoli

Virtus Francavilla Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 51

Monopoli, Avellino 42

Virtus Francavilla 40

Turris, Catanzaro 39

Palermo 38

Taranto 33

Latina 32

Foggia (-2) 31

Juve Stabia, Picerno 30

Catania (-2), Campobasso 26

Monterosi 24

Paganese 22

Acr Messina 19

Fidelis Andria, Potenza 18

Vibonese 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA